Las noticias de Galicia, 10:02 (03/01/2019)

cuatro desempleados menos el paro también bajó en Galicia durante el mes de diciembre pero a un ritmo mucho menor que en el conjunto del Estado un descenso del cero coma sesenta y tres por ciento frente a la media estatal del uno coma cinco por ciento el año se cierra con ciento sesenta y nueve mil doscientos noventa y cinco inscritos en los servicios públicos de empleo son quince mil setecientos dieciocho menos que hace un año un descenso anual del ocho coma cinco por ciento aquí la tasa mejora con respecto a la bajada median el Estado durante el dos mil dieciocho que fue del seis coma tres por ciento el sector servicios es el que ha mostrado mejor comportamiento durante el último mes lo esperado debido a la campaña de Navidad trabajo precario que es el que se esconde detrás de los diez mil puestos de trabajo que según las consultoras se generan esta temporada en Galicia al secretario de la Asociación de pequeño comercio de Santiago de Santiago centro las cifras no le cuadran del miro Prieto cuestionan la calidad desempleo

Voz 2

00:59

yo esa estimación que apuntas yo particularmente no me creo ni una coma por supuesto en la calidad que la caridad ni ni lo tocamos porque Diane ella cree que ya no es necesario hacerlo