Escucha las noticias de las 17:00 (02/01/2019)

Voz 4

02:03

la presión sobresalen Vince ha vuelto a incrementar hoy después de que una cuesta concluyera con setenta y dos por ciento de los miembros de su partido quiere que su líder haga campaña por un segundo referéndum el líder laborista se ha visto obligado hoy a salir al paso y ha declarado que no pedirá otro referéndum hasta que no se vote el acuerdo de May dentro de dos semanas en el Parlamento hace unos días dijo que aunque ganaron unas elecciones anticipadas no habría nueva consulta Corbijn está atado de manos porque un tercio de sus votantes principalmente los de las zonas industriales votaron Brexit temen perderlos si pide una nueva consulta el estudio también acusa a Corbijn que es euroescéptico pero hizo campaña por Europa de ser demasiado ambigua en este asunto