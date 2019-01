Escucha las noticias de las 03:00 (03/01/2019)

la problemática vinculada a los meses a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 6

01:47

no hubo sorpresas el presidente insiste en los más de cinco mil millones de dólares para financiar su prometido muro con México We want Chi Chi queremos una seguridad fronteriza fuertes pero utilizar el cierre de gobierno como rehén es un error decía el demócrata Chuck Schumer a la salida de la reunión los demócratas que hoy jueves estrenan mayoría en la Cámara de Representantes quieren aprobar allí un presupuesto que reabra la administración pero el republicano Kevin Mc Carthy ya avanzó que el presidente no a un proyecto de ley de presupuestos que deja al margen a financiación del muro los demócratas pretenden desvincular la suerte de ochocientos mil trabajadores afectados por el cierre de la discusión fronteriza pero no ceja en su empeño