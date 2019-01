Comienza el 'Festival Actual' con cuatro días de programación y más de 140 actos

con la actual que es el primer festival del panorama español además uno de los más veteranos ya con con veintinueve con veintinueve años vemos que en actual pues hay una amplia propuesta cultural en este caso de música de de cine de teatro de exposiciones de vidrio danzas bueno yo creo que la ciudad de Logroño durante estos días pues se convierte en la primera ciudad cultural de de de España no y además a través de actual se convierte en un escenario el auténtico escenario múltiple

Voz 1046

01:14

y lógicamente la referencia más importante es la música podremos disfrutar a lo largo de estos días de esos gran formato de de los conciertos en el Palacio hombre Vetusta Morla con con Malú por lo menos en algunos intentaremos se estará ahí bien de ese ambiente pero además de esa diversidad artística dentro del panorama musical también tenemos una diversidad de horarios al medio día por la tarde por la noche madrugada vamos a poder asistir a los vermú toreros a los conciertos café a la guerra de bandas digamos que que toda la gente no solamente de Logroño y de La Rioja que estén aquí estos días los muchos visitantes que tenemos a lo largo de estos de estos cuatro días bueno poder disfrutar pero bueno disfruta también del teatro eh no Logroño se convierte en un escenario eh toda la ciudad no por su parte