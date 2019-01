Las noticias de Cantabria, 11:03 (02/01/2019)

Voz 2

00:38

no no tengo o no tengo ningún nada que decirle si yo estoy procedimiento que tanto me mandó los jurídicos el Ayuntamiento como otro veterano del Gobierno y el Ayuntamiento está actuando mal en algún momento pues que lo denuncian de lo tanto denunciar lo que sí quiero decir que se alcaldesa investigación que dijo la semana pasada que iba a comenzar va a comenzar el próximo viernes porque el próximo miércoles todo hombre es poco habitual por lo menos esa duda que no la dejen tener que de repente veinte agentes en cuarenta y ocho horas te pongan dispuesto sin como hay que aclare cosas pues en genética haciendo a comentar el pues