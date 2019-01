La Ventana La Rioja (02/01/19)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego

Voz 0451 00:12 hola qué tal muy buenas tardes pues ya está aquí actual es el festival más tempranero de España ya comenzado hoy con más de ciento cuarenta propuestas de música cine o arte repartidas por todo Logroño hasta el próximo domingo en la inauguración de la edición número veintinueve el presidente de La Rioja ha destacado que Logroño se convierte en la primera ciudad cultural de España durante estos días en un auténtico escenario múltiple en el que conviven disciplinas artistas y espectadores de todos los perfiles José Ignacio

Voz 1046 00:40 pero si bueno actual que es el festival el panorama español además uno de los de los más veteranos ya con con veintinueve veintinueve años vemos que en actual pues hay una amplia propuesta cultural en este caso de música de de cine teatro exposiciones

Voz 0451 01:09 en la actualidad del día también pasa por la crónica de tribunales el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja condena al Seris a resolver las solicitudes de carrera profesional formuladas entre dos mil nueve y dos mil once la sala de lo contencioso administrativo estima el recurso interpuesto por el Sindicato de Enfermería de La Rioja una vez que el Juzgado de lo Contencioso de Logroño rechazará una reclamación de en junio de dos mil dieciocho para hace este fallo supone un gran paso a la recuperación de los derechos de enfermeras matronas fisioterapeutas te fisioterapeutas del SERIS que a pesar de cumplir con los requisitos exigidos no obtuvieron el reconocimiento de grado correspondiente con la pérdida económica que ello ha supuesto y más asuntos más dinero para los colectivos del denominado tercer sector el Gobierno de La Rioja destina uno coma seis millones de euros a colectivos de Tercer Sector a través de ayudas para programas e inversiones con cargo al IRPF se han otorgado subvenciones a asociaciones de atención a mujer infancia y familia inclusión social y urgencia social

Voz 0451 02:11 cultural dentro de las actividades del mercado navideño desde hoy hasta el cinco de enero se realizará libros que importan Se trata de un intercambio multitudinario de libros en el centro de Logroño para arrancar dos mil diecinueve Carmen del POM es responsable de la Asociación Cultural atrapa vientos

Voz 1949 02:26 nosotros se las diferentes actividades que que tenemos en la asociación son todas para promover la lectura y damos talleres a niños hacemos otras actividades como son cuentos al viento planeadoras de historias intentamos que nuestras actividades sean originales fáciles y divertidas Si bueno pues que sobretodo animen a escribir y a leer

Voz 0451 02:52 llevamos ya conocer qué tiempo nos espera para mañana la Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 0133 02:57 buenas tardes mañana jueves aquí en La Rioja tendremos una jornada algo más estable a primeras horas con nubes bajas brumas y nieblas matinales y el resto de jornada cielos algo más despejados con intervalos de nubes altas las temperaturas mínimas bajarán noche fría valores de dos bajo cero a dos grados positivos con heladas generalizadas al amanecer y máximas que subirán al mediodía hasta los siete en Haro nueve grados en Logroño once en Calahorra hilos doce en Alfaro y Arnedo el viento soplará flojo del norte y noroeste

Voz 0451 03:26 yo ahora mismo el termómetro marca siete grados en el centro de Logroño se lo contábamos en portada actual dos mil diecinueve ya ha comenzado por delante una programación con más de ciento cuarenta actos que según el presidente de la comunidad José Ignacio Ceniceros colocan a La Rioja en el centro de la creatividad artística el presidente también destaca la cantidad de propuestas y horarios de actual para disfrutar de este festival

Voz 1046 03:51 con actual que es el primer festival el panorama español además uno de los de los más veteranos ya con con veintinueve con veintinueve años vemos que en actual pues hay una amplia propuesta cultural en este caso de música de de cine teatro exposiciones de vidrio danzas bueno yo creo que la ciudad de Logroño durante estos días pues se convierte en la primera ciudad cultural de de de España no y además a través se convierte en un escenario el auténtico escenario múltiple

Voz 0451 04:35 el presidente de la comunidad destaca la variedad de disciplinas pero sin olvidar que la música es la protagonista tanto por los conciertos en gran formato como por las propuestas que llena la programación en diferentes tamaños y formatos

Voz 1046 04:47 lógicamente la referencia más importante es la música podremos disfrutar en un largo de estos días de esos gran formato de de los conciertos en el Palacio de Vetusta Morla con con Malú por lo menos en algunos intentaremos estar ahí viendo ese ambiente pero además de esa diversidad artística dentro del panorama musical también tenemos una diversidad de horarios al medio día por la tarde por la noche madrugada vamos a poder asistir al a los vermú toreros a los conciertos café la guerra de bandas digamos que que toda la gente no solamente de Logroño y de La Rioja que estén aquí estos días los muchos de visitantes que tenemos a lo largo de estos de estos cuatro días bueno poder disfrutar pero bandazo disfrutar también del teatro eh Logroño se convierte en un escenario eh toda la ciudad no por su parte

Voz 0451 05:45 la alcaldesa de Logroño destaca que el festival tiene un gran impacto en la visibilidad que tiene la capital durante estas fechas Cuca Gamarra

Voz 4 05:52 la cultura de Artes Escénicas y sobre todo con una visibilidad y una prohibición para la ciudad y para la región que creo que es importantísima en Logroño se transforma en un gran escenario en todos sus ámbitos no sólo en los público y el espacio público sino también en pequeños espacios particulares o privados como pueden ser comercios no pueden ser salas de de teatro que se abren en este caso para toda esa amplísima oferta cultural que la ciudad puede disfrutar porque es una manera muy especial de dar la bienvenida son veintinueve años los que actual es existe ir actual gracias al Gobierno regional en el con el apoyo la participación del Ayuntamiento de Logroño pues se nos permite vivir la vida de una manera muy diferente en una gran ciudad que es la ciudad de Logroño

Voz 0451 06:42 la actualidad de hoy también pasa por la política el senador socialista Francisco Martínez Aldama califica de traición el voto en contra de los senadores del PP y Ciudadanos a los seis mil millones de euros más para destinarlos a servicios públicos esenciales independencia Martínez Aldama dice que esos seis mil millones son fruto del acuerdo con Bruselas para flexibilizar el déficit que recuerda que La Rioja hubieran llegado diecisiete coma siete millones

Voz 5 07:04 que la semana pasada en el pleno del Senado los cuatro senadores del PP de La Rioja junto al resto del Partido Popular cometieron una tradición inexplicable es que en el Senado a Bogotá vamos si disponíamos de seis mil millones de euros más o no para dedicarlos fundamentalmente a protección social a educación de nuestros hijos a la salud la dependencia a las pensiones e inexplicablemente el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra y esta votación es un tema menor porque a La Rioja sino se ha privado de diecisiete coma siete millones de euros que quizás dicho en pesetas frente todavía más fuerte nos han privado de disponer de tres mil millones más de las antiguas pesetas para educación sanidad o para Dependencia

Voz 0451 07:53 también actividad en el Ayuntamiento de Logroño porque haya tenido lugar junta de gobierno local que ha aprobado la prórroga del presupuesto de dos mil dieciocho el portavoz del equipo de gobierno señala que a pesar de intentarlo hasta el último momento no ha habido posibilidad de acuerdo con la oposición sobre todo con Ciudadanos Miguel Sáinz

Voz 2 08:08 bien yo quiero subrayar primero que nosotros hemos intentado tener un presupuesto nuevo para el dos mil diecinueve aprobamos todas las enmiendas todas las enmiendas que realizó al presupuesto grupo ciudadanos que ha sido nuestro principal valedor presupuestariamente hablando estos últimos años aprobamos todos Nos negamos a aceptar un convenio urbanístico en la zona de Ramblasque que hubiera supuesto un bueno pues una intromisión absolutamente legítima en la capacidad de modificar el plan que corresponde al nivel técnico y que corresponde a un estadio su diferente a una negociación política

Voz 0451 08:50 se dice que se han tenido que ajustar ingresos y gastos debido a las bajadas de impuestos que entran en vigor o a que las inversiones ya iniciadas sí que se prorrogan en cuanto a las nuevas inversiones que preveía al proyecto de cuentas públicas para dos mil diecinueve el portavoz señala que se tendrán que ir aprobando pleno a pleno

Voz 2 09:05 haya e inversiones iniciadas licitadas o en marcha como la plaza de Méjico como el puente de Piedra hay su rehabilitación como el Monte Cantabria como la alternativa C D el de la calle Duques de Nájera del túnel esas que estaba ya en marcha por supuesto si se prorrogan si se prorrogan llevan a cometer pero todas las demás va el tener que ser aprobadas las nuevas inversiones nueva tiene que ser aprobadas en Pleno municipal mediante suplementos de crédito

Voz 0451 09:42 seguimos inmersos en las fiestas navideñas si ya no queda nada para que Sus Majestades de Oriente lleguen cargados de regalos y en este punto del nuevo año queremos detenernos en el sector comercio porque seguro que con esta visita las puerta las los comerciantes están más que ocupados David Ruiz responsable de Comercio de la federación de empresarios qué tal buenas tardes

Voz 7 10:03 hola muy buenas tardes feliz año a todos los oyentes

Voz 0451 10:06 igualmente una en unas fechas muy intensas para el sector comercio

Voz 7 10:11 sí lógicamente en las Navidades tradicionalmente yo creo que van perdiendo aquí tras capacidad de atracción las constantes promociones ofertar Blasco Fray que etcétera etcétera que esto se debilite pero bueno todavía siguen hizo catado determinados sectores siendo fundamentales a la hora de la facturación de todo un año y también hay otra acusación que es clara y es una lluvia de adultos de la gritos de consumo donde pues ahora en muchas de las ocasiones Se regala al servicio perder Galán entradas a conciertos cenas se regalan ese tipo de cosas que yo pues que ahora estar muy elaborado

Voz 0451 10:51 por estas fechas hace unos cuantos años hablábamos ya de periodos oficiales de rebajas y aunque ahora ya no haya un comienzo de rebajas oficiales ya estamos viendo también todos esos descuentos que llegan desde desde el sector comercio

Voz 7 11:06 si nosotros hacemos un llamamiento a que la administración en este caso en la administración central regule o vuelve a regular los periodos de rebajas pero aparte de un interés muestran que lógicamente también tenemos somos de los que creemos que el consumidor hay que decirle cuánto valía cuánto vale cuáles son los que hasta qué fecha van a estar porque estas ofertas constantes en muchas de las ocasiones lo único que hacen es incentivar un consumo muchas veces totalmente necesario y engañar al consumidor y lo digo así de claro con descuentos que a veces no responden a la realidad que nosotros propugnamos porque las rebajas vuelvan a regularse vuelvan a tener fechas de comienzo y fechas de finalización y la prueba de que las cosas son así es que las de las estoy hablando es porque Inglés líderes en el sector de la distribución en España pues lógicamente siguen manteniendo las fechas de rebajas de los días siete de enero si en este caso en julio a uno de julio en Vera

Voz 0451 12:09 y hablamos del periodo navideño desde esas eh pre compras previas y también esas devoluciones y esas compras con con lo devuelto digamos cuanto sigue suponiendo en este periodo para para el comercio en cuanto a esa cuenta de resultados y luego supongo que habrá que habrá sectores en los que en los que sea practicamente dependa el año de esto

Voz 7 12:32 bueno el año tanto como el año no pero yo tengo en extremo e este año una cosa muy importante tenemos nosotros hemos hecho una campaña de la haciendo del consumo en el comercio financiada por el AVE y que ha tenido una hablar de del tema y claro yo veo que lógicamente hay sectores donde el peso específico que tiene ese tipo de eh a las navidades pues es un paso muy importante pensemos en la juguetería pensemos en la librería pensemos en las perfumerías y el sector de la alimentación de fresco que aunque no tienen una incidencia grande en el volumen anual si tienen una concentración muy importante de compras

Voz 0451 13:10 comentaba esa esa campaña como esta funcionando cuáles son los primeros resultados que está dejando

Voz 7 13:15 bueno yo creo que hemos hecho una primera campaña la campaña ya finalizó la campaña finalizó el día eh no recuerdo el día E nueve diez de diciembre o dieciséis Le mejor dicho dieciséis de diciembre en la que estamos totalmente satisfechos el consumidor ha recibido perfectamente llegue algunos pequeños eh cuestiones que será lo mejor de divulgación que quizás lo hemos podido llegar al consumidor no hemos podido llegar a todos los comerciantes pero estoy seguro y estamos recibiendo muchas felicitaciones por parte de los comerciantes que han participado en muchas demandas de nuevos diques que que no hemos podido que no hemos podido distribuir es el primer año las impresiones son buenas pero tenemos todavía una capacidad de mejora

Voz 0451 14:00 qué tal ha acabado el año para el pequeño comercio no sé si se puede hacer un balance global de dos mil dieciocho

Voz 7 14:07 yo creo que es demasiado prematuro el poder hacer un balance pero vamos la tendencia es rara vamos en un sentido de mover eh que cada vez el gasto comercialice hable es menor debido a que la las rentas del trabajo que son principalmente las esas gastar en el mundo de en el mundo del comercio pues eh están cada vez más hipotecadas ya no solamente en la hipoteca sin unos gastos generales como es la alud como es el teléfono que es hoy en día es tan tan importante como otras cosas Iker Iker y que se destinan como digo a eso y que cada vez queda menos dinero por otra parte una evolución de hábitos por ejemplo la como el culto al cuerpo los gimnasios os vemos que es una cosa que hasta hace poco tiempo no sedada y que ahora es enorme la cantidad de cosas el las viajes que es un gasto que antes se podría destinar a cuestiones eh materiales ya horas tienen más intangibles

Voz 0451 15:07 la previsión supongo que también quizá sea precipitado pero qué previsión hay para el año que viene

Voz 7 15:13 pues lógicamente lo que he dicho antes es una tendencia general no he hablado nada de Internet pero creo que está ahí como un sistema de venta que que hace la competencia poco más puedo decirle te el comercio de comercio tradicional yo promover mejorar la experiencia de compra que nosotros decimos pese a atención al cliente ese combinada eh pues a lo mejor determinados que cuestiones lúdicas con el propio comercio este tipo de cuestiones para que realmente eh pues se compensa comprar en el comercio tradicional para mí compensa totalmente por el asesoramiento y después por otra cuestión es clara no olvidemos algo que nosotros también tenemos una campaña ya el tema de que esto tiene un trabajo Un uno empleo por lo menos aceptable no tiene otro tipo de contrataciones para colmo cotiza aquí y mantiene la educación y la sanidad etcétera etcétera en en La Rioja otros formatos a lo mejor no contribuyen veremos en los próximos años y esto sostenible

Voz 0451 16:21 pues ahí queda también hay que recordar los las beneficios de del comercio que del comercio local del comercio cercano David Ruiz por último que le piden a la Administración desde el sector comercio también que le piden a los consumidores

Voz 7 16:33 bueno yo lo creo que los consumidores yo lo único que les puedo pedir es que sigan confiando en el comercio local que valoren ya no solamente la compra sino lo que he dicho anteriormente esa aportación que se hace a la sociedad ya no solamente desde el punto de vista de impuestos sino desde el punto de vista debida eso por una parte por otra parte pues yo diría que yo le pediría al Ayuntamiento de Logroño una mayor interlocución lo primero no podemos entrar en muchas cosas por por la prensa como puede ser la recalificación de parcelas como puede ser las las campañas las campañas que que se iban a emprender de de estudios y después le pediría que recuperará el atractivo de la ciudad lo puede ser que es a la plaza de Abastos eh no sabíamos que para atrás todas las plazas de abastos alrededor sea reformado y se han adaptado a las necesidades actuales lo nuestro todavía sigue ahí tenemos los juzgados cerrados tenemos un centro el vino que hace que la ciudad sea menos atractiva y agrade menos sé como digo el poder poder estar en en este tipo de cuestiones y sin embargo pues yo una sensibilidad importante por parte del Gobierno del Gobierno de La Rioja que en este momento ha hecho cien nos ha hecho una aportación de cien mil euros por una campaña como detonante el que sea civilización del comercio del comercio local de lo que es la pyme dentro de poco

Voz 0451 18:00 David Ruiz pues con esas peticiones nos quedamos quedamos fina esta entrevista muchas gracias por haber estado con nosotros y muy felices fiestas lo que queda de ella

Voz 7 18:09 igualmente el año no

Voz 8 18:12 que se siga comprando los Reyes en la comarca

Voz 7 18:15 lo cual muchas gracias

Voz 0451 19:29 pues con esta banda sonora con el tema Horizontes del grupo mesura que actúa esta noche a las nueve en el festival Actual en las Bodegas Franco Españolas llegamos a las ocho menos veinte mañana más Ventana como es habitual adiós

