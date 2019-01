Hora 14 La Rioja (2/1/2019)

Voz 1 00:00 torcer la Rioja Concha Bezares

Voz 2 00:05 qué tal muy buenas tardes en este primer día laborable de dos mil diecinueve ya está aquí actual es el festival más tempranero de España ha comenzado hoy con más de ciento treinta propuestas de música cine o arte repartidas por todo Logroño hasta el próximo domingo la inauguración la número veintinueve de este festival el presidente de La Rioja ha destacado que en Logroño se va a convertir en la primera ciudad cultural de España durante estos días en un auténtico escenario múltiple en el coche

Voz 3 00:32 vive en disciplinas artistas y espectadores de todos los perfiles José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 00:38 el Gobierno actual que es el primer festival del panorama español además uno de los más veteranos ya con con veintinueve con veintinueve años vemos que en actual pues ahí no amplia propuesta cultural en este caso de música de cine y de teatro

Voz 2 01:02 de la crónica de tribunales el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja condena al Seris a resolver las solicitudes de carrera profesional formuladas entre dos mil nueve y dos mil once Diego García

Voz 0496 01:12 la Sala de lo Contencioso administrativo estima el recurso interpuesto por el Sindicato de Enfermería de La Rioja una vez que el Juzgado de lo Contencioso del Logroño rechazara una reclamación del Satse en junio del año pasado para el sindicato este fallo supone un gran paso en la recuperación de los derechos de enfermeras matronas y fisioterapeutas del SERIS que a pesar de cumplir con los resignados con los requisitos exigidos no obtuvieron el reconocimiento de grado correspondiente con la pérdida económica dice el sindicato que ello ha supuesto en este día hablamos también de más dinero para los colectivos del bueno

Voz 2 01:40 minado Tercer Sector el Gobierno destina uno coma sí

Voz 0496 01:42 dos millones de euros a colectivos del Tercer Sector a través de ayudas para programas e inversiones con cargo al IRPF se han otorgado subvenciones a asociaciones de atención a la mujer infancia y familia inclusión social de urgencia social inmigración o personas mayores

Voz 2 01:55 desde hoy los libros que importa están en el Paseo del Espolón de Logroño

Voz 0496 01:59 dentro de las actividades del mercado navideño desde hoy hasta el día cinco de enero se realizará libros que importan Se trata de un intercambio multitudinario de libros en el que el centro de Logroño sirve de escenario para arrancar este dos mil diez y nueve Carmen del pon responsable de la Asociación Cultural atrapa vientos

Voz 1949 02:15 nosotros en las diferentes actividades que que tenemos en la asociación son tú has para promover la lectura y damos talleres a niños hacemos otras actividades como son cuentos al viento planeadoras de historias intentamos que nuestras actividades sean originales fáciles y divertidas Si bueno pues que sobretodo animen a escribir y a leer

Voz 2 02:38 completamos esta portada con él los deportes a partir de las tres y veinte en SER Deportivos hoy tertulia Golden en Las Gaunas con Sergio Moreno eso será a partir de las tres y veinte ahora en las carreteras sin complicaciones en cuanto al tiempo que nos cuentas Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 1876 02:57 buenas tardes arranca vamos esta segunda jornada del año aquí en La Rioja con algunas lluvias débiles y dispersas el cielo bastante cubierto en La Rioja Alta y unas precipitaciones serán de nieve por encima de los ochocientos a los mil metros de altitud ya durante esta tarde estas lluvias irán remitiendo y nos quedarán cielos algo más claros con intervalos nubosos gracias máximas hoy en descenso localmente notable valores que se quedan en los seis grados en Haro ocho en Logroño y los nueve en Calahorra Alfaro y Arnedo el viento por su parte del norte y noroeste mañana jueves día algo más estable con cielos despejados intervalos de nubes altas a primeras horas el nubes bajas brumas y nieblas matinales y las temperaturas mínimas bajarán serán frías tendremos heladas generalizadas Se con esos valores que se quedarán entre los dos bajo cero y los dos positivos las

Voz 2 03:44 es medio día subirán hasta los siete Narón

Voz 1876 03:47 lo de grados en Logroño once en Calahorra hilos doce en Alfaro y Arnedo el viento seguirá del norte y noroeste

Voz 4 03:55 es una información de la

Voz 5 03:56 Agencia Estatal de Meteorología

Voz 2 03:59 ahora mismo en el centro de Logroño pasan casi diez minutos de las dos de la tarde cielo despejado y ocho grados el comienzo del año es sinónimo de actual el festival ya ha comenzado Diego Sacristán

Voz 0866 04:14 así es por delante una programación con más de ciento cuarenta actos que según el presidente de la comunidad José Ignacio Ceniceros colocan a La Rioja en el centro de la creatividad artística y el presidente también destaca la cantidad de propuestas y horarios de actual para disfrutar del festival

Voz 1046 04:28 con una actual que es el primer festival del panorama español además uno de los más veteranos ya con con veintinueve con veintinueve años vemos que en actual pues hay una amplia propuesta cultural en este caso de música de de cine y de teatro de exposiciones de vidrio danzas bueno yo creo que la ciudad de Logroño durante estos días pues se convierte en la primera ciudad cultural de de de España no y además a través de actual se convierte en un escenario el auténtico escenario múltiple

Voz 0866 05:12 el presidente de la comunidad destaca la variedad de disciplinas pero sin olvidar que la música es la protagonista tanto por los conciertos en gran formato como por las propuestas que llenan la programación en diferentes tamaños

Voz 1046 05:23 y lógicamente la referencia más importante es la música podremos disfrutar a lo largo de estos días de esos gran formato de de los conciertos en el Palacio Vetusta Morla con con Malú por lo menos en algunos intentaremos estar allí viendo ese ambiente no además de esa diversidad artística dentro del panorama musical también tenemos una diversidad de horarios al medio día por la tarde por la noche madrugada vamos a poder asistir a los vermú toreros a los conciertos café a la guerra de bandas digamos que que toda la gente no solamente de Logroño y de La Rioja que estén aquí estos días los muchos visitantes que tenemos a lo largo de estos derechos cuatro días bueno poder disfrutar pero bueno disfruta también del teatro eh no Logroño se convierte en un escenario eh toda la ciudad no por su parte

Voz 0866 06:22 la alcaldesa de Logroño destaca que el festival tiene un gran impacto en la visibilidad que tiene la capital durante estas fechas Cuca Gamarra

Voz 6 06:28 cultura de Artes Escénicas y sobre todo con una visibilidad y una proyección para la ciudad y para la región que creo que es importantísima eh Logroño se transforma en un gran escenario en todos sus ámbitos no sólo en los público y el espacio público sino también en pequeños espacios e particulares o privados como pueden ser comercios pueden ser salas de de teatro que se abren en este caso para toda esa amplísima oferta cultural que la ciudad puede disfrutar porque es una manera muy especial de dar la bienvenida son veintinueve años los que actual existe ir actual gracias al Gobierno regional en el y con el apoyo la participación del Ayuntamiento de Logroño pues se nos permite eh vivir la vida de una manera muy diferente en una gran ciudad que es la ciudad de Logroño

Voz 2 07:18 bueno pues antes de concluir este informativo volvemos a actual alcohol low programado para esta misma tarde pero ahora nos quedamos con asuntos económicos Diego el ex pero

Voz 0496 07:27 no Pedro Calvo asegura que en este dos mil diecinueve que acabamos de estrenar España tiene que ser un país fiable y tiene que empezar a afrontar el problema que supone el elevado nivel de deuda pública Calvo pide además huir del cortoplacismo que suele traer todo proceso electoral recuerda que no podemos perder el tren de la revolución digital de la tecnología

Voz 7 07:45 mira mira lo posible habría que abogar porque España mirar un poquito más allá porque el mundo se sigue moviendo y estamos en la revolución digital tecnológica al que que conviene subirse a ella porque sino más pronto que tarde te quedas muy atrás pero bueno hay que huir de ese cortoplacismo de las selecciones tanto la tentaciones que por tener el ayuntamiento seis comunidades autónomas y las que pueda tener el Gobierno pensando unas futuras generales entonces eso hay que huir de de ellos porque en la medida en que se desvíen lo que has comprometido de aquello lo que te has comprometido el mercado te va a seguir que la matrícula y si no cumplirlos dicho el mercado no no se de lo sabes porque lo vimos claramente en dos mil doce no se fía ETI se encarecen los costes de financiación y España pasa a estar en el bloque de países de los que cuidado que que a veces nos podemos fiar de ellos entonces que el controlar el cortoplacismo electoral no lo

Voz 8 08:33 luego volveré a mí no me lo llevé

Voz 7 08:35 la déjame esenciales

Voz 0496 08:37 Pedro Calvo señala que se prevé para este año un crecimiento menor ya que seguirá escalando el precio del petróleo las medidas de estímulo del Banco Central Europeo van a continuar retirándose del euro probablemente se va a apreciar

Voz 7 08:48 lo que se espera es menos crecimiento es decir más o menos este año vamos a crecer seis dos consiste pues en torno al dos uno dos dos dos por ciento no lo previsto porque menos crecimiento del PSOE se espera que mantenga los olvidados advierten los precios actuales son poco más arriba poco a poco notaremos que el Banco Central Europeo como otros bancos centrales de las medidas de estímulo es decirles BC va a dejar de comprar deuda en el mercado de forma neta a partir de de enero y en algún momento el verano del tercer trimestre de dos mil diecinueve empezar a subir los tipos de interés y poco a poco lo notaremos es posible que el euro es aprecia y entonces hay que ver cómo la la economía española como otras economías exportadoras no soportan ira se va a haber un va a haber una creación de empleo pero menor que la de estos últimos años entonces hay que ver cómo afectan al consumo privado que es el gran motor de la economía

Voz 9 09:34 entonces hay que ver si si

Voz 7 09:36 Se Friends ahí hasta qué punto se frena para para ver un poco como recuerda el crecimiento

Voz 0496 09:41 también este experto económico recuerda que este inicio de año mantiene grandes incógnitas como la situación de varios países sobre el riesgo de un recrudecimiento de tensiones comerciales

Voz 7 09:50 si después de las grandes incógnitas pues que son las que ya tenemos sobre la mesa eh que son las tensiones comerciales y hubiera más hondo y no desembocar verdaderamente una guerra comercial de muy de momento hemos visto escaramuzas serias pero también lo vino más allá si iban más allá en la economía mundial y la española notarán veremos qué pasa pues como estos países que están señalados no pues este año hemos visto a Turquía hemos visto Argentina y sobre todo la gran incógnita que siempre supone la economía china los tuviésemos que va acumulando que se van se va esquivando pero que que tal vez en algún momento digamos qué qué ocurre con ellos no es decir el panorama se presenta incierto de su de crecimiento es decir todavía creceremos pero a menor ritmo entonces hay que ver si se ese menor ritmo es el previsto y que España va de alguna forma alcanzando una velocidad de crucero una recuperación o algún susto que que nos lleva a tasas de crecimiento peores

Voz 0496 10:41 de la crónica política que destacamos el senador socialista Francisco Martínez Aldama califica de traición el voto en contra de los senadores del PP de Ciudadanos a los seis mil millones de euros más para destinarlos a servicios públicos esenciales independencia Martínez Aldama dice que esos seis mil millones eran el fruto del acuerdo con Bruselas para flexibilizar el déficit y recuerda que a La Rioja hubieran llegado diecisiete coma siete millones de

Voz 10 11:02 los que la semana pasada en el pleno del Senado los cuatro senadores del PP de La Rioja junto al resto del Partido Popular cometieron una tradición inexplicable y es que en el Senado votará vamos si disponíamos de seis mil millones de euros más o no no para dedicarlo fundamentalmente a protección social a educación de nuestros hijos a la salud la dependencia a las pensiones e inexplicablemente el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra y esta votación es un tema menor porque a La Rioja sino se ha privado de diecisiete coma siete millones de euros que quizás dicho en pesetas frente todavía más fuerte nos han privado de disponer de tres mil millones más de las antiguas pesetas para educación sanidad o para Dependencia

Voz 0496 11:51 el senador socialista acusa a populares ya Ciudadanos de no buscar el bien común de moverse por intereses exclusivamente partidistas además Martínez Aldama pregunta directamente al presidente ceniceros si comparte ese voto en contra de los cuatro senadores del Partido Popular de la ría

Voz 10 12:04 a esto tiene que explicarlo los cuatro senadores del Partido Popular pero en nuestra opinión también explicarlos el presidente ceniceros que es presidente de La Rioja del Partido Popular y la pregunta es muy directa avala señor Ceniceros el voto negativo de los cuatro senadores Pedro Sanz Francisca Mendiola Pérez Pastor Antoñanzas en el Senado sí o no porque si lo avala es tanto como renunciar a diecisiete coma siete millones de euros que nos correspondían esto es sin duda una traición a La Rioja por tanto desde el Partido Socialista pedimos explicaciones claras y contundentes de que ha habido este comportamiento por parte de los senadores del Partido Popular

Voz 0496 12:46 el Partido Popular ha dicho que el único partido que ha traicionado a La Rioja es el PSOE y le ha dicho a Martínez Aldama que si está tan interesado en la financiación que le diga Pedro Sánchez que se reuna con las comunidades autónomas para reformar el modelo de financiación

Voz 2 12:59 ya sólo lo decíamos el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja condena al Seris a resolver las solicitudes de carrera profesional formuladas entre dos mil nueve y dos mil once la sala de lo Contencioso administrativo estima el recurso interpuesto por el Sindicato de Enfermería de La Rioja una vez que el Juzgado de lo Contencioso de Logroño rechazara una reclamación de San se en junio de dos mil dieciocho Marta Sáez Torre es la secretaria de este sindicato

Voz 7 13:23 bueno pues lo que se solicitaba era que el Servicio Riojano de Salud diera respuesta a todas las solicitudes de carrera que en tiempo y forma se presentaron en en en aquellos tiempos en el año dos mil diez y dos mil once se que esta solicitud se dio eh Parada se vio frenada por parte del Gobierno de La Rioja

Voz 2 13:48 para se este fallo supone un gran paso en la recuperación de los derechos de enfermeras matronas fisioterapeutas del SERIS

Voz 7 13:55 hombre desde luego supone un gran paso en lo que a la recuperación de derechos de los de las enfermeras del SERIS y por extensión al resto de los trabajadores del Seris porque a a esta a esta resolución del Tribunal superior esperamos poder conseguir que los trabajadores de el del Servicio Riojano de Salud han reconocido el grado de carrera profesional que les que les correspondía haber tenido desde hace ya ocho años

Voz 2 14:25 son las dos y veinte hoy es miércoles y como todos los miércoles ha habido junta de gobierno en el Ayuntamiento

Voz 0496 14:34 que ha aprobado la prórroga del presupuesto de dos mil dieciocho El portavoz del equipo de gobierno señala que a pesar de intentarlo hasta el último momento no ha habido posibilidad de acuerdo con la oposición especialmente conciudadanos Miguel Sáinz

Voz 12 14:46 bien yo quiero subrayar primero que nosotros hemos intentado tener un presupuesto nuevo para el dos mil diecinueve aprobamos todas las enmiendas todas las enmiendas que realizó el presupuesto cuerpo ciudadanos que ha sido nuestro principal valedor presupuestariamente hablando estos últimos años aprobamos todos

Voz 13 15:06 Nos negamos

Voz 12 15:07 aceptar un convenio urbanístico en la zona de Ramblasque que hubiera supuesto muy bueno pues una intromisión absolutamente legítima en la capacidad de modificar el plan que corresponde al nivel técnico y que corresponde a un estadio su diferente a una negociación política

Voz 0496 15:28 Saiz dice que se han tenido que ajustar ingresos y gastos debido a las bajadas de impuestos que entran en vigor o a que las inversiones ya iniciadas y que van a prorrogar en cuanto a las nuevas inversiones que preveía el proyecto de cuentas públicas para dos mil diecinueve el portavoz señala que tendrán que ir aprobando las pleno a pleno

Voz 12 15:44 haya e inversiones iniciadas licitadas o en marcha como la plaza de Méjico como el puente de Piedra hay su rehabilitación como el Monte Cantabria como la alternativa C D el de duda calle Duques de Nájera del túnel esas que estaban ya en marcha por supuesto si se prorrogan si se prorrogan llevan a cometer pero todas las demás va a tener que ser aprobadas las nuevas inversiones va a tener que ser aprobadas en Pleno municipal mediante suplementos de crédito

Voz 0496 16:17 por otra parte la Junta Local ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente al año pasado y que se va a concretar en cincuenta plazas Miguel Sáinz recuerda que en el actual mandato se han habilitado ciento setenta y dos plazas de empleo público

Voz 12 16:28 fundamentalmente estamos hablando de un total de

Voz 1 16:33 ciento setenta y dos plazas generadas

Voz 12 16:38 en materia de empleo público en este mandato en estos últimos cuatro años en el dos mil quince salió la primera oferta de empleo público después de diez años de parón en aquel año fueron sesenta y siete plazas XXXI en el dos mil dieciséis veinticuatro en el dos mil diecisiete

Voz 0496 16:57 y además la Junta de Gobierno ha aprobado destinar ciento ochenta y tres mil euros para la mejora del alumbrado público en la zona de la Gran Vía y también en Las Norias

Voz 12 17:05 Se va a disminuir la contaminación acústica o mejor dicho lumínica que principalmente tenemos en los soportales de la Gran Vía íbamos a pasar también a un sistema difícil energética con luces LED tanto en Gran Vía como en el Paseo de Las Norias que van a sustituir a las habituales de policarbonato o aloje número metálico vamos a pasar y a la vez vamos a mejorar eliminación y digo esto porque evidentemente eh con el paso Aleph vamos a tener una un ahorro energético importante pero eso va a aprovechar la ocasión para rediseñar los puntos de iluminación los ajustes en la mejora de iluminación que va a permitir que se había mejor también sobre todo en el carril central de la Gran Vía

Voz 2 17:52 ya pasan veintitrés minutos de las dos de la tarde en la Consejería de Salud pone en marcha desde hoy en Arnedo talleres de cocina sana para alumnos de primero de la ESO Miguel Ángel Santos

Voz 14 18:02 se van a celebrar de diez y media docena y media de medio día los cursos son gratuitos a las plazas son quince por talleres y las inscripciones deben de realizarse en el Centro Joven a través de la página web del Gobierno de La Rioja Raúl Domínguez es el concejal de Juventud Cultura

Voz 15 18:18 eh una propuesta que llega desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja unos talleres prácticos de cocina sana dirigidos a alumnos de primero de la ESO son unos talleres gratuitos quince plazas por taller que van a desarrollarse los días dos tres y cuatro de enero en la cocina del del Centro Joven entre las diez y media y las doce y media el objetivo bueno pues que la población adolescente aprenda a comer sano evitando el sobrepeso y la obesidad a través de recetas sencillas y que también sean atractivas para ellos bueno queden los primeros eh sus primeros pinitos

Voz 14 18:55 al recetas sencillas con las que adquirir habilidades para desenvolverse en la cocina de elaborar menús equilibrados y degustar distintos alimentos eso en Arnedo pero en Quel a las ocho de la tarde en la Casa de Cultura va a tener lugar la proyección

Voz 0866 19:10 de la décima escenificación de la carta Fundación

Voz 14 19:12 la de las fiestas del pan y eso se va a presentar la grabación en CD de Los gozos del Santo Cristo venir de Sancho concejal de Cultura

Voz 0139 19:22 eh el dos de menos para comenzar el el año de los Class Sol de la tarde en la Casa de Cultura pondremos en la es de la carta de siempre el de el pan y queso escenificación representan dos mil ocho y además vamos a presentar la agrava los otros de Cristo los cantos que suele nacer durante las misas de pan y queso tanto la de vísperas en la misma decir de agosto y lo que hemos querido hacer poses que es eso es otra cosa

Voz 2 19:56 las casas rurales de La Rioja han tenido una ocupación casi total durante el último día de dos mil dieciocho el presidente de La Rioja Joaquín Sanz dice que aunque el fin de semana de Reyes tiene menos ocupación los días laborables de semana también presentan mejoría frente a las semanas ordinarias

Voz 9 20:12 las casas sobre todo amplia ya veteranas que llevan en el mercado bastante tiempo han colgado el cartel de de completas de son son fechas de reencuentros en nuestras casas rurales también no no sólo los a las familias

Voz 7 20:30 no reencuentros encuentros con los dueños

Voz 9 20:33 de las casas rurales de Azca Rioja porque en cierta manera eh muchos de sus grupos repiten en grupo

Voz 2 20:42 la Asociación de Amigos del Ferrocarril ha abierto estas Navidades como es tradición su exposición que podrá verse hasta el próximo cinco de enero está asociación fue creada en el año noventa y nueve y organizan esta muestra desde hace diecisiete años por lo que se ha convertido ya en todo un clásico de la Navidad en Logroño este año la principal novedad en las maquetas es la inclusión de la fe

Voz 3 21:03 de de Iturri Murray de Haro Félix Pérez es el presidente de la Asociación vemos del norte

Voz 9 21:09 qué cara que cuyos paisajes son inventados y luego tenemos ya llevamos unos cuantos años bueno casi prácticamente desde que se creo la asociación que todo lo que realizamos son paisajes de La Rioja en concreto este año como novedad que se puede ver la fuente de Iturri Murray que muchos buenos los que ya tienen unos cuantos años la han conocido y luego se puede ver en la estación de San Asensio un trozo del cortijo lo que era el aquí cerquita de Logroño lo que era el paso a nivel que había para estuviera el pueblo de El Cortijo al barrio de El Cortijo aquí una representación de la estación de Fuenmayor y luego uno en la escala más pequeña porque nosotros normalmente trabajamos con

Voz 16 21:52 la H cero que es un ochenta

Voz 9 21:54 este es decir ochenta y siete veces más pequeño que la realidad pero en la escala N tenemos una representación de la estación del Ferrocarril de Logroño cuando estaba en la plaza de Europa como lo queremos mucho espacio tenemos colgada en la primera estación que hubo en Logroño que cuando pasaba por la Gran Vía es decir a a escala exacta una representación desde el Rey hasta Marqués de Murrieta son doce metros demodé de maquetas

Voz 0866 22:22 ya el cierre más actual pues sí porque actual dos mil diecinueve ya hasta aquí la compañía a saco Producciones ha sido la encargada de encender la mecha con su espectáculo callejero tanque Gurugú en las inmediaciones del Riojafórum una comedia en la que también cabe la reflexión y en la que un militar y un lloc y clown se dedican a quitar fronteras se enfrentan a un teniente payaso ya un cabo piloto posteriormente también Riojafórum la obra Nico un pequeño vampiro

Voz 17 22:50 no vamos a inaugurar una nueva Fran una frontera que separa que separa pero la la frontera lo exige esto la frontera Lazaro investigado los seres humanos hombre poquito formalidad

Voz 0866 23:31 por delante una programación de cine música exposiciones danza que Se reanuda esta tarde a las siete y media con Florida blanca en el Café Cantante la primera semifinal de la guerra de bandas a las siete de la tarde y mesura los vinagres Guadalupe Plata en las Bodegas Franco Españolas a la nueve de la noche pero también teatro y cine

Voz 4 23:51 no no