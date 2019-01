CASTELLÓN | Hoy por hoy Castellón (Lunes 31/12/2018)

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Castellón Alberto Suárez

Voz 2 00:09 qué tal con Sant bon día saludo sea de ese Radio Castellón desde la Cadena Ser tenemos ahora prácticamente dieciocho grados cómo cambia esto de la temperatura eh porque sí que es cierto que a primeras horas de la madrugada y primeras también de la noche hace frío hace bastante frío y eso es lo que vamos a tener también durante los próximos días se vayan sacando la ropa invierno porque sí que parece que las temperaturas mínimas Vanesa por ejemplo bajo cero en el interior y aquí en el litoral en la costa bueno pues con valores en las mínimas de apenas cuatro cinco grados eso será durante los próximos sí ya sé que seguirán bajando las temperaturas pasaremos en las temperaturas más que agradables al mediodía como por ejemplo hoy que ya tenemos prácticamente dieciocho grados en el exterior de nuestros estudios bueno pues llegaremos a máximas de entre trece catorce grados en el fin de semana en el día de los Reyes es decir que el día en la cabalgata de los Reyes seguramente vamos a pasar frío como es bastante habitual por otra parte el fin de semana lo dicho llegará bastante frío aunque sin precipitaciones

Voz 0900 01:06 en sol sol muy agradable

Voz 2 01:09 de invierno al que estamos teniendo durante las últimas

Voz 0900 01:12 jornadas hoy lunes estamos haría tren

Voz 0900 03:01 es mucho más en esta jornada lo dicho especial

Voz 2 03:04 lunes treinta y uno de diciembre un día en el que muchos se han cogido puente y eso se nota también en nuestras calles también por cierto en los comercios están a rebosar esta mañana el centro de la ciudad aquí en Castellón también respiraba pues eso un día especial un día distinto un día de puente para muchos la radio no se va de puente la radio les continúa acompañando evidentemente hoy por cierto el tramo entre Castellón y el Grau tendrá salidas cada media hora entre las cuatro y las ocho de la madrugada y de tres y media a seis y media desecación en cuanto a la línea uno entre y el Hospital General también habrá servicio esta noche cada media hora alinean torna desde las diez y cuarto hasta las siete menos cuarto enlazando con como decíamos con la línea uno que comienza a las siete de la mañana que vamos a tener Bush durante toda la noche para que aquellas personas que acudan algunas de las piezas que se organizan en Castellón no tengan que coger precisamente su coche no hay que puedan utilizar el transporte público que eso siempre está muy bien he dicho que el Tram veinticuatro horas y también la línea uno la alinea turnan N1 también estará funcionando durante toda la noche y es que hay algunas fiestas que se organizan aquí en la ciudad de Castellón por ejemplo esta tarde Jay tarde veo en el patio del o el Cano en el Grao de Castellón a partir de las cinco y media de la tarde con la actuación con actuación del grupo de cajón y también a partir de las once y media de la noche arrancar el espectáculo para despedir el año frente al edificio del Reloj también en en el grado ocasión y después las campanadas es allí desde el reloj de el grave Castellón actuará la orquesta camaleón eso será en el gran ocasión pero ya saben también perfectamente que hay una tradición aquí en Castellón y es celebrar también la bienvenida al año nuevo la bienvenida al año dos mil diecinueve desde la Puerta del Sol precisamente hasta allí nos iremos también esa mañana aquí en Radio la Cadena SER hasta la puerta al sol para saber sí también está todo absolutamente todo preparado para darle la bienvenida para despedir el año dos mil dieciocho y darle la bienvenida al dos mil diecinueve bueno pues eso y mucho más en el programa del día de hoy hasta las dos en punto de la tarde vamos con la previsión del tiempo se esperan máximas hoy de dieciocho grados aquí en Castellón también en Villarreal en Burriana en Almassora en Alcora incluso diecinueve grados en Onda en el interior las máximas también muy agradables las máximas eh

Voz 0900 05:28 catorce grados en Vistabella trece en Morella Keane

Voz 2 05:31 en Vilafranca o dieciocho en Segorbe más datos con la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0900 05:35 hola buenas tardes

Voz 4 05:37 ocho con cielos despejados y soleados aquí en Castellón a tiempo muy estable apacible con temperaturas similares a las de ayer máximas rozando los dieciséis grados en Vinaròs diecisiete en Castellón ambiente de hecho muy suave el viento sopla variable flojo mañana martes daremos la bienvenida en este caso el año nuevo con cielos despejados y a lo largo del día algunos intervalos de nubes bajas en las temperaturas mínimas esta próxima madrugada cambiarán poco se quedarán entre los cinco y los siete grados amanecer hemos con heladas débiles en puntos del interior y mañana las máximas podrán descender hasta los dieciséis grados el viento será flojo de dirección variable

Voz 0900 06:13 gracias por esa información lo dicho que las temperaturas y que van a ir bajando conforme nos vayamos acercando al fin de semana con valores ya bajo cero en el interior de la provincia eso sí las temperaturas mínimas pero las máximas también vamos a notar una bajada aquí en la ciudad de Castellón

Voz 2 06:27 si hoy llegaremos a los dieciocho grados pues a lo largo

Voz 0900 06:29 el fin de semana estaremos entre los catorce y los quince por cierto lo que comentábamos previamente que ya saben que en muchos municipios se han animado también a respaldar esta campaña de comernos las las o celebrar la noche de fin de año cambiar las uvas por los gastos de mandarina aquí en la ciudad de Castellón van a repartir de hecho están repartiendo ayer ya lo hicieron pero hoy también lunes y a XXXI están haciendo ese reparto gratuitamente de las clementinas en la Plaza Pescadería también en la plaza Doctor Marañón hasta las dos de la tarde se pueden acercar para recoger esa bolsa con los legajos de naranja hasta las dos en punto a la tarde les acompañamos en la dirección técnica está Nacho Biedma reciba los saludos de Alberto Suárez en nombre como siempre de todos los que celebramos todos los que hacemos este programa Hoy por Hoy Castellón

Voz 8 08:29 desde la primera Paula fin Salud estima siempre estaré alto Costa siempre tengo a la tregua llengua Generalitat valenciana

Voz 9 08:38 tengo una fe

Voz 10 08:43 sí

Voz 11 08:52 a P

Voz 19 10:23 hoy por Hoy Castellón Alberto Suárez

Voz 0900 10:31 las of el medio día treinta minutos seguimos adelante desde Radio desde la Cadena Ser en este lunes treinta y uno de diciembre esta misma tal

Voz 2 10:38 pues ya saben que se celebra una edición de la tradicional

Voz 0900 10:41 carrera de San Silvestre aquí a la ciudad de Castellón saldrá desde las seis de la tarde en el Parque Ribalta la meta estará ubicada en la avenida al Rey Don Jaime con esta ya son veintiocho ediciones por cierto de la carrera San Silvestre son algo más de tres kilómetros y sobre todo tres kilómetros trescientos ochenta metros en concreto sobre todo en lo que es desanimar no los los participantes muchos desplazados también de Papa Noel y tal obra que es divertida

Voz 0988 11:05 pero también después o mejor dicho a la misma hora

Voz 0900 11:08 a partir de las cinco y media de la tarde empieza un tarde veo en el Grao de Castellón en el patio del CAM nuestro está organizado por el Ayuntamiento de Castellón con actuación del grupo de cajón que a las once y media de la noche arrancará el espectáculo para despedir el año frente al Edificio del Reloj del Grao de Castellón no después de las campanadas actuará la orquesta camaleón pero bueno ya saben que también hay una tradición aquí precisamente en Castellón que es ir ir a la Puerta del Sol y hasta allí nos vamos a la Puerta del Sol de Castellón porque vamos a hablar con el relojero que precisamente también supervisa ir revisa que todo esté adecuadamente en el reloj saludamos a Juan Manuel que era al señor que era el que tal como está buenos días

Voz 20 11:50 buenos días Alberto como marca la tradición imagino que

Voz 0900 11:53 ya habéis hecho en la supervisión una revisión de que todo marche todo funcione correctamente

Voz 20 11:59 sí hemos estado ya hace un par de semanas sobre el reloj vigilando lo que funciona bien anoche estuvimos allí oyendo las campanadas a las doce y hoy al mediodía pues volveremos a pasar para ver que todo está correcto correcto no está todo correctísimo

Voz 0900 12:14 pero estoy hasta todo automatizado no el reloj que que que luce la Puerta del Sol

Voz 20 12:18 sí eso está todo automatizado lo que pasa es que como va sobre una centralita ahí para que no suene hasta ciertas horas de la noche pues lo que hace es que se amplía ese horario hasta la una de la mañana para que por lo menos las doce pues a las campanadas en con condiciones

Voz 0900 12:32 cuéntanos un poco cuál es la historia de este reloj de la Puerta del Sol ya tu padre creo tu familia siempre lo ha estado digamos que que arreglando supervisando no

Voz 20 12:41 sí mi padre cuarenta años antes que yo ya lo ya lo llevaba desde la relojería Hernán que trabajaba él yo leyó por veinticuatro años más

Voz 0900 12:50 qué tal cómo es ese reloj hoy en día

Voz 20 12:53 eso indica es una centralita horaria que va a conectar había entre nada para que no se vaya ni una décima de segundo Ignacio de una centralita sobre unos altavoces y un amplificador

Voz 0900 13:03 no sea que esto ya va prácticamente vía satélite entonces si no darle cuerda no es necesario no no no no no

Voz 20 13:10 eso ya esa pasa ha pasado a la historia el reloj antiguo sí que está allí todavía se podría poner en funcionamiento pero por temas de mantenimiento y demás pues no no se hace ya porque sino tenías que estar cada tres o cuatro horas dándole dándole cuerda

Voz 0900 13:24 claro en esto de los altavoces e imagino que el volumen como siempre habrá quejas de que no suena lo suficiente no

Voz 20 13:31 sí yo por ejemplo el año pasado estuve en la en la puerta el suelo las doce de la noche y como es normal ver con la cantidad de gente que hay en la Puerta del Sol pues la gente está de fiesta no está en silencio y no se no se aprecia el sonido pero es por eso porque la gente está de fiesta y no no se oyes

Voz 0900 13:46 algún sonido especial este año ha tenido haber hecho algo especial

Voz 20 13:51 no como todos los años pues sonarán los tres cuartos al perdón los cuatro cuartos sonar las doce campanadas y al minuto siguiente suena un villancico como está sonando desde hace un par de semanas

Voz 0900 14:01 estupendo pues Juan Manuel que Dahl imagino que que se sienten poco la responsabilidad no de ser él uno de los relojes más observados esta noche aquí en la ciudad de Castellón

Voz 20 14:10 pues sí la verdad es que si todos los años tenemos estaba pequeña responsabilidad de que todo el mundo está pendiente de esa de esa esfera de la Puerta del Sol

Voz 0900 14:18 bueno pues cuando él que era el muchísimas gracias por estar con nosotros y como marca la tradición también siempre nos gusta saludarte en un día como el de hoy gracias bueno así así también feliz año para vosotros

Voz 21 14:27 feliz año a todo el mundo Alberto gracias por llamar

Voz 22 14:34 hola

Voz 3 14:34 sí

Voz 0900 14:36 Ibarra ya saben que ahora pues bueno hoy estamos disfrutando de ese último día de dos mil dieciocho a recordar un poco todo lo que ha hecho a lo largo del año pero también con la mirada puesta en el dos mil diecinueve no consigue deseo de que todo vaya mejor de la ilusión que tenemos no del dos mil diecinueve de un nuevo año por delante salido a la calle a preguntar a los castellonenses también cómo se presenta esto de la noche de fin de año oí como la están preparando también cómo van a dar la bienvenida al dos mil diecinueve

Voz 21 15:04 a casa siempre a mí siempre me veo pero poco y se fueran algún eso parece si al encarar la televisión la radio que fuera la tele por lo que si el sopapo lo normal es también una gran eso parece normal en una mi que también es ver si algo de buena cables pero normalmente en casa Evo este algún de espera dos mil DNI bueno pues yo qué sé arreglamos los Touch la salud es lo primero acertará con la lotería ya que no porque si la murió la Domiño no debía a Sevilla la hemos puesto diferente España recurrir a España ande sí sí Kalou

Voz 20 15:56 salud pues hayan pensado en ir a Oropesa hemos cogido músculo con un montón de gente y hay marinado en las discotecas

Voz 21 16:05 qué ha sido lo mejor de dos mil dieciocho y que le pedí al al dos mil diecinueve yo creo que las Samir

Voz 20 16:11 ah es que he conocido y todo aquí

Voz 21 16:15 pues que encontrado pareja y eso es muy bien esto es importante que salga bien la selectividad debates son súper deseo eh bueno pues yo soy de Sevilla entonces me voy a Sevilla basarla en Nochevieja

Voz 1291 16:27 aunque trabajo por aquí y bueno tenemos plan de un alquiler en un campeonato y bueno ese es el plan no viajamos Nos que cerquita de casa sí la verdad es que buscamos plasma extraño

Voz 3 16:35 kilos algo más familiar entre amigos

Voz 1291 16:38 hermanos y tal y bueno no es que vamos así bueno a ver lo mejor de dos mil dieciocho es que termina la carrera hizo buena te encontrar trabajo en menos de un mes nada lo bueno de dos mil diecinueve que trabajo fuera de casa entonces volver a casa con trabajo

Voz 21 16:51 pues este tren está día

Voz 23 16:54 es que te ningún bebé chiquitín entonces una en el anexo a una casa rural

Voz 0159 17:00 pues yo me quedaré a casa hay un mix que también envió estaremos allí eso sí que suben ahora priorice Maiso

Voz 21 17:08 que de manera realmente

Voz 23 17:11 salud hay pocos la mes que está y que siga como este

Voz 0159 17:17 yo poder continuar Gaudin tanto la familia sobre todo si no es a mí si continuar disfrutando de la vida llevaban a

Voz 26 22:40 servicios informativos

Voz 0900 22:43 tengo calor ahora mismo no sé si es tras haber escuchado realmente estos gazapos que será Juan Carlos Insa qué tal buenos días hola buenos días qué ponerse delante un micrófono en todos los días en directo normal no que hay meter la pata de vez en cuando no

Voz 3 22:56 sí siempre y cuando le dedicas tantas horas

Voz 0900 23:01 Carlos Insa qué Secretario General de la Unión de Consumidores hoy bien es su perro de altísimo

Voz 27 23:06 sí hoy vengo de las tres muy acompañado

Voz 0900 23:09 tres hijas ni más ni menos que las tres están aquí se están portando bien además eh no estén escuchando ni un ruidito estar aquí ellas tranquilas y son muy jóvenes cuántos años tienen cuántos años tienes cada seis vosotras cuántos años tienes

Voz 3 23:23 también no no no no a ver cuántos años tiene siete ya me estás mintiendo ay cómo te portes mal ya sabes que los Reyes Magos no

Voz 0900 23:34 no te van a traer nada bueno Juan Carlos Insa como Secretario General de la Unión de Consumidores hoy estamos a día treinta no es un día de cotillones es un día de muchas celebraciones ya la hemos escuchado además también de los servicios informativos de la cadena SER Hoy no esta misma mañana hay que guardarse toda la documentación que entrega que tengamos esta noche entradas publicidades etcétera Si tenemos que reclamarán más porque hay que Iker

Voz 27 23:59 para dar lo que sucedió el año pasado en Benicàssim donde ya se produjo precisamente este problema de un venta con un exceso

Voz 13 24:08 de de de aforo

Voz 27 24:11 a partir de ahí hubo numerosas reclamaciones que incluso dieron lugar a la posibilidad de que se pusiera en peligro la la la la seguridad de los asistentes por lo tanto mucho cuidado con este tipo de situaciones porque no sólo estamos hablando de una un es una pérdida económica sino que incluso podríamos llegar a que se pusiera en peligro pues la integridad de las personas que asisten a estas fiestas

Voz 0900 24:39 me imagino que mucho cuidado como recordadas efectivamente que el año pasado sí que hubo ese problema de aforo en un local de la Policía Local y si ha habido denuncia posteriormente yo espero que este año ya se habrá

Voz 9 24:50 ya aprendido al menos no de lo que sucedió el año pasado

Voz 0900 24:52 ya veremos a ver no lo sé yo también confío en que si hubiera

Voz 27 24:56 prendidos sobre todo a raíz de otros casos más sangrantes como el el la arena no en Madrid que ahí sí que hubo pues desgraciadamente personas fallecidas

Voz 0988 25:06 a la

Voz 27 25:06 afortunadamente aquí todavía nos ha dado ese supuesto pero bueno más vale prevenir que curar

Voz 0900 25:11 por supuesto esperemos que no pase absolutamente nada

Voz 3 25:14 bueno llega el uno de enero llega el año nuevo

Voz 0900 25:18 con el año nuevo llegan nuevos precios no este año dichas subidas tendremos bajada subida

Voz 27 25:24 me dicen que bajadas pero que al final pueden reconvertirse en en en subidas no qué sucederá con los suministros básicos bueno pues en principio el gas parece que va a experimentar un ligero descenso la electricidad se va a mantener en cuanto al peaje que marca el Gobierno pero eso no quiere decir que no hubo que estamos también ha a a al al al arrastre no de lo que sucede en las subastas del sector probablemente en esa subastas lo que pasará es que su suba la luz al menos a a medio plazo en cuanto al transporte sí que es cierto que Cercanías mantiene el precio pero media y larga distancia se incrementa y luego en cuanto al vehículo particular y vamos a ver qué sucederá finalmente con el diésel de momento Valencia va a aguantar porque en otras autonomías y que se va a unificar un impuesto sí que experimentaron una subida en Valencia de momento sí que se va a mantener pero a medio plazo también se anuncian subidas aprueban los Presupuestos Generales del Estado ya se anuncia unos céntimos de de de incremento y al final bueno vamos a ver también con las autopistas también se se va a producir esa esa ligera subida esperaremos a ver qué sucede con la liberalización que al fin y al cabo es lo que todo el mundo desea en en Castellón

Voz 0900 26:53 lo que sí que es cierto que el Gobierno

Voz 3 26:55 ha anunciado que va a haber un una rebaja notable de aquellas autopistas que ha

Voz 0900 27:02 nacionalizado digamos no que haber cooperado no pues no es el caso de la AP siete no que es la que nos afecta a nosotros que en principio entramos ya

Voz 0988 27:10 en el último año de explotación bueno yo ya dije

Voz 27 27:13 que hasta el último segundo hasta que no os va

Voz 0900 27:16 veamos el el treinta día treinta

Voz 3 27:19 el deshielo de diciembre si estamos aquí lo contaremos no

Voz 0900 27:22 si estamos aquí ya podremos confirmar si efectivamente eso se va

Voz 27 27:25 producir no porque yo todavía no acabo de fiarme sinceramente

Voz 0900 27:29 es importante que los cercanías se que mantengan su superación que no que no uno

Voz 3 27:34 com y con el servicio que se ha dado este año no

Voz 27 27:36 es importante que se elimine el precio a la vista del servicio que se está ofreciendo en los últimos meses o aquí sólo hay dos alternativas o bien se ofrece un mejor servicio o bien hay una disminución de la tarifa que se está pagando porque evidentemente lo que no tiene sentido es abonar los mismos precios que en otros lugares de España con una calidad muy inferior y de cara a este año dos mil diez

Voz 0900 28:05 nueve y haciendo un poco balance dos mil dieciocho

Voz 27 28:08 cuál es digamos dentro de

Voz 0900 28:10 las quejas y demandas de los usuarios de los consumidores en primer lugar que que tendríamos dentro de ese rango

Voz 27 28:17 bueno yo creo que el sector estrella es el de la telefonía que por cierto no es lo habíamos dejado aparte en el ranking de subidas y bajadas porque precisamente la telefonía sí que podemos en sí que podemos esperar un incremento relativamente importante al igual que sucede todos los años en inicialmente parece que es Movi Star la operadora la que va a dar el pistoletazo de salida pero muy probablemente las otras van a ir al al arrastre bueno éste sería precisamente el sector con más reclamaciones las telecomunicaciones por que todo el mundo en estos momentos tiene varios servicios contratados o bien el móvil todo el mundo tiene móvil internet en muchos casos teléfono fijo a partir de ahí hay mil historias

Voz 0900 29:06 derivadas de las ofertas que Savanovic

Voz 27 29:08 haciendo de los incumplimientos etc

Voz 0900 29:11 estaría en primer lugar las telecomunicaciones en concreto la telefonía

Voz 27 29:14 sí y luego yo creo que vendería la banca la banca por todos los abusos que se han venido produciendo en los últimos años y las reclamaciones derivadas de las condiciones generales de la contratación bien en préstamos hipotecarios en el tipo de contratos este sería el segundo sector con más reclamaciones y queda

Voz 3 29:33 a pie a pues a mayores quejas

Voz 0900 29:35 pues si te parece la semana que viene hacemos un pequeño balance también de cuáles han sido esas quejas

Voz 27 29:39 acuerdo si haremos un balance de este año y sobre todo para tratar ya de concienciar y debe ir previniendo no de de cosas que no

Voz 0900 29:48 puede a suceder ya después de los reyes Juan Carlos Insa muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días hasta luego adiós

Voz 1 32:02 hoy por Hoy Castellón Alberto Suárez

Voz 31 32:10 quién hombre a Jim Gamble muy bien

Voz 0900 32:18 yo les decía esta mañana en la portada del programa que habíamos recibido algunas felicitaciones de Navidad como por ejemplo la de las reinas de las fiestas y también la de algunos amigos y empresas de Castellón pero realmente hemos recibido este año muy pocas postales de Navidad pues si ustedes quieren ver postales de Navidad no se pierdan la exposición que se inaugura el próximo miércoles día dos en el museo etnológico porque hay podremos ver algunas en las finalistas del concurso de tarjetas en Navidad premios Jesús Medrano que organiza la Asociación de Vecinos Ana centro esta esta mañana aquí con nosotros José Vicente Ramón que forma parte del equipo de trabajo de este concurso de de premios de las tarjetas navideñas José Vicente qué tal buenos días

Voz 32 33:00 hola buenos días y ha recibido todo muchas tarjetas

Voz 0900 33:02 la vida es algo ya totalmente del pasado pues no verdad

Voz 32 33:05 que que en casa bien poco tres

Voz 9 33:10 forma parte del pasado

Voz 32 33:11 aunque las añoramos muchísimo exacto a las

Voz 0900 33:13 lloramos Si se demuestra con esta nueva edición del concurso que realmente sí que hay una cierta no sé si afición nostalgia o que le recuperar cuéntanos un poco en qué consiste este concurso de tarjetas de Navia bueno

Voz 32 33:26 mira hace nueve años tuvo la idea Lorenzo Ramírez que que en paz descanse de crear este concurso junto con la Asociación de Vecinos Zona Centro y a partir de ahí pues comenzó un crecimiento exponencial de de gente que participaba porque el primero y segundo años pues había quince veinte tarjetas en el concurso

Voz 0900 33:48 se supone que los años posteriores pues sería bajando y bajando bajando no

Voz 32 33:52 no a nivel de concurso al contrario iba subiendo evidentemente porque parece ser que era el despertar ese gusanillo que la gente tiene que a nivel escolar pues a a ilusionado mucho no hay que olvidar que no sólo se aceptan de de nivel escolar sino que también hay una una disciplina en general donde todo el mundo puede participar

Voz 0900 34:14 entonces los primeros años diez quince veinte

Voz 32 34:16 efectivamente y luego ya lo retomamos un equipo de ocho personas nos ponemos a trabajar en ella y se hizo una una difusión muy amplia a nivel de todos los colegios se ha hecho también difusión a nivel de la provincia de Valencia porque tenemos en el equipo una profesora fabulosa de Valencia bueno pues hasta el punto de que este año hemos recibido por ejemplo Don colegio de barcelonés directora de Madrid que se han enterado y que han querido participar también en total cuantas postales

Voz 0900 34:46 navideñas han recibido pues las válidas son

Voz 32 34:48 dos mil trescientas sesenta y tres eh

Voz 9 34:52 seguramente si contamos todas

Voz 32 34:54 incluso las no válidas pasan de las dos mil quinientas dormir seiscientas

Voz 0900 34:59 bueno y cómo se consigue eso gracias al equipo desde luego no sé si esto también significa que que hay un interés no que que que estaba que estaba ahí como en pendiente no es si alguien dijera oye vamos a hacer algo así de estas características no para que resurja un poco la pasión incluso para las postales navideñas total

Voz 32 35:15 verdad es que la la Navidad despierta muchísimas ilusiones que a lo mejor durante al año están dormidas y luego también a los profesores pues tienen un motivo más para trabajar en las artes plásticas con con el alumnado y la verdad es que los resultados son espectaculares yo también como tú has hecho invito a que los oyentes se acerquen al museo etnológico de la Calle Caballeros número veinticinco y que disfruten de esa posición porque allí seguramente verán pues más de mil postales se expuestas sobre todo estarán todas las ganadoras de las diferentes categorías

Voz 0900 35:50 es lo que te quería preguntar sino hay también aquí ganadores y creo que el jurado

Voz 32 35:55 bueno pues a estas alturas el jurado miramos el conjunto de todas las cosas no sólo si una tarjeta es muy bonita o no sino también al mensaje que contiene porque la verdad es que hay que ver los chavales la maravillosa cabeza que tienen puedo contar por ejemplo dos postales que son espectaculares una de ellas que tiene una integración social con minusválidos incluso y demás yo trapos que que que habla de igualdad y que habla de hay una preciosa que hay una patera con una escalera hacia el cielo que llega la este ella es decir los chavales tienen una inquietud social impresionante que pueden plasmar perfectamente en las postales

Voz 0900 36:40 igual serían los premios entonces bueno ciertas categorías de los premios en cada categoría

Voz 32 36:45 era un primero y un segundo premio ir dos o tres accésits y luego hay hasta diez finalistas entonces pues los premios evidentemente como en este caso y son jalaron no no son premios económico pero si son lotes de libros son unas mochilas unos paraguas una serie de cosas que a los chavales les hacen una ilusión

Voz 0900 37:06 hijos a Vicente después posteriormente se hace algo con estas postales navideñas

Voz 32 37:11 si no estás estas postales se devuelven a a los colegios correspondientes pero sí vamos a hacer por primera vez este año y se presentará en la Feria del Libro y esto es novedad para que lo conozcan presentaremos una publicación que habla un poco de Jesús Medrano que fue pues de de alguna forma es el alma máter que generó que se hiciera este concurso porque fue el quién es

Voz 0900 37:34 sábado cuéntanos quién era Jesús Medrano fue un

Voz 32 37:37 una persona maravillosa que era el presidente de la Asociación de Vecinos Zona Centro que además pues en época navideña formábamos parte Lillo y otras personas del concurso de Belenes que organizaba el Ayuntamiento de en la disciplina de grandes belenes aquello que también por desgracia se se perdió y bueno una persona muy implicada con la sociedad castellonense sobre todo con el núcleo del centro porque no hay que olvidar que su tienda era la famosa deje de la calle Caballeros es todavía porque está el Lola allí defendiéndole bueno pues a raíz de ello se genero este concurso en ello entonces más

Voz 0900 38:21 mil postales más novena nación

Voz 32 38:24 no sorprende porque al vencerle leemos concursos que presumen de trescientas de cuatrocientas y cuando nosotros tenemos las dos mil

Voz 0900 38:32 en esta clase si así sí sí

Voz 32 38:34 qué reacción hacerle destacarlo ha recordado

Voz 0900 38:37 Nos entonces que esta digamos que ha a la primera fase del concurso de tarjetas navideñas pero que ahora estarán expuestas este próximo día dos del dos no es tan sólo una semana prácticamente que estarán expuestas en el museo etnológico de Castellón en la calle Caballeros perfecto y esto también se hace gracias a la colaboración de estas instituciones y empresas

Voz 32 38:58 hay muchos patrocinios por resaltar algunos la Generalitat Valenciana la Diputación el Ayuntamiento al Patronato Municipal de la Fundación Dávalos Fletcher Cajamar Higinio Mateu BP argot Paco va él siguió tras mucha

Voz 0900 39:13 efecto bueno pues también gracias a ellos por participar en este noveno concurso de tarjetas navideñas pues muchísimas gracias José Vicente Ramón por estar con nosotros y feliz año

Voz 32 39:23 gracias a vosotros y feliz año a todos los oyentes

Voz 1 39:58 es la una mediodía en Canarias

Voz 0159 40:04 dentro de una hora a las bolsas europeas cierra en la última sesión del año dos mil dieciocho que termina con datos muy negativos en renta fija y variable por la desaceleración de la economía mundial la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y los conflictos comerciales entre Washington y Pekín y los expertos advierten que dos mil diecinueve va a comenzar igual a esta hora el IBEX35 se anota Eladio Meizoso un cero con siete por ciento

Voz 0527 40:28 si estás viendo siete décimas en porcentaje está en los ocho mil quinientos cincuenta y cinco puntos si cerrase así dentro de una hora significaría que habría perdido casi un quince por ciento de su valor en este año dos mil dieciocho aún así esas pérdidas serán superadas por las de Frankfurt un dieciocho por ciento o Milán un diecisiete por ciento y en otro mercado el del petróleo ahora mismo el Brent cotiza a cincuenta y cuatro dólares el barril esto significa que también a lo largo del año ha perdido un dieciocho por ciento de su valor desde los máximos del tres de octubre ha perdido ya un treinta y ocho por ciento de su valor la prima de riesgo española ahora mismo en ciento diecisiete puntos básicos

Voz 0824 41:07 las dos ONG alemanas que salvaron a cuarenta y nueve personas en el Mediterráneo y que siguen a la espera de un puerto seguro exigen a Europa una solución urgente para desembarcar a los inmigrantes entre los que hay niños y un bebé el mal tiempo está complicando la situación a bordo las dos embarcaciones continúan en alta mar Nicolás Castellano

Voz 1620 41:24 los dos barcos siguen a esta hora en aguas internacionales al sureste de Malta a la espera de que algún Gobierno europeo les ofrezcan donde desembarcar a esos supervivientes Watch lleva nueve día ya con treinta y dos personas a bordo mientras que el de la ONG si hay suman más de cuarenta y ocho horas con otras diecisiete personas socorridas en aguas de Libia ambas organizaciones dos de las escasas que quedan en la zona de rescate del Mediterráneo central piden a los países europeos una conclusión oportuna insegura ambas operaciones de rescate antes de que acabe este dos mil dieciocho tildan de absolutamente inmoral que ningún Estado europeo asuma esta responsabilidad después de que Malta Italia o España se hayan negado a recibirlos en sus puertos

Voz 1304 42:00 desde Jerez la líder de la oposición en Cataluña hay no

Voz 0824 42:03 Arrimadas acaba de reaccionar al discurso de fin de año de Quim Torra ha dicho que es la ratificación del golpe del golpe a la democracia Jerez Ruth García

Voz 34 42:13 sí afirma Inés Arrimadas que el discurso de Torras una llamada hacia una llamada a seguir contra el golpe que se a la democracia también acusa a Pedro Sánchez al presidente del Gobierno de blanquear la situación porque les necesita firmante Torra es un peligro público hay que se mantiene en el poder porque Pedro Sánchez lo necesita al presidente del Gobierno también le pide que convoque las elecciones

Voz 0824 42:35 la detección de alumnos con altas capacidades ha aumentado un doscientos por ciento en los últimos siete años en toda España hay más de veintisiete mil según datos del curso dos mil quince dos mil dieciséis aunque son sólo los casos reconocidos porque la mayoría no llegan a detectarse en los profesores que trabajan con estos alumnos destacan la importancia del diagnóstico para evitar el fracaso escolar Adela Molina en España a los alumnos detectados con altas capacidades esos veintisiete mil suponen sólo el cero coma tres por ciento de todos los escolares una cifra muy por debajo del dos por ciento que los expertos estiman que hay como mínimo los docentes advierten de que la falta de una atención adecuada coloca estos niños en riesgo de fracaso escolar tiene además consecuencias mucho más amplias Javier Caballero es profesor en el colegio público el Fabra Acker en El Campello Alicante

Voz 0900 43:18 pensamos que la verdadera fuga de talentos

Voz 35 43:21 Nos esta producción a nivel investigadores sino que se está produciendo día a día en nuestras aulas porque estamos perdiendo un potencial de niños que luego socialmente podrían aportar muchísimo

Voz 0824 43:31 profesores orientadores y familias reclaman una estrategia nacional que mejore la detección más recursos y mejor formación de los docentes para atender a estos alumnos especialmente a las niñas que intentan pasar desapercibidas y que actualmente suponen sólo el catorce por ciento de los alumnos detectados con alta capacidad la alcaldesa de Madrid pasará la Nochevieja en el hospital Manuela Carmena sufrió el pasado día veintiuno una caída en su domicilio la segunda en apenas unos meses ha sufrido una recaída en la infección de tobillo de la que fue intervenida la semana pasada a Radio Madrid Sonia Palomino sí Carmena permanecerá ingresado al menos hasta el miércoles día dos en el Hospital de La Princesa de Madrid anoche tuvo que volver porque tenía fiebre a causa de una infección en el tobillo del que fue operado el pasado día veintiséis ahora mismo está reciben un tratamiento con antibióticos al que está respondiendo bien dicen fuentes municipales aunque los médicos prefieren que se quede un par de días más en observación Éste es el cuando accidente que sufre la alcaldesa de la capital en apenas unos meses el pasado septiembre se hizo una brecha en la frente tras caerse también en su casa llevamos ya con los deportes Javier Blanco buenas tardes

Voz 0470 44:28 qué tal buenas tardes el Real Madrid ha cerrado el año entrenándose a puerta abierta para los aficionados que han abarrotado la ciudad deportiva de Valdebebas ella está Mario Torrejón hola Mario buenas tardes hola Javi bueno

Voz 1501 44:36 darle si hace poco menos de una hora que terminado el entrenamiento a puerta abierta en este estadio Alfredo Di Stéfano que como dices ha estado prácticamente lleno por encima de los cinco mil espectadores todos ellos socios del Madrid y la mayoría de ellos niños muchos niños en las gradas que han disfrutado de el entrenamiento a puerta abierta que ha planteado hoy Solari con plácidamente toda la plantilla al completo exceptuando a Marco Asensio que sigue recuperándose de su lesión María

Voz 3 44:55 ya no había prácticamente estaba recuperado también de su lesión muscular pero

Voz 1501 44:58 que hoy ha caído en una nueva lesión en este caso una inflamación del nervio ciático que le ha tenido fuera de combate todo según entrenamiento con vistas ya al partido del próximo jueves el aplazado que tenía por el Mundialito de Clubes el próximo jueves día a día tres digo frente al Villarreal si todo va normal si todo va como suele ser habitual en el Real Madrid los socios tendrá que esperar trescientos sesenta y cinco días más para volver a

Voz 9 45:16 disfrutar de una jornada de puerta abierta como esta gracias

Voz 0470 45:19 Mario en el Atlético de Madrid todos pendientes del futuro de Lucas Hernández y su posible fichaje por el Bayern de Munich hoy se ha ejercitado en el Cerro del Espino aunque al margen del grupo porque sigue recuperándose de su lesión en la rodilla y en el Sevilla el nombre propio es el de Luis Muriel que está muy cerca de cerrar su salida para fichar por la Fiorentina aunque el Milán

Voz 9 45:34 también está interesado en el delantero colombiano ha estado

Voz 0824 45:37 en seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com y a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 3 45:43 que verse

Voz 26 45:45 servicios informativos

Voz 3 45:59 sobre la una del mediodía seis minutos seguimos adelante en directo desde la Cadena Ser en este lunes examen

Voz 2 46:05 treinta y uno de diciembre despidiendo ya el año dos mil dieciocho y con la ilusión puesta intacta

Voz 3 46:11 David no en el dos mil diecinueve para qué

Voz 2 46:14 todo vaya bien buena temperatura magnífica en el exterior de nuestros estudio estamos rozando ahora mismo ya los veinte grados se diecinueve grados y en cambio durante la madrugada así que ha sido muy fría hemos llegado incluso

Voz 0900 46:25 a los cuatro grados y medio en la ciudad de Castellón y esa es la

Voz 2 46:28 misión de cara a los próximos días con una cierta tendencia a que bajen también por cierto las máximas pero hoy en día prácticamente primaveral a esas horas en la calle y al sol hundía fantástico y estupendo la noche se ha tapasen poco porque va a hacer bastante más fresco vamos a repasar las noticias de la mañana y recuerden que también abrimos líneas telefónicas para que si ustedes quieren pues llamen en directo aquí en la radio para participar para dar su punto de vista sobre cualquier tema de la actualidad y sobre todo también para felicitar el Año eh

Voz 1 46:58 nosotros les felicitamos a todos a todos el

Voz 2 47:01 el año nuevo vamos Kone repasa las noticias de la mañana Nieves Atsuara buenos días recuerden el Telephone

Voz 0900 47:07 no no es es cuatro ochenta y seis ochenta y siete

Voz 2 47:10 noventa y seis Ahora siga adelante con esas noticias