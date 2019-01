Escucha las noticias de las 20:00 (02/01/2019)

ahora mismo están muy buenas tardes este dos mil diecinueve Se estrena explorando los límites políticos de la derecha española Vox amaga con negar sus votos a un gobierno de la derecha en Andalucía si PP y Ciudadanos no retiran de su acuerdo el compromiso de financiar las medidas incluidas en la Ley andaluza de Igualdad Javier Ortega es el número dos de vos

Voz 1667

00:58

está siendo algo tibio en su respuesta Vox no así Ciudadanos su líder Albert Rivera tuiteó todo esto aplicaremos el pacto de Estado contra la violencia machista en Andalucía allí donde gobierne Ciudadanos la libertad y la igualdad no se negocian la brecha negocia por su parte el reparto del Gobierno mientras la Izquierda Andaluza alerta de los riesgos que corre esa comunidad si se imponen algunas de esas tesis de Vox Francisco Conejo del PSOE Teresa Rodríguez Podemos le he preguntado