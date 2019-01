Escucha las noticias de las 12:00 (03/01/2019)

es mediodía las once en Canarias

en estos momentos ha empezado una concentración en la Plaza Mayor de Burriana en apoyo y solidaridad a la menor de diecisiete años agredida sexualmente la madrugada del uno de enero centenares de personas entre vecinos de la localidad y miembros del equipo de gobierno que están reunidos ahora frente al Ayuntamiento educar en el que la joven pasó la Nochevieja en una carpa instalada por el Consistorio en estos momentos la alcaldesa María José Alcón veo un manifiesto conjunto firmado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento para condenar estos hechos unos hechos que ocurrieron en la madrugada del uno de enero no sería deja cuando en torno a las cinco de la mañana la joven sufrió una agresión sexual por parte de varios hombres que ayer fueron detenidos por la Guardia

es lo más inmediato en el día en el que la Audiencia Provincial de Navarra ha decidido también que los miembros de la autodenominada manada condenados por abusos sexuales sigan en libertad provisional decisión que el Tribunal en todo caso no ha tomado de manera unánime Pamplona Ramón Ugarte

los cinco miembros de la manada seguirán en libertad provisional hasta que el Supremo dicte sentencia es la decisión que ha tomado la Audiencia Navarra por dos votos a uno con la discrepancia del presidente de la Sección Segunda en su argumentación los jueces inciden en que la situación de los cinco condenados no ha variado desde que se decretará en junio pasado su libertad provisional por lo que no se ha incrementado su riesgo de fuga además se dice han cumplido puntualmente todas las obligaciones que les fueron impuestas tras conocerse la decisión el abogado de la manada ha afirmado que respiran más tranquilos a pesar de que esperaban algo como lo que se ha producido el abogado de la víctima por el contrario ve desacertado el auto y asegura que está estudiando recurrirlo en súplica también ha escuchado la reacción de la secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo que dice que acata pero no respeta la decisión judicial