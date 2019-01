el Tribunal de Cuentas archivado la denuncia del Partido Popular de Torrelodones contra el gobierno municipal por presuntas irregularidades en la concesión de un túnel sobre la A6 hace unos meses les contamos en la SER que el concejal del PP Ángel Viñas trató de extorsionar a la alcaldesa de la localidad diciéndole que no presentaría esa denuncia si ella no optaba a la reelección al conocerse las grabaciones ese edil dimitió pero el PP finalmente presentó la denuncia y ahora el tribunal considera que no hay nada irregular en el proceso administrativo la alcaldesa Elena Biurrun

Voz 2

00:32

no todo vale en política no a cualquier precio y dejar muy claro que vencidos por Torrelodones se presenta mayo que chantaje de amenaza de Rusia que nos vaya a hacer eh parar mucho proyecto nada desearle un feliz año a todos aquellos que estaban emocionados no con esta denuncia que ya había visto que haber descubierto la pólvora con esa denuncia contra contra mi partido no existe chantaje alguno posible para que no se callan aprecia una lección