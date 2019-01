Escucha las noticias de las 19:00 (02/01/2019)

he dicho que cenarán que llamar a la puerta

en septiembre se matricularon noventa y nueve mil turismos que es un tres con cinco por ciento menos que un año antes y es ya el cuarto mes a la baja en comparación interanual pero en el conjunto del año se vendieron más de un millón trescientos mil coches un siete por ciento más que en dos mil diecisiete IS además el mejor año desde dos mil siete el último trimestre parece tener mucho de resaca después de unos meses de agosto con aumento de las ventas de casi un veinte y un cincuenta por ciento respectivamente por la necesidad de sacar al mercado coches que no se habían adaptado al cambio de normativa en la medición de las emisiones de CO2 lo que sí que la Bages la venta de coches diesel apenas un treinta y cinco por ciento del total en el año frente al cincuenta y siete por cien de

Voz 0441

02:59

es en baloncesto Valencia y Unicaja se enfrentan a partir de las nueve menos cuarto en la Eurocup que regresa tras dos semanas de parón y la noticia del día Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el torneo de Brisbane por una distensión en el muslo izquierdo por lo que no jugará mañana frente a Tsonga una medida de precaución para no perderse el primer Grand Slam del año que será el Abierto de Australia