Las noticias de Galicia, 17:03 (02/01/2019)

Voz 1

00:24

espero sus asuntos sociales hace en el mes de noviembre porque me cortaron el agua tardaron tres semanas en poner buena con tres niños que tengo una de diecisiete bueno una bebé de once meses y un niño de cuatro años papeleo trámites más papeles más que que ingresos tenía vamos poco más me piden hasta la vida he ido ahora con el el desahucio del piso y me han dado cita para el treinta en el desahucio hasta el día cuatro El día veinticuatro pues no sé qué vamos a hacer