Las noticias de Navarra, 11:03 (03/01/2019)

Voz 2

00:17

Abel parta considera que Ainhoa Aznárez ya no es presidenta del Parlamento es la posición que mantendrá en la junta del próximo ocho de enero el próximo martes además asegura que UPN no presentará candidato a la investidura como presidente del Parlamento y considera que deben ser los cuatro partidos los cinco dice que han metido en este lío los que lo solucionen por otra parte con respecto el ofrecimiento por parte del Partido Popular de Navarra de una coalición electoral de cara al veintiséis de mayo considera que las cosas no se deben hacer así que no se deben tener el presidente de UPN mediante los medios de comunicación de esta propuesta IU rechaza esa posibilidad ya que considera que actualmente ese UPN el partido que debe acudir a las selecciones con su propia marca