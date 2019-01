por favor yo tendré siempre por ello el haga la estaba guardando para este momento todo el día en pijama me lo he quitado y bueno me

Voz 1965

00:23

bueno Paco y Raúl para que entienden este chico del pijama vienen a presentarnos una película en la que ambos participan de forma diferente pero de algún modo complementaria no es fácil de explicar pero yo lo voy a intentar hace unos años Paco Roca dibujaba una tira cómica titulada Memorias de un hombre en pijama cuyo protagonista era el mismo pero el dibujo el dibujo guardaba un sorprendente parecido que muchos no notamos en su momento con Raúl Arévalo años después ese tebeo ha sido llevado al cine de hecho el resultados estrena este mismo viernes ir Raúl Arévalo interpreta al personaje protagonista que es a su vez Paco Roca tras entrar etc eso si por lo tanto Raúl es Paco y Paco de algún modo también es que es Raúl eh así que la primera pregunta Raúl Arévalo es en qué momento supiste que tenían una gran habilidad para dibujar dijiste me voy a dedicar al mundo del debe estar Lien