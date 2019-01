Las noticias de Navarra, 16:03 (02/01/2019)

la dirección de la discoteca canalla de Pamplona condenado los actos violentos producidos en la nochevieja pasada en la entrada del recinto en los que se vio implicado un trabajador suyo canalla matiza que esta persona ya no forma parte de su equipo después de difundirse un vídeo en redes sociales en el que se eleve golpear al menos dos personas sin que mediara en ese vídeo agresión previa celebraciones navideñas en las que nos encontramos la siguiente la de Reyes muy propicias para regalar animales de compañía una practica muy criticada desde las hace asociaciones de animales que han vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los dueños para que estos animales no acaben pocos meses después abandonados en la calle ser Tudela Marta Jiménez

regalar mascotas por Navidad no suele ser una buena idea bien lo saben desde las protectoras y otras muchas asociaciones aquí en Navarra que cada año recogen cientos de animales de compañía que son abandonados poco después de haberse convertido en el mejor regalo de Reyes Javier Aguirre ex integrante de adopta Navarra nuestra labor es satisfactoria

Voz 3

01:01

pero viene siendo un parche no no solucionar realmente el problema vale pero un perro que nosotros encontramos adopción abandonan diez digamos la solución es mucho más compleja que tiene que ver con la educación tiene que ver con la legislación que no sea tan barato abandonar un perro