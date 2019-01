Escucha las noticias de las 05:00 (03/01/2019)

Ana acordaron buenos días buenos días Pablo Casado y Albert Rivera intentan desmarcarse a través de Twitter de la amenaza de Vox de no respaldar un Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía si no se deroga la ley de violencia de género Javier Ortega Smith Secretario General de Vox

tanto Casado como Rivera insisten en que mantienen su compromiso de financiar las leyes de lucha contra la violencia machista el presidente Extremadura ha dicho esta noche en Hora veinticinco que no le convencen las disculpas de Renfe por las averías de los trenes que han dejado tirados a más de ciento sesenta pasajeros este pasado uno de enero algunos de ellos tardaron once horas en llegar a su destino cuando lo normal es que el viaje dure seis Guillermo Fernández Vara

Voz 4

00:52

Renfe no se puede ofender porque haya alguien que les llame inútiles porque lo son es decir la limitación fáctica en lo que está ocurriendo es que es una inutilidad lo que está ocurriendo de verdad que Renfe es la empresa pública española no puede asegurar que mañana a las diez de la mañana el tren pueda salir que lo diga que lo suspenda pero ya para que la gente organice subida pues no puede eso es lo que está ocurriendo a olímpicos es