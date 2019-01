Escucha las noticias de las 13:00 (02/01/2019)

es la una a mediodía en Canarias Ciudadanos rechaza cualquier tipo de cambio las medidas relacionadas con la violencia de género después de que Vox haya anunciado que no dará su apoyo al PP y al partido de Albert Rivera en Andalucía sin no eliminan por ejemplo su dotación presupuestaria la formación de extrema derecha cree que estas medidas incluidas en su acuerdo programático para gobernar la Junta están dictadas por la ideología de género por las asociaciones feministas radicales amplio Oscar

si Ciudadanos da por cerrado el acuerdo programático El de las medidas en Andalucía con el Partido Popular y por tanto avanzan fuentes de la formación a la Cadena Ser no están dispuestos ni a retirar ni a modificar nada los naranjas dicen que todas estas medidas un total de noventa mejora la vida de los andaluces en todos los campos incluido el de la violencia de género las fuentes consultadas recuerdan a Vox que gracias a este pacto fruto de un duro trabajo de una intensa negociación el PSOE estará por fin dicen en la oposición que Ciudadanos y el PP están cumpliendo el mandato de cambio que les dieron en las urnas el pasado dos de diciembre los andaluces y lanzan un aviso a navegantes a partir de ahí cada uno tendrá dicen que valorar sus actuaciones

pues tendré que aprenden a manejar muletas aunque estos primeros días pues evidentemente en silla de ruedas porque es lo que me han aconsejado pero dame impide el puedo trabajar sino solamente que es la de anulaciones lo que es más complicado

hola buenas tardes la noticia de la mañana que Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el torneo de Ben el primero de la temporada por una distensión en el muslo izquierdo así que mañana no va a jugar frente a Tsonga es una medida de precaución para no perderse el Abierto de Australia que es el primer Grand Slam del año mañana jueves por cierto termina la jornada diecisiete en Primera con el partido entre el Villarreal y el Real Madrid ha aplazado hace dos semanas por la presencia de Madrid en el Mundial de Clubes para este encuentro Solari pierde a Marcos Llorente que ayer se lesionó en el aductor de pena Izquierda iba a estar de baja