Escucha las noticias de las 08:00 (03/01/2019)

Voz 0628

00:33

la mujer ha fallecido como consecuencia de las puñaladas que le ha asestado su pareja sentimental que sea entregado a la Guardia Civil ha detenido en dependencias policiales según han confirmado fuentes policiales a la cadena SER minutos después de las cuatro de la madrugada al teléfono de Emergencias uno uno dos ha comunicado a la Guardia Civil el apuñalamiento de una mujer en el interior de un domicilio situado en la Liga la ciudad costera de Laredo dos patrullas de la Guardia Civil acudieron al domicilio han encontrado a una mujer tendida en el suelo con evidentes signos de apuñalamiento en el tórax la mujer no respondía los efectivos del cero sesenta y uno no han conseguido reanimar a la víctima una joven de veintiséis años de edad natural de la República Dominicana según las mismas fuentes no constan denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar y al autor confeso de este asesinato machista no le constan tampoco denuncias previas por violencia de género es un hombre de veintinueve años natural de