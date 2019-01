Escucha las noticias de las 11:00 (03/01/2019)

son las once las diez en Canarias

buenos días hola Pablo buenos días dentro de una hora se va a celebrar una concentración frente al Ayuntamiento de Laredo en Cantabria para condenar el último asesinato machista un hombre se ha entregado esta mañana la Guardia Civil después de matar a puñaladas a su novia de veintiséis años el delegado del Gobierno en Cantabria confirmado que no existían denuncias previas y que se ha producido una fuerte discusión en la pareja en presencia de otras dos mujeres que eran compañeras del piso de la víctima Pablo Zuloaga en declaraciones a Radio Santander

ella no había presentado ninguna denuncia previa por malos tratos sobre sobre su bici Marisol Open cualquier otra persona sobre este presunto autor de cuatro veía lo del año ochenta y nueve que sea entregado a la a la Policía Local ahora o detenido

Voz 1817

01:04

buenos días bengalas y petardos a las puertas de San Caetano la sede de la Xunta al grito de pH non cierre Non aquí se han plantado algo más de un centenar de trabajadores de Alcoa para pedir al gobierno de Núñez Feijóo una mayor implicación consideran que hay mecanismos para evitar ese cierre que la Xunta si tiene mecanismos para poder evitarlo a alguna pancarta con las fotos de Feijóo el consigo de Economía bajo el rótulo de culpables preside esta protesta que todavía continúa han solicitado una reunión con ellos pero no tiene muchas esperanzas de ser recibidos de hecho el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo estoy de vacaciones tienen de plazo hasta el día de de enero para seguir negociando con la multinacional con Alcoa para evitar ese cierre