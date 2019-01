Las noticias de Asturias, 18:03 (02/01/2019)

este ha sido y es un proyecto prioritario por lo que para nosotros supone una gran satisfacción haber alcanzado uno de los objetivos que teníamos desde hace años e iniciar el proyecto al que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo no cabe duda de que es una noticia importante para los vecinos y vecinas de Pola de Lena ya que el nuevo centro de salud permitirá mejorar la atención sanitaria que se presta y que cuenten con unas instalaciones modernas y funcionales

el consejero de Medio Ambiente Fernando Lastra ha acusado al diputado popular Luis venta de hablar desde el desconocimiento cuando emplaza al Gobierno del Principado a modificar la legislación sobre el control de lobo para evitar varapalos judiciales aclara que el tropiezo no es del Ejecutivo asturiano puntualiza que no es una especie cinegética

Voz 1256

01:08

la escuela sueles tener el despiste mantiene este año el mismo que tenía el año pasado no se enteró todavía de que aquí en aquella administración Le dieron el varapalo en Asturias no hemos declarado especie cinegética lo cosa que sí había ocurrido en la comunidad vecina hay bueno pues quién ha llevado el varapalo judicial si es que no lo sabe es el Partido Popular en Castilla León