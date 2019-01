Escucha las noticias de las 12:00 (02/01/2019)

es mediodía las once en Canarias

Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo Partido Popular y Ciudadanos retoman hoy primer día laboral de este dos mil diecinueve las negociaciones para formar gobierno en Andalucía negociaciones que se van a centrar en el futuro reparto de áreas económicas y que llegan con un aviso a navegantes que acaba de lanzar hace apenas diez minutos Vox vía Twitter esta formación de extrema derecha avisa de que no se va a sumar un pacto entre PP y Ciudadanos si estos dan ayuda económica a la lucha contra la violencia machista Adrián Prado

sí es el punto ochenta y cuatro del pacto entre PP y Ciudadanos en Andalucía impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en esa comunidad y que además implante con dotación presupuestaria suficiente todas y cada una de las medidas previstas en la Ley andaluza de julio dos mil dieciocho incluye por ejemplo un plan de reeducación social para reducir el riesgo de la violencia de género Vox a través de su cuenta oficial de Twitter asegura que son medidas dictadas por la ideología de género de las asociaciones feministas radicales y en consecuencia añade no le dará su apoyo si el PP y Ciudadanos no retiran entre otras medidas este punto de su acuerdo programático

nosotros en Andalucía vamos a gobernar con el Partido Popular se hubiera mucha grasa del Gobierno andaluz y las políticas de pasteleo de chiringuitos obran en personal o en dinero o en departamento bueno azulgrana suben Chiringuito de agosto no se podía imaginar que habremos cuando supra auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el PSOE desde hace cuarenta años

Voz 4

02:24

si Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros de que diríamos que por favor que lo que hay que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tener que trasladarse como todos los ciudadanos este país no les pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera para