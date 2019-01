Escucha las noticias de las 18:00 (02/01/2019)

esta tarde las cinco en Canarias el Partido Popular abre la puerta a que los menores extranjeros no acompañados sean devueltos a sus

para dejar muy claro que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

esta iniciativa prosperase podría tratarse a los menores que vienen solos como a los inmigrantes adultos y expulsarles por tanto como otras veces han defendido dirigentes precisamente hoy el Defensor del Pueblo recordaba en su informe anual que los menores no pueden ser devueltos Nicolás Castellano los niños migrantes

Voz 0441

02:30

baloncesto la Eurocup regresa tras dos semanas de parón con el inicio del Top dieciséis la segunda y última fase de grupos antes de los cuartos de final a partir de las nueve menos cuarto se enfrentan Valencia y Unicaja y la noticia del día Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el torneo de Brisbane por una distensión en el muslo izquierdo por lo que no jugará mañana frente a Tsonga es una medida de precaución para no perderse el primer Grand Slam del año que será el Abierto de Australia mañana jueves por cierto termina la jornada diecisiete en primera división con el partido entre el Villarreal y el Real Madrid a las nueve y media de la noche