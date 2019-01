Gol en Las Gaunas: 'Dosmilpocho'

Voz 1 00:00 adiós Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 2 01:17 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 3 01:32 el Rácing de Santander mueve ficha antes de su visita Las Gaunas le ha dado la baja Juanjo ya firmado al talentoso Noguera jugador de segunda división en el Numancia de Soria bueno pues eso que van van estos del Racing a otra asunto van en Caudete hacía Marte que es la segunda y encima reportan a mitad de camino en la Luna con el fichaje de Noguera que a buen seguro no será el último hoy el Racing de esta forma busca la perfección esta temporada con la cartera llena al menos a corto plazo por los buenos resultados en Copa la gran campaña de abonados y las buenas taquillas del Sardinero pues pueden fichar a Noguera ya quién haga falta en muchas ocasiones se habla del papel de los filiales en Segunda B lo hemos hablado muchas ocasiones aquí en golear en Las Gaunas te sonará eso de No a los filiales en Segunda B y lo dicen los críticos fue lo dicen sobre todo por esto ojo el Deportivo B que transita esta temporada muy lejos de los puestos de play off

Voz 2 02:29 que saboreó la pasada campaña busca refugio

Voz 3 02:32 dos el club de A Coruña hará invierno un importante esfuerzo económico tasado en aproximadamente medio millón de euros para buscar refuerzos para que ayuden a mejorar la situación clasificatoria del equipo actualmente penúltimo en el grupo uno ya ocho puntos de la salvación directa

Voz 4 02:47 eso que dicen de la cantera

Voz 3 02:49 la cartera lo ponemos nosotros aquí muy muy en duda eh Medio millón de euritos para para tratar de salvar al Deportivo B otra película bueno sale en el Barakaldo es David Cuerva pone punto y final a una temporada y media en el club fabril el futbolista muy implicado en el conjunto de Barakaldo ha recibido una importante oferta desde Asia y hace las maletas pues para me imagino disfrutar de ese fútbol y sobretodo de de esa cartera esto deja dinerito también fresco en el Barakaldo que además dispondrá de una fichas senior libre para reforzarse en esta Ventana de invierno esto de la Segunda B es un fastidio importante lo decimos muchas veces aquí en Las Gaunas o lo explico cuando el asunto mal todos buscan reforzarse pero hay que dar bajas y pasar claro porque por caja compensar el presupuesto entonces es un riesgo y bueno pues son los clubes los que asumen el reto de ver cómo van las bajas a gente que no quiere recibirla y encima le tienen que pagar pero ojo que cuando las cosas van bien pues cuando va muy bien como en el Melilla pues se corre el riesgo de que venga un equipo de Segunda hay te fiche a tu mejor hombre véase el caso de ya cine el delantero del Melilla que lo está petando por el norte de África y hay temor en Melilla de que se lo lleven a categorías superiores

Voz 5 04:11 así es el fútbol y así son sus titulares

Voz 7 04:39 sí

Voz 4 04:40 y ahora así se viene la sintonía para que comience el capítulo ciento siete de Gaulle en Las Gaunas Javier feliz año Dale al play

Voz 3 06:43 centésimo séptimo capítulo De Gaulle en Las Gaunas que da la bienvenida al año dos mil diecinueve y lo hacemos como siempre pendientes del partido que está por llegar porque el último

Voz 5 06:51 pasado el anterior data del pasado veintidós de diciembre como que se nos queda ya ya muy lejos desde el año pasado se ni más ni menos

Voz 3 06:58 además tras un nuevo empate a cero la verdad lo mejor que podemos hacer es pasar página olvidar cuanto antes lo ocurrido mirar a lo que está por llegar que es el Racing de Santander que espera turno el próximo sábado a las cinco de la tarde en Las Gaunas y como hacíamos cuando aún no habíamos salido de nuestro garaje Herrera radiofónico es el momento ideal para hacer una profunda valoración al año dos mil dieciocho enclave siempre blanquirroja resta una jornada para cerrar la primera vuelta y tampoco podemos dejar pasar la oportunidad con el papel realizado por el equipo estos últimos doce meses de esa

Voz 4 07:36 a ver qué puede mejorar que se debe cambiar que se debe hacer

Voz 3 07:40 para lograr el objetivo que no es otro que estar al menos entre los cuatro primeros de la clasificación por si te has ido de vacaciones si te has puesto muy muy en modo vacaciones la situación de la Unión Deportiva Logroñés es la siguiente acabo en séptima posición la temporada pasada que finalizó recordamos la primavera pasada sumo sesenta y un puntos a doce del play off de ascenso que creo que el cuarto fue el Bilbao Athletic ahora con un equipo renovado fortalecido donde se ha aumentado el presupuesto con Carlos Lasheras en la dirección deportiva con Sergio Rodríguez habiendo ganado ya la experiencia de sobra para afrontar esta campeonato con todas las hay ahora a falta de una jornada para finalizar la primera vuelta el equipo exe es sexto con veintiocho puntos a cuatro del cuarto clasificado el Oviedo B Javi Adán muy buenas tardes bienvenido por fin a gol en Las Gaunas

Voz 5 08:36 buenas tardes Sergio Caro debe por fin estamos aquí entonces ansiados estudios de la Cadena SER

Voz 4 08:42 bueno hemos pillado de vacaciones verdad para podernos juntar un ratito iremos recibiendo a lo largo de este gol en Las Gaunas e invitados no ya como Javier Adán sino verdaderas estrellas de las ondas riojanas Javier Adán se situaba yo a los oyentes en lo que fue la temporada pasada en la primavera que pasada sesenta y un puntos a doce puntos del play off que se dice pronto en una recta final de campeonato muy buena por otra parte por parte de los de los riojanos nos situamos en el presente que está a la espera de que venga al Racing de Santander el próximo sábado a las cinco de la tarde en Las Gaunas Unión Deportiva Logroñés Racing de Santander les situamos en que el equipo está con veintiocho puntos a cuatro puntos del Oviedo ve compitiendo directamente con leyó y Langreo esa quinta posición y queremos aprovechar este jugó en Las Gaunas para ir haciendo una valoración evidentemente primer hay que ir a lo más reciente que esa esos decía yo el otro día nueve cuatro uno nueve muy buenos partidos de la Unión Deportiva Logroñés tras su peor arranque liguero con partidos muy malos y cuatro partidos los cuatro últimos de este año dos mil dieciocho en la medianía

Voz 7 09:50 bueno pues mira Sergio es un análisis los en el cual Si pudiéramos borrar este último mes de competición estos últimos cuatro partidos yo creo que la análisis va a ser positivo no porque como bien ha dicho el equipo terminó la temporada muy bien ese bache de de este año de principio de temporada que que le hizo arrancar con muy malos números pero de nuevo otra vez el equipo poco a poco un pequeño cambio de juego esa mentalidad quizás un pelín más defensiva esa portería a cero el equipo menos goleado del grupo de repente el equipo llega a play off yo creo que ilusión por todos los lados la gente ve que que las piezas encajan la gente que no andaba muy convencía de Sergio parece que se subía al carro de del entrenador riojano vende frenazo último mes otra vez de de malos resultados tres puntos de doce posibles que hacen bueno pues otra vez aparezcan los escépticos que otra desaparezcan las dudas que otra vez por desgracia hablemos de la falta de gol en el equipo

Voz 4 10:55 pero no es raro que aparezcan los escépticos y la duda no es decir un equipo porque en el fondo cuando arranca este verano eh tú piensas bueno competir con el Racing de Santander si ellos están un poquito por debajo de sus posibilidades y tú estás en el tono adecuado puedes competir con ellos aunque los tengas a tres cuatro puntos bueno hay una diferencia evidente entre ese proyecto y el resto de proyectos incluso si me apuras en toda la Segunda División B

Voz 7 11:21 eh pero competir con Mirandés y Barakaldo era esperable era muy esperable

Voz 4 11:27 su casa con cuatro puntos de de Oviedo B severos que estás a seis del Barakaldo estás a ocho el Mirandés y hay que recordar que Anduva se fue con la pasividad de ganarle superarle por un punto si yo creo que vuelve a la dinámica de ser competitivo

Voz 7 11:41 vivo o competir que no sé si es lo mismo no por eso te digo que había gente con dudas y cuando se consiguió recuperar a esa gente a través del juego o no el año pasado dos Si te acuerdas muchos partidos en los que el equipo era superior contra equipos de abajo sobre todo perdíamos no esa fragilidad defensiva el no saber qué competir en los en los momentos determinados este año el equipo yo creo que he ido evolucionando a saber competir no que que es competir buenos competir es en ciertos momentos de partido finales de aparte finales partido la estrategia el hacer ese gol para ganar uno cero el fútbol bonito el combinativo pues está muy bien y en momentos determinados y sobre todo en Las Gaunas se puede hacer pero el año pasado había Moon muchos momentos que ese fútbol no hacía competitivos vale yo creo que Sergio le dio una vuelta al tema se ha encontrado las piezas adecuadas para mantener el equipo eh con nueve goles en contra siendo el menos goleado cuando ya estábamos en playoff de repente esa falta de gol entonces quitando del análisis a los demás es decir quitando el Mirandés al Barakaldo al olvido que yo creo que no nos hace falta evaluarlo somos nosotros mismos los que con esa falta de gol o esa falta de competitividad contra Arenas en casa el otro día en Estella bueno es donde yo creo que nos ha nos ha matado este último

Voz 18 12:57 José Luis García Íñiguez muy buenas tardes bienvenido a gol en Las Gaunas qué tal estaba

Voz 1061 13:01 qué tal muy buenas tardes bienvenido a a mi casa

Voz 4 13:04 efectivamente feliz año feliz año igualmente te pregunto muy rápidamente no rápidamente quiero que te tomes tu tiempo pero qué valoración hace desde la primera vuelta de la Unión Deportiva Logroñés para poner fin a este dos mil dieciocho que luego valoraremos

Voz 1061 13:19 bueno pues una primera vuelta que si coges el Auxerre hay trazar una línea de Serge suelen hacer las estadísticas pues en cuanto a las clasificar tiene evidentemente hay un antes y un después de de Calahorra y a partir de ahí una línea ascendente pero que le tiene mantiene una línea recta de regularidad gris es decidiremos fuimos para

Voz 19 13:42 bajo luego para arriba ir Orson mantenida

Voz 1061 13:44 esa frialdad que nos está dejando pues todavía sin cumplir el objetivo no que sería estar en play off

Voz 4 13:50 y y notas que hay conformismo yo a veces tengo esa sensación José Luis no sé si tu desde fuera desde la distancia desde el poder alejar un poco de las pasiones más del día a día del partido a partido notas conformismo

Voz 1061 14:05 bueno noto no tanto conformismo en el en el aficionado como es un mal sabor de boca constante que se va alargando que temporada tras temporada no llega a probar el dulce hice va quedando ahí en el club pues no lo sé no cierto inmovilismo a veces no en cierta sensación de que sí que falta un poco de más de empuje del club para terminar de tirar hacia arriba primera aficionada no tanto conformismo Cuco de hastío como un poco lejana de de no esperar casi nada el día que ganas con un gol en el descuento pues es una maravilla porque porque tampoco espera hacía nada no eso es preocupante síntoma que puede dejar al aficionado pues por considerar otras opciones antes de pedir al el domingo no todos pero sí alguno irá hoy es pues mira me apetece más quedarme con la familia por ejemplo

Voz 4 14:54 es que esto evidentemente del partido a partido la victoria tras victoria convierte las tío en pasión en ganas de volver a Las Gaunas es una esto es un un una carrera de larga distancia de fondo pero en este dos mil dieciocho la Unión Deportiva Logroñés y no sé cómo hola valoras que no te quedarías

Voz 1061 15:16 hombre pues le daría un frío seis aún bien porque bueno no ha incumplido no es insuficiente que insuficiente pues sería descender incluso jugar

Voz 19 15:27 el censo tampoco te has quedado en la zona baja

Voz 1061 15:29 a qué es lo que podría ser un suficiente y salvar los muebles por los pelos pero es que tampoco llegas al notable osea te quedas ahí en una tierra en un territorio que yo como estudiante conocía bien a mí me valía pero un equipo de fútbol eh que tiene gente detrás que mueve ilusiones que despierta pasiones

Voz 19 15:48 eh

Voz 1061 15:48 pues un seis no va a ningún lado he es un año de que ha sido de un pequeño cambio no en el modelo y en la estructura del club pero que se ha terminado también puedes desdibujar la entrada de Carlos de las Heras un poco ahí son a Driss tampoco sabemos muy bien hacia dónde va

Voz 4 16:05 evidentemente entendemos que como estudiantes mediocres que éramos teníamos en el cinco el aprobado y con eso nos damos con un canto en los dientes pero evidentemente hay quién te dirá José Luis pero claro que es que la aprobados meterse en play off de ascenso el sobresaliente es llegar a la final y la matrícula es el ascenso

Voz 18 16:23 bueno yo que depende del baremo eh donde te porque

Voz 4 16:27 no meterte en play sí que fue en este dos mil dieciocho un fracaso no que no es lo mismo que en suspenso

Voz 1061 16:33 yo creo que que el meterse en play off es notable

Voz 20 16:36 eh y que luego ya

Voz 1061 16:39 disputarlo muy bien es sobresaliente y la matrícula Dolores es al ascenso lo que no es estar en play off pues ya depende un poco de donde estés en Copa del Rey como fue el caso ahí estás en el bien

Voz 19 16:50 si no te metes pues es evidente

Voz 1061 16:53 pero siempre estamos con esa sensación no de de de que no llegamos a no llegamos a la orilla otros años hemos llegado a la orilla así igual que dábamos ahí entonces qué extraño ni eso entonces nos hemos quedado territorio pues eso que provoca que la gente al final tenga cierto

Voz 19 17:09 cierto hastío cierta sensación plomiza

Voz 1061 17:12 temporada puede hacerse larga evidentemente todo esto cambia si llega ahora en chufas tres partidos seguidos a día de hoy después de habernos ilusionado con esas remontada hacia arriba ahora hemos hemos quedado otra vez como como pararlos no como no sabemos muy bien hacia dónde vamos

Voz 4 17:26 José Luis Si matamos vamos poniendo un poquito la vista en el futuro en este dos mil diecinueve donde esperemos llegue muchísimas victorias trece goles a favor y ocho en contra

Voz 1061 17:37 si es que las cifras no son alentadoras sea espectáculo uno al lado del equipo eso es así es un bagaje muy corto

Voz 4 17:46 trece nueve perdón trece trece a favor y nueve encontrar perdóname sobre todo los tres a favor no

Voz 1061 17:51 que que es un poco pobre es un poco un un secarral de goles ya sé que mi amigo Víctor de es muy práctico

Voz 18 17:59 él como con treinta y ocho

Voz 1061 18:01 goles a favor hicieron contra sería la feliz al final de temporada no porque sea uno cero cero uno todos los partidos pero bueno yo que siempre ya lo sabéis miraba un poco más a largo plazo en que las cosas se tienen que hacer bien para atisbar un futuro mejor me quedo con esa sensación pobre sobre todo en los goles a favor sobre todo en el en ese abrir insisto en esa en esa neblina gris que en Podemos

Voz 4 18:26 es el reflejo de este equipo el la constatación de su entrenador

Voz 1061 18:30 pues no lo sé yo lo comentábamos en alguna ocasión no que que vía Sergio dudar y que vivía Sergio Araujo en cuanto al estilo y probar otras cosas y luego no utilizar el pleno potencial de la plantilla que es un tema aparcado en el mercado de invierno y yo diría que puede hacer ahí Carlos Lasheras

Voz 19 18:48 los acera quién tiene la última palabra Sergio

Voz 1061 18:51 es que yo a Sergio lo veo en un momento clave clave porque si ahora lo que he dicho antes Si gana tres partidos seguidos esto va a ir para arriba como yo creo que ya común tiro porque te metes en una fase de la temporada interesante

Voz 20 19:03 pero no adónde vas Sergio Rodríguez de aquí

Voz 1061 19:08 ya no se habla tampoco a su estilo no al estilo que el año pasado pues bueno le hizo ganarse la oportunidad de continuar otro año sí que veo acepciones Sergio en ese territorio también el seis el siete no de de esa nota un poco regular y creo que él tampoco termina está cómoda este año en una fase de la temporada ha estas

Voz 18 19:28 José Luis García llegan muchísimas gracias a ti como siempre feliz año igualmente

Voz 4 19:34 habla José Luis García Íñiguez con acierto de ese trece nueve tan duro porque nueve goles en contra bueno pues es una fantástica labor defensiva pero es que algo no funciona Javi Adán en el lado contrario llevarlo al desacierto a la falta de definición igual el problema es mayor no pues otro tipo de problema que habla siempre Sergio no de la posibilidad de pillar una racha ya pero que es que llevamos veintí de dieciséis ocho partidos de Liga

Voz 7 20:05 sí me estaba mirando también por ejemplo el Barakaldo lleva diecisiete goles a favor y treinta y cuatro puntos no claro tampoco tiene unas cifras goleadoras de ahí a Boeing por eso cuando me acuerdo de Víctor de Pablo pues seguro que también él piensa en el Barakaldo y que con menos goles se puede ser efectivo no

Voz 4 20:24 pero bueno cuatro goles más evidentemente te pueden dar cuatro doce puntos más no es que el problema son trece goles es que lo que está claro es que la

Voz 7 20:32 la el número de goles es bajo no yo yo creo que eso está muy claro para mí yo creo que hay un par de factores no por un lado en los laterales yo creo que la incidencia ofensiva dos laterales sido bastante sobre todo por la parcela izquierda no yo creo que hay bueno Javi Flaño pues evidentemente es un profesional que hace su trabajo pero su perfil ni cuando ha jugado en Primera División ha sido de de un lateral ofensivo no un jugador muy ordenado es un jugador muy serio con un perfil defensivo muy claro muy comprometido con el equipo en defensa y eso es lo que nos dan el lateral izquierdo ya nos da mucha seriedad defensivo no no se en uno contra uno el orden la veteranía eso está claro no por la banda derecha apareció Juan Iglesias que yo lo veo muy voluntarioso muy muy activo pero no termino de de verle conectar en esas superioridades por fuera con Rubén que se en este caso el jugador que que más minutos ha ha compartido con él no no termina de ver hay de haber algo hay algo claro una una asociación clara para doblar para poner balones para no la virtud yo creo que porla las villas de fuera ahí tenemos un poco déficit no y luego bueno yo creo que hay otros factores muy definitivo que es Rayco no la los goles que hice el año pasado Rayco bueno verán importantísimos para el equipo ya no los goles sino la productividad ofensiva que tiene un jugador entre líneas fundamental buen uno contra uno buena visión de gol llegada de segunda línea y este año bueno por las lesiones y por el momento que atraviesa ahora mismo pues el equipo lo nota noi fíjate yo creo que en el último mes nada que Rayco hubiese estado un pelín más más acertado yo creo que el partido contra el Arenas en Las Gaunas se saca el otro día en este ya se podría haber sacado Miranda igual pues bueno hubiésemos rascado Un penalti donó entre la mala suerte que hubo oí la actuación de Rayco bueno al final son tres cuatro puntitos que en este mes hubiésemos rascado que bueno pues te hacen estar en play off y cambiar la perspectiva de todo no igual sino varía de goles no pero bueno yo personalmente creo que va un poco a Ainhoa ese perfil izquierdo donde ñoño yo creo que sí que está cumpliendo con con lo esperado oí con a nivel de goles de de productividad pero quizás le falta un poco de compañía no con el con el lateral con alguien más más más ofensivo también es cierto que si buscaríamos gente más ofensiva en esos lados pues igual no estábamos hablando de nueve goles en contra

Voz 4 22:58 se ha encontrado con Sergio Rodríguez a un problema que no por esperable es deseado es menos deseado evidentemente sobre todo que no se han encontrado solución te pasa alegre niño se ha perdido dos partidos por lesión Juan Iglesias otros dos Rayco fin con Jaime paredes ya lleva doce Miguel Santos se ha perdido nueve Andy Rodríguez se ha perdido dos César Remón se ha perdido seis Marcos Andrés se ha perdido cuatro Landero la hechas ha perdido en fin con Mikel Santamaría ha perdido tres partidos insisto no año Rayco paredes Santos Andy Remón Marcos André Landero la Etxea Mikel Santamaría estamos hablando probablemente de un once titular

Voz 7 23:40 sí sí las bajas son buenos son tremendas y la verdad que ya yo creo que nos hemos ido acostumbrando no a que a que falte gente importante en el once mira en esto es fútbol Sergio hay hay lesiones que que yo creo que evidentemente son fortuitas así que no tiene solución por ejemplo Marcos André se cae clavícula eso no no no es achacable a nadie en uno más que a la mala fortuna La mala suerte ida pero fíjate yo como como jugador y lo he pensado muchas veces la Unión Deportiva Logroñés suele entrenar en en el campo del Mundial ochenta y es que es un campo de hierba natural que bueno no están sólo entrenar a los Who

Voz 4 24:13 nueve realmente de natural suelo entrenar dos días antes de la competición el resto lo hace en el de hierba artificial

Voz 7 24:18 por eso yo creo que bueno no es probablemente el mejor campo para para poder entrenar y luego bueno pues compagina sus entrenamientos con el campo lleva artificial del Mundial ochenta y dos que que sí que está bien es para mí probablemente el mejor campo de La Rioja no pero yo como jugador notaba muchísimo esos cambios de natural artificial yo personalmente por mis características au por lo que fuera yo lo notaba bastante no de hecho había muchos momentos en los que durante la semana yo personalmente hacia algún trabajo en un parque pues una Rivera en cualquier sitio para trotar sobre espacios más blandos pregunta Amadís que es un tema de pubis y demás no bueno yo creo que no es no es el adecuado pero nadie tiene la culpa de esto

Voz 4 25:06 lo hemos hablado de Arnedo porque evidentemente eso perdido todos

Voz 7 25:10 afortunadamente entonces yo creo que eso no es que no hay un culpable no hay no simplemente que bueno la Unión Deportiva hoy es tiene la instalación que tiene ahora mismo yo creo que donde está trabajando pues tiene un montón de cosas tiene un gimnasio con buenas condiciones tiene todo tipo de material tiene un campo llevan a partir del yo creo que está bien pero probablemente pues no es lo idóneo no yo creo que lo dueño para un equipo de Segunda B que cuya aspiraciones es estar en playoffs ascender al fútbol profesional es la de entrenar un campo lleva natural todas las horas disponibles son las que las que Sergio pueda no ahora mismo bueno pues no se tiene esa instalación sí que hemos oído hablar a a Revuelta medir en un futuro pues le gustaría conseguir una instalación propia que que es lo suyo bueno pues por ahí por un lado pues podría es el tema de las lesiones no ese cambio de artificial natural artificial natural por otro pues la mala suerte es que no hay otra explicación

Voz 4 26:01 Sergio Caneda muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja gol en Las Gaunas feliz año

Voz 19 26:06 buenas tardes a todos los feliz año

Voz 4 26:08 en nota le das en este dos mil dieciocho a la Unión Deportiva Logroñés

Voz 19 26:12 pues creo que tenemos que suspenderla creo que el objetivo estaba claro a principio de temporada era entrar en El Perelló acaba la primera vuelta en el puesto sexto fuera de play puede suspenso cuando no se logran los objetivos hay que ser coherentes y autocríticos y creo que es de justicia reconocer que no ha conseguido el objetivo

Voz 4 26:30 parece que se ha perdido el idilio con Sergio Rodríguez

Voz 21 26:34 qué parte de la afición del

Voz 4 26:36 la Deportiva Logroñés eh después de el año pasado a acabar a doce puntos del PIB de ascenso y este año estar compitiendo a día de hoy con Langreo

Voz 21 26:45 sí leyó por el quinto puesto

Voz 4 26:47 quinto puesto

Voz 19 26:48 que en la última parte de esta de esta primera vuelta creo que han vuelto las sensaciones fiesta hecho pues como que se desinfla un poco no esa burbuja de optimismo a la que todos estábamos subidos los empates contra el Arenas el empate contra el Izarra pues a a es normal que haya bajado un poquito ese esa esperanza que teníamos todas las todos los aficionados

Voz 4 27:08 qué está pasando este equipo para no acabar de conectarse y en cuanto se conecta ya le pasó la temporada esa eh estuvo las siete primeras jornadas empleo si hundió volvió a recuperar logró meterse en la jornada veintí pico cuarto otra vez ilusión hice volvió a desconectar y este año más allá del pésimo arranque liguero es cierto que ha estado dos jornadas en de ascenso la gente decía bueno ya de aquí no nos van a mover pues ha sido ese mes horrible de la recta final de campeonato

Voz 19 27:36 sí dos jornadas en play off es muy poco bagaje para que para este equipo para esta plantilla pues creo que han pasado varias cosas han ocurre han pasado lesiones importantes en piezas claves del equipo hay jugadores que no están ni cerca de su mejor versión en el exponente más claro Rayco creo que los fichajes que han venido no han rendido al nivel esperado ni de lejos por ejemplo Borja por ejemplo Ander Vitoria por ejemplo Vicky Mine creo que Sergio sigue sin dar con la tecla esa de adaptarse al rival de saber leer los partidos de reaccionar en una palabra no cuando cuando el equipo se ponen cuando el partido se pone cuesta arriba creo que ese conjunto de cosas no lo mezclamos lo ajustamos el resultado es un sexto puesto en mi opinión decepcionante

Voz 4 28:25 como observas el dos mil diecinueve complicado o mejora continuada

Voz 19 28:31 pues espero que me espero que esto vaya

Voz 4 28:33 es que hay impulso porque yo en ocasiones reflexiona Serge es que no sé si es que falta también impulso no iluso

Voz 18 28:39 con vender ilusión vender algo no

Voz 19 28:43 yo creo yo noto cierta no sé si es conformismo o no de puertas hacia dentro el club espero que no espero que haya autocrítica creo que es necesaria y que es la base sobre la que crecer y mejorar en una palabra en lo digo sobre todo por las ruedas de prensa el míster no después de los partidos parece que éramos bueno un empate contra el Arenas en casa parece que empatar contra Lizarra en este ya no es del todo un mal resultado

Voz 4 29:05 en la previa del partido contra las dijo que era un equipo de nuestra Liga

Voz 19 29:09 sí creo que sí creo que es necesario desde mi punto de vista desde fuera cambiar ese discurso no tampoco vender humo pero sí ser exigentes creo que hay que empezar a esta plantilla exigirle

Voz 20 29:20 eh

Voz 19 29:20 que no ya que estén entre los pero que compite que saque esos partidos buenos y que acaba entre los cuatro primeros evidentemente allá por el mes de mayo pero hay que empezar a a a dejar de de pasados a mano por la espalda y empezar a exigir ya resultados ya ahora en enero el partido contra el Racing este sábado

Voz 4 29:38 Sergio Caneda gracias y feliz año dos mil diecinueve lo contaremos aquí en la sede

Voz 18 29:42 feliz año a ver si tenemos suerte porque poco a poco es Javier Adán

Voz 4 29:49 cogiendo un poquito palabras que van soltando nuestros colaboradores ya ayudantes para ir completando este gol en Las Gaunas hastío desgana ha dicho José García Peña apatía ha dicho Sergio Caneda exigencia también ha dicho Sergio era algo que trasciende más allá de los resultados deportivos no sé si lo observas tu hombre para añadidos evitó añadió no

Voz 7 30:12 pero de todo a todo todo va relacionado no todo va va un poquito de de la mano bueno si al final la situación del equipo bueno probablemente degenere estas situaciones no quizás sí el día de la Arenas empata a tres pues igual hay otra cosita no se va a este ella hay ibas ganando dos cero dos uno te empatan pues lo mismo no pero es un cero cero continuo

Voz 4 30:36 claro en el tiempo con dos ceros

Voz 7 30:38 en el momento en el que la afición quería pegar ese salto no donde la la afición está de subidón en Miranda donde está allí con el equipo donde vive un buen partido donde la gente yo creo que a prueba al equipo oí y lo valora de repente cuando ya dices bueno venga hemos pasado de Miranda he ido he sufrido me han dado la cara Se han reído de mí pero ahora en Las Gaunas gano voy a este gano y terminamos el año arriba no metidos en playoff con buenas sensaciones claro cero cero cero cero no hay goles no no ves en ataque cosas frescas entonces claro en la gente Se da la vuelta no hice bueno me marcho conoces

Voz 4 31:16 muy bien a a Sergio conoces muy bien el entorno de la Deportiva Logroñés la constante de llegar al play off y hundirse es una constante o es una casualidad o tiene algún tipo de explicación o es pura casualidad

Voz 7 31:30 bueno yo creo que que es que es casualidad evidentemente

Voz 5 31:32 si no el trabajo de de Sergio y su entorno

Voz 7 31:35 no no no es para llegar a dejar de trabajar no ellos siguen trabajando igual siguen con las mismas ganas y bueno pues sí que es cierto que cada vez que han estado ahí cada vez que que necesitan dos tres partidos para permanecer un poquito Ikeda y que la plantilla el equipo y la afición se estabilicen dentro de Play of Plus no parece que viene con el mazo nos pega en la cabeza Hay para abajo no bueno eso yo creo que los primeros que lo sufren son ellos está claro que con lo que les ha conseguido lo esfuerzo que que han utilizado para llegar ahí de repente otra vez en esta situación pues estoy convencido que que les tiene que desgastar una barbaridad no pero yo creo que si algo han demostrado es que tranquilidad y paciencia no para para trabajar sea Sergio yo creo que es una persona que Ny va a vender ningún tipo de humo ni a vender motos es decir no no va a elevar su trabajo ni los resultados del equipo por encima de lo esperado pero tampoco se va a hundir así va a bajar un poquito los brazos no yo creo que es muy regular que que sabe dónde está que sabe lo que quiere que tiene muy claras las cosas que no no pierde la compostura en en ningún momento no me lo imagino poniendo la compostura en El Vestuario por ejemplo como mínimo las declaraciones de Iván Ania no con con el Racing no bueno pues un un entrenador muy muy serio en ese sentido yo creo que eso es una virtud es una virtud que si los jugadores la lo entiende ni las lesiones yo creo que la acompañan pues mejorará no porque la verdad es que con el tema de lesiones a última por ejemplo es que estaba siendo el mejor jugador del equipo que te falta te falla Andy te falla Remón ponen ahora hecha de mediocentro y te hizo un partidazo oí lo descubres ya como una pieza clave ahí Marcos Andrés dar arriba ahí Marcos Andrei lo te falla no esto último mes tus bueno yo creo que si las lesiones le respetan y el trabajo sigue siendo el mismo yo confío en que que el equipo vaya para arriba otra vez así y un playoff que yo creo que está barato yo creo que no hay grandes rivales ahí está el Barakaldo el Langreo leyó al Sporting tengo cita que leyó hay Sporting llevan porque sino me a cinco jornadas sin ganar también entonces bueno no no aprieta a la gente

Voz 4 33:42 Enrique Guillén muy buenas tardes bienvenida

Voz 18 33:45 algunas qué tal Sergio Angelina ya feliz año también eh oye hablamos de la

Voz 4 33:51 lecciones doctor las lesiones se producen pero la es ese recuperar no

Voz 20 33:58 se recuperan pero pero el tema es que el el agujero dejado en en el equipo de estas jornadas ha sido ha sido la verdad grande grande aparte porque ha sido en la en la espina dorsal del del equipo lo que se llama No en la eche a Marcos Andrés pues ese tipo de ese tipo de de jugadores que que eran vitales

Voz 4 34:22 pero si nos habían dicho que teníamos un pedazo de plantilla ahí en verano espectacular que teníamos todos los puestos duplicados salvo uno el lateral izquierdo

Voz 20 34:33 no la verdad es que a toro pasado no a todo todo se dé mejor a mí me parecía muy guarda en la plantilla hay que decirlo en en pues a treinta de agosto donde parecía me parecía una plantilla equilibrada Hay sí quizás pues en los laterales habían poquito menos de de de jugadores para elegir pero bueno sí que pues hay cosas que no se pueden controlar que son porque a algunos jugadores no te viene el el nivel que todo el mundo espera no puede ser el caso de Borja etc

Voz 4 35:03 qué nota le pone es doctor a la Unión Deportiva Logroñés en todo este dos mil dieciocho

Voz 18 35:09 he oído pro el bien oído el ha aprobado hoy el suspenso donde donde se mueve Enrique Villén

Voz 20 35:16 pero un aprobado una no no no le doy no le doy más son las suspender nuevas un poco

Voz 18 35:22 porque siempre está el riesgo del descenso e conservadores somos entonces

Voz 20 35:29 pues yo haberle visto las orejas al lobo en el

Voz 18 35:32 en Socuéllamos el año de de verdad

Voz 20 35:35 que es lo bueno ya todo todo nos parece nos parece buena no pero bueno yo creo que un suspenso me parece me parece demasiado basada en el equipo realmente

Voz 18 35:47 compitió sí pero Enrique hasta qué punto hasta aquí

Voz 4 35:49 no se puede permitir estar otro año simple yo

Voz 20 35:52 no no no se lo puede permitir hombre yo creo que hay que exigírselo pero no estaba tan lejos al final yo creo que con par de de ajustes en el mercado de invierno y con con llamarlo suerte algo en esa pizca de acierto en los momentos decisivos el equipo lo que decía Javi Adán tiene que tiene que acabar entre los cuatro primeros rozando la ópera tiene que acabar

Voz 4 36:18 estamos afectados estamos afectados por la desgana

Voz 20 36:22 un poquito sí yo sí que es lo que hoy hay un poco si la tele en la gente que yo me incluyo que pues en algunos partidos en los que ya intuyes que cuando empiezan a torcer las cosas no va a ser capaz de sacar los puntos pasan las jornadas y un mes estaba la la racha en la que el equipo se había subido la al Avui a la ola buena hay parecía que si va a sendas por fin empleos no se cae de playoff es incapaz de ganar cuatro partidos seguidos desde el ambiente un poquito poquito raro jugadores que no juegan

Voz 4 37:03 falta hay un poquito de carga semántica en el discurso de Sergio de bueno de cara a la galería que ser un poco populista es que está en

Voz 20 37:11 pero es que esas di yo creo que al final eso o lo quieres como es o no a Sergio no le vas a ir nunca un un mensaje a la directiva en una rueda de prensa pidiendo jugadores le vas a a

Voz 22 37:26 ya lo vas a oir

Voz 20 37:29 eso fue digamos reprochando en público un jugador o reprochando más entrega no no creo que que que Sergio haga eso en todo caso pues lo tiene que decir de puertas adentro lo dirá pero no no creo que qué es lo que Sergio no vaya a ser sí que al equipo le faltaba le faltaba un pues un chispazo le falta le faltó el de que le den un pues eso una descarga para para que para que despierte de una vez lo que lo que puede dar porque está claro que este equipo no está rindiendo ni muy de cerca al cien por cien

Voz 4 38:07 pues Enrique Guillén gracias por estar en Las Gaunas y feliz año dos mil diecinueve y que lo disfrutemos en el terreno de juego victoria tras victoria no que se trata eso sólo habrá has pedido a los reyes magos

Voz 18 38:18 pero gracias Enrique

Voz 3 38:22 Javi Adán que vamos poniendo punto y final hasta Las Gaunas que si estamos un poco bajos en este dos de enero todavía

Voz 5 38:29 la resaca de los cohetes artificiales de la última noche del año se viene un logroñés Racing de Santander sobran los motivos para no

Voz 23 38:38 estará complicado porque con esto de los pequé es la cabalgata ahí todas estas cosas y la verdad que caída hasta esa caído en malas pero bueno yo creo que por cierto hay que recordar

Voz 5 38:48 el resto de clubes lo han puesto tu dos el lunes siete esa que se ha criticado mucho a la directiva yo no trato de lavarla nadie los

Voz 3 38:55 paños pero evidentemente había era un fin de semana muy complicado el siete lunes el VI Día de Reyes cinco obispos

Voz 7 39:02 sacaremos un hueco donde la Javier gracias pues