SER Deportivos La Rioja: '¡Vaya panorama!

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de la Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 2 00:14 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 3 00:20 hija claro

Voz 4 00:25 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja que no todo va a ser Barça o Madrid cree que también hay sitio para nuestro deporte el más cercano el que todos tenemos al alcance de la mano

Voz 0301 00:38 y hoy tres de enero la verdad

Voz 4 00:40 creo que es decir que nos hemos asustado un poco porque menudo panorama en la Unión Deportiva Logroñés que barbaridad si decíamos ayer en gol en Las Gaunas aquello de dos mil ocho os podemos asegurar que este dos mil diez y nuevo no ha empezado mejor para la Unión Deportiva Logroñés es más a perro viejo Se marchó el equipo de vacaciones ocho días eh que no está nada mal menos ha descansado por ejemplo el Calahorra digo se marchó con las bajas de paredes Marcos Andreo Olaetxea Santa María y Arnedo volvió a los entrenamientos con todos estos jugadores lesionados ni en principio estará listo para jugar contra el Racing de Santander este sábado a las cinco de la tarde en Las Gaunas ninguno tan sólo el agujero negro de la armería blanquirroja se empiezan rosca Óscar Icesave cuando se entra pero no se sabe cuándo se sale el asunto queda en el pendiente de evolución y por lo visto la evolución es siempre siempre lenta atentos porque hay numerosas bajas

Voz 5 01:40 el deporte es opinión y queremos contar con tu opinión si quieres participar en SER Deportivos La Rioja ya no puedes hacer en el número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 6 01:52 déjanos una nota de voz y ayúdanos hacer los deportes de Radio Rioja tu opinión cuenta en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 4 02:05 antes de profundizar en todas estas bajas vamos como siempre con los titulares más destacados del día hay por tanto con el parte de nuevas bajas en la Unión Deportiva Logroñés

Voz 2 02:17 quiero hacer de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 4 02:25 os decía a todos los estos lesionados es decir a los paredes Olaetxea Marcos Andrés Santa María Arnedo a todos estos se les suman unos cuantos más para dejar en cuadro al equipo que en estos dos primeros entrenamientos del año han llegado malas noticias mía pasamos lista eh muy Hess está con gastroenteritis difícil que esté recuperado para el sábado esta mañana me apareció por las instalaciones mundial ochenta y dos mil ni tan siquiera está en España el Hubble dio permiso para que se fuera a casa permiso para por lo visto que no tenga prisa en volver a buen seguro causará baja parece claro no será cuestión de tiempo como todo en esta versión descafeinada en este arranque de enero de la Unión Deportiva Logroñés seguimos porque Caneda comienzan con Caneda los pequeños programitas resulta que acabó tocado el partido contra el Izarra en aquel veintidós de diciembre de aquel mismo insulso y ha vuelto con malas sensaciones le duele el tendón ya nosotros sin duda el corazón porque si finalmente que no está para jugar el asunto en el eje de la defensa se pone realmente duro que viene el Racing de Santander para colmo de males bueno seguimos la novena baja del equipo la protagoniza Ander Vitoria lo que faltaba verdad bueno pues Ander Vitoria está con gripe mía estado por Logroño se recupera en casa está malo no puede entrenar hice juega el sábado recuerdo la gripe A uno ya sabéis le deja como un trapo así que con seguro tampoco estará este próximo sábado en Las Gaunas hice podría producir una décima baja atención a esto es la de Borja Sánchez según ha podido saber Radio Rioja al extremo tiene una oferta del Burgos y la está valorando Toño dicen no saber nada absolutamente nada en relación a la posibilidad de que Borja Sánchez se marche al Burgos es más aseguran que se ha hablado con otros jugadores para ver el asunto de su posible salida del club pero no precisamente con Borja Sánchez dicen que se cuenta con Borja Sánchez arranca entonces entendemos el juego de intereses es intereses porque hay dinero de por medio hay que recordar que en los dos últimos partidos y esto sí que es objetivo Borja Sánchez no ha contado para Sergio ni para completar los tres cambios Blanco y en botella bueno pues nada que que así está el asunto feliz dos mil diecinueve blanquirrojo Si se viene el Racing ojo Dios aprieta y en este caso también ahoga da susto y sobre el resultado final dirá si es muerte os puedo os pido que estéis atentos porque vamos para regalar treinta entradas para ver en directo el Logroñés Racing en un rato os digo como podéis optar a ellas es bien visita este sábado Las Gaunas el Rácing de Santander es el líder está Jacko a trece puntos del conjunto riojano al Goyo con todos enchufados en forma en plenitud de condiciones salvo sus seguidores que no parecen por la labor de Benissa gozar un rato por Logroño la víspera de la noche de Reyes no ha podido caer la verdad en peor fecha este grandísimo partido de fútbol el Racing de Santander solo viene a Logroño con una baja la de Cejudo que es sin duda uno de los mejores de la plantilla de que dirige y entrena Iván Ania pero con potencial sin duda de sobra para hallar un reemplazo de garantías el resto todos los futbolistas del Racing de Santander están a disposición del técnico asturiano que se han mantenido fuerte ante los rumores que le situaban no hace muchas fechas en el Oviedo parece que seguirá hasta final de temporada en Santander está moviendo rápido la verdad el conjunto cántabro a firmada Noguera jugador del Numancia futbolista de segunda que da un paso atrás para ayuda a situar al Racing de nuevo en el fútbol profesional Noguera que no quiso firmar en verano y que lo ha hecho en invierno cosas de fútbol con más agilidad y rapidez como contábamos a las tres de la tarde se mueve el calor ayer por la tarde en anunció el fichaje del chico de Logroño en medio hasta hace unos días en el Náxara era un secreto a voces la verdad es más había estado entrenando con el conjunto de suela y ayer finalmente se hizo oficial su contratación será la primera vez que el futbolista de Logroño compita en Segunda B calidad tiene de sobra ahora veremos cómo se adapta hasta esta teoría de bronce parece que ha llegado su momento el de dar un paso al frente pero su llegada supone como es lógico la salida de otro futbolista acaba de confirmar lo esta misma mañana el club el Calahorra que es Aybar hace ya no forma parte de la disciplina rojilla es lo habitual en este mercado de invierno donde se esperan tres fichajes más tal y como anunció ayer Eduardo Haro director por deportivo del conjunto calagurritano y como imagino que algunos estáis volviendo al trabajo tras unos días de descanso y otros estáis ahora mismo de vacaciones bueno pues os recuerdo que este fin de semana regresa la mayoría de competiciones deportivas que afectan a los equipos riojanos la Unión Deportiva Logroñés como ayer decíamos juega sábado en Las Gaunas ante el Racing el Calahorra la hará el domingo en Torrelavega el EDF Logroño juegan el sábado a las doce ante la Real Sociedad en Zubieta el balón mano Goñi eso sí sigue de descanso de invierno mientras que el Bodegas Rioja Vega Clavijo jugará ante el juez Christie el día de Reyes tampoco hay Liga tampoco competición en la Liga Iberdrola de voleibol venga comenzamos a sumergirnos de nuevo los deportes que tenemos un programa que nos va a llevar a hablar con el campeonísimo Carlos Coloma y también la de timo una de esas historias realmente llamativas os invitamos a que os quedéis con nosotros

Voz 7 07:30 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en qué punto es este ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 4 07:47 prohibido apostar a menores de edad lo práctica abusiva de fuego puede crear adicción venga son las casi tres y veintiocho

Voz 0301 07:53 como la gran mayoría de nosotros también hemos tenido la suerte

Voz 4 07:56 tomarnos unos días de descanso e casi al tiempo que el primer equipo de la Unión Deportiva Logroñés para descansar para recuperar el pulso y la moción que parece ese había perdido verdad tras un mes de diciembre realmente malo tras tres empates y una derrota en cuatro partidos Se trataba de coger aire para recuperar las sensaciones de aquel fabuloso mes de noviembre si recuerdas cuando se ganó por ejemplo al Oviedo B en el requesón pero la verdad es que este equipo parece dispuesto a bajar en el IPE a cualquiera eh no hay manera de engancharse de sumarse al carro de ponerse las pilas para empujar y además sabemos que Sergio Rodríguez no es un populista está empeñado en mantener un discurso grupal sin salirse de lo esperado sin levantar la voz agradeciendo al equipo su esfuerzo ayudando a Carlos Lasheras al director deportivo a que siga trabajando con tranquilidad Ha que eso está técnico esté tranquilo a pesar de las muchas lesiones de los numerosos problemas físicos que sin duda están lastrando al equipo en estos momentos dice Sergio Rodríguez siempre que lo que que lo de la falta de gol es una cosa puntual como las lesiones o el último mes de malos resultados todo pasa por algo puntual no

Voz 0301 08:59 lo eleva el tono porque no les sale porque

Voz 4 09:02 no sigue quizás la escuela de su predecesor de aquel mismo pero al mismo tiempo el asunto pinta complicado e está a cuatro puntos del playoff y cuatro partidos sin ganar dos últimos empates a cero seguidos hice viene el Racing de Santander el mejor equipo de los cuatro grupos de Segunda la división B y esta noche toca en Logroño no sé si lo sabes Vetusta Morla que no sé yo si es el indie la verdad lo mejor para recuperar el ánimo del colectivo pero quién sabe esto es fútbol y cuando peor pintan las cosas este deporte el fútbol

Voz 0301 09:35 guarda sorpresas e igual va a gana al Racing

Voz 4 09:38 te imaginas

Voz 1536 09:49 viene Vetusta Morla esta noche con su potente diré

Voz 4 09:51 esto mismo sitio distintos lugares

Voz 8 10:01 con este concierto puso patas arriba no

Voz 4 10:04 hace mucho tiempo Madrid entero merece la pena han protagonizado es sin duda uno de los mejores directores del año están en Logroño te lo van a decir Fatih ir yo a vosotros sé cuando peor pintan las cosas el fútbol como la música es capaz de sorprender de sorprendernos así que sólo nos queda dejarnos llevar porque o nos dejamos llevar nosotros mismos o lo tenemos crudo porque Sergio Rodríguez no se deja llevar nunca eh bien los buenos ni en los malos momentos como ahora eh no elevan nunca el tono no hace declaraciones de cara a la galería no piden y exige nada siempre es educado siempre es muy correcto pero al mismo tiempo sin mostrar un punto verdad de pasión al al que sujetarse cuando cuando un equipo como el suyo parece aferrarse a la épica para darle la vuelta a una situación muy complicada insisto son cuatro partidos sin ganar y se viene el Racing de Santander y el pero yo podía quedar muy lejos a siete puntos demasiado lejos a falta de una segunda vuelta que obligaría a sumar casi cuarenta puntos para hacer play off y el club no se puede permitir un año más simple ellos ven eso creo que estamos todos de acuerdo puede haber hasta nueve nueve bajas de cara a este partido frente al Racing de Santander se viene el Racing de Santander repito pese a todo esto resulta que Sergio Rodríguez aprendido esta mañana a los medios de comunicación no ha aprovechado esta oportunidad quizás para para enchufar a sus jugadores que seguro que los tiene pero sobre todo para enchufar verdad a través de los medios de comunicación al público que que que esté pensando en un día complicado no es la la noche de Reyes en acudir a las cinco de la tarde a Las Gaunas quizás se esperaba el dado que vemos muchas bajas sin muchos problemas el subir un poquito el discurso para para para animar a la gente pero nada plano como casi siempre como casi siempre le escuchamos

Voz 1536 12:26 bien volviendo consulto de vacaciones sí que es cierto que la ilusión intacta con muchas ganas sabiendo el reto que tenemos por delante no sólo el partido sino de la segunda vuelta y bueno en ese sentido

Voz 10 12:42 bien sentido eh

Voz 4 12:46 entre el tongo del técnico así que el equipo no está la verdad sano la verdad que esta primera semana entrenamientos del año está siendo y ya el miércoles por ejemplo Sergio el entrenador de porteros se puso de portero cinco jugadores del filial tuvieron que participar en el partidillo habitual y es que Olaetxea Caneda paredes Santamaría Marcos Andre y Arnedo trabajaron al margen del grupo

Voz 11 13:09 muy Hess Vitoria EBIT Jimmi ni tan siquiera comparecieron es decir que que hay casi

Voz 4 13:14 más gente trabajando al margen que currando al máximo para recibir al líder pero no pasa nada tiempo al tiempo lo dice Sergio Rodríguez Ponce al frente con los que estén habrá que defenderse de un Rácing de Santander que es de mármol

Voz 1536 13:29 en ese apartado estamos un poquito justos por qué de los que teníamos lesionados igual Marcos está entrando poco con nosotros pero puede que sea demasiado pronto y tenemos alguna baja más que a día de hoy hasta está sábado no vamos a ver pero que hay algún jugador Ander Vitoria está con con gripe que iban también entonces bueno estamos ahí un poco poco mermados pero lo que siempre decimos tenemos once jugadores pues jugaremos con con los once y competiremos seguro

Voz 4 14:06 sabemos de la gran capacidad defensiva del equipo de Sergio Rodríguez el problema está arriba es sólo trece goles en toda la temporada muchísimos lesionados en esa misma zona precisamente la ofensiva y esto lo están analizando porque sin más capacidad para hacer goles lo de meterse en el podio se presenta sin duda inviable

Voz 1536 14:24 nosotros ya hemos ha realizado un poco estos días lo que pensamos que que nos está faltando hablaremos lo estamos valorando también con con los jugadores ahí sí que es cierto que se está dando una situación un poco anómala en cuanto al al acierto pero estamos convencidos y con los jugadores que tenemos tarde o temprano que se va a romper ese ese candado porque tenemos jugadores con mucha capacidad para eso entonces bueno sentido estamos con cierta tranquilidad y sí que es cierto que el otro aspecto que no está mermando mucho es las las lesiones porque esos San se han juntado demasiadas en Junta sobre todo porque lo normal es tener lesiones durante el año pero bueno si te junten cinco seis jugadores vasco

Voz 2 15:11 y entre tanto análisis

Voz 4 15:13 la verdad que Sergio Rodríguez no recupera Lander Olaetxea tampoco a Marcos André que es cierto que poco a poco se va reintegrando en los entrenamientos diarios pero que está lejos como les decía hoy mismo Sergio Rodríguez de poder jugar el el sábado y encima en todo esto pierdes por enfermedad Ander Vitoria y además no parece que que acabas de contar con Borja Sánchez así que así se completa un drama ofensivo importante por eso Víctor López el de Logroño ya lo sabéis el de el de Escolapios el del Calasancio ya se entrena como nueve o como falso nueve o como lo quieran llamar

Voz 1536 15:47 porque Víctor aparte ya ha jugado en esa posición con nosotros de hecho en el juvenil jugado ya se adapta muy bien a es decir perfil sí evidentemente es una

Voz 12 15:56 sida

Voz 0301 16:01 Víctor López de nueve le recuerdan

Voz 4 16:03 esa posición de juveniles un lateral que se presenta como extremo que tuvo una clarísima en Torrelavega la fallo que tuvo un aún más claras lo recuerdas en Estella y la falló pero esto del gol es cuestión de rachas pues nada esperemos que haya cambiado el ciclo lunar Ice acierte de una vez por todas porque sin acierto sin aprovechar las dos o tres que igual te permite hacer el Racing de Santander será imposible ganar por tanto se estarán más cerca de sumar cinco partidos sin ganar para grabar de nuevo la situación que la capacidad de Sergio Rodríguez para situar al equipo entre los cuatro mejores ya al final de la temporada pues que de nuevo en entredicho y qué pasa con los fichajes que es usted

Voz 1536 16:46 evidentemente no son algo interno del club que cuando se haga si hace alguna contratación no hay alguna salida seguirá pero eso es algo interno que que que lo bueno que está entre el cuerpo técnico la dirección deportiva el club o sea eso es algo que si hay algo pues lo sabréis porque evidentemente en íbamos a dar pistas eh vamos a a decir nada en ese sentido lo ideal es cuanto antes mejor pero ya te digo es un tema que está en manos totalmente de legalización deportivo en ese aspecto está trabajando bien y bueno también sabemos cómo es el mercado de de diciembre nosotros no estamos descontentos con la plantilla ni mucho menos ya estamos muy muy contentos creamos una plantilla muy completa igual sí que es cierto que en alguna posición pues estamos más eh más cojos ir sobre todo con las lesiones e entonces evidentemente todo este estos dos meses mes y medio dos meses hemos tenido tanto lesionado pues parece que que faltan piezas pero no no es así no realmente no sentimos que falte falten piezas hombre evidentemente si surge algo que nos pueda mejorar o que cree que creamos que pueda aportar su puesto que lo lo vamos a intentar pero vamos con la plantilla estamos contenta lo lo que pasa es que bueno se ha juntado ahora tanta lesión que que bueno me parece que estamos descompensado sino eso y además la gente que que está aguantando sin lesionarse está rindiendo a buen nivel y en ese sentido estamos contentos

Voz 2 18:14 bueno pues veremos

Voz 11 18:15 lo que sucede con Vicky si realmente y continúa en el club parece difícil que que vaya a seguir

Voz 4 18:22 veremos qué sucede con Borja Sánchez porque como os comentaba al principio de esta SER Deportivos La Rioja en Burgos hay un interés manifiesto por el futbolista ya saben un ciclo de negociaciones para ver cómo se produce la salida o no finalmente de de Borja Sánchez mañana tendremos tiempo de analizar ese logroñés Racing de Santander que es sin duda el partido de la jornada uno de los mejores partidos que se pueden vivir en la categoría con la colaboración del club de la Unión Deportiva Logroñés os queremos invitar a que a este partido tan especial recordad que los menores de catorce años pueden verlo totalmente gratis lo que los adultos lo puede hacer también con la imitación de Radio La Rioja gracias a la colaboración de la Unión Deportiva Logroñés regalamos treinta entradas de aquí hasta mañana es fácil manda un email a deportes arroba Radio Rioja punto es deportes arroba arrea Radio Rioja punto es los treinta primeros que dejen su nombre sus apellidos su DNI se llevarán una de estas entradas así que ya lo sabe ya estás tecleando deportes arroba Radio Rioja punto es te puedes llevar una entrada para ver ese Rafi ese logroñés Racing de Santander en directo el sábado a las cinco de la tarde en Las Gaunas

Voz 1 19:29 en Radio Rioja emisora decana de la río Onda Media el frecuencia modulada

Voz 4 19:40 sí

Voz 14 19:43 estás de enhorabuena porque la Unión Deportiva Logroñés ir Radio Rioja Cadena SER te invitan el partido de este sábado día cinco a las cinco de la tarde en Las Gaunas ven a animar a su equipo frente al líder de la categoría el Racing de Santander se puntual IT entrase una sorpresa

Voz 0301 20:13 eso los niños se ya sabéis totalmente gratis menos de catorce años para ver es el Logroñés Rácing partido

Voz 4 20:20 es fantástico en Las Gaunas el sábado a las cinco de la tarde y los padres los papal las mamas que quiera ya lo sabéis en deportes arroba Radio Rioja a punto es o regalamos treinta entrenadas mandas tu

Voz 0301 20:31 su nombre apellidos y DNI ya te diríamos sillas fin

Voz 4 20:34 al mente ha sido a Fortunato entre los treinta más rápidos pues te iríamos donde y cuando te tienes que pasara por tu entrada y además es domingo a las cinco de la tarde en el malecón el Calahorra juega contra la Gimnástica de Torrelavega y lo hará sin hacen la plantilla ya que esta misma mañana ha causado baja definitiva y así se lo ha comunicado el club de esta forma ya tiene hueco para ganarse el derecho a estar en esa primera convocado

Voz 0301 20:57 María del año Emilio ya en donde el el ex

Voz 4 21:00 la estará afronta una nueva etapa deportiva a sus veintitrés años deja el conjunto de La Salera para dar el salto que todos esperábamos verlo por fin en Segunda B y es fantástico que sea en un equipo riojano como el Calahorra buenas tardes Emilio

Voz 15 21:12 hola buenas tardes que da la bienvenida a Ser deporte

Voz 4 21:15 es La Rioja hay en tu caso pues evidentemente hay que felicitarte el año doblemente porque porque es el año dos mil diecinueve y por qué has dado el salto por fin al al Calahorra la segunda B

Voz 15 21:25 sí muchas gracias pues la verdad es que sí es una alegría esta no entrenar así el año aparte bueno podemos decir que es un regalo de Reyes no pero bueno habrá que que muy contento e ilusionado con la oportunidad

Voz 0301 21:38 oye Emilio tenemos la sensación que que que has aplazado ha sido retrasando un poquito de tu tu salto a la Segunda B te digamos todo diciendo bueno este chico parece preparado o es que es cuando te ha llegado la oportunidad

Voz 15 21:51 bueno yo al final me retrasó nada al final esto es el fútbol la oportunidad llega cuando uno más o menos espera no hay bueno yo lo llegado en un momento en el que yo he creído conveniente decidió dar el paso

Voz 0301 22:04 qué sensaciones te deja porque creo que has estado entrenando no los días antes con el Calahorra o cómo ha sido tu

Voz 15 22:10 tuve empecé el empezó el día veintinueve con ellos y voy a cinco sesiones que lo ves y la verdad que muy contento van mal acogido muy bien como uno más en la plantilla y ya te digo ilusionado con Juan empezar ya tenía ganas de bajar a Calahorra a conocer a mis compañeros y empezar con ellos si ir ahora que que todo muriendo

Voz 0301 22:29 oye como veías tú la segunda B desde la Tercera riojana desde el Náxara donde evidentemente has tenido un rendimiento fantástico me imagino que te da cierta pena dejar el conjunto de La Salera donde también te han tratado pero como ser tú estás segunda B

Voz 15 22:43 bueno es un grupo que hay diferencia de diferencias entre los la

Voz 16 22:48 trabajó como digo pues gana clasificación yo

Voz 15 22:51 lo que el Calahorra está en una posición decente bastante inmejorable para ser un recién ascendido a la verdad que que bueno veo al equipo muy bien en una situación bastante bueno yo bueno que eso es la la línea a seguir por por todos no

Voz 0301 23:06 oye a la hora de dar el salto a la Segunda B es el ritmo es la intensidad que es lo que más me cuál es el cambio más más importante cuál es lo que crees tú que te puede costar

Voz 4 23:16 aquí Tommaso a lo que te tienes que adaptar a toda leche

Voz 15 23:19 bueno al final la gran diferencia es que que son más horas de entrenamiento y más más tiempo lo que tienes y estaba dedicado a al fútbol no luego es cuestión de entrenamientos de ponerse al locales Youtube árabes intensidad los con todos los pases ahí sí que hay más mayor diferencia con con respetada Tercera división no pero bueno la gran diferencia es ahora entra por las mañanas estar más tiempo pero bueno para para entrenada para dedicar al fútbol y bueno yo creo que ese es el camino más considerable

Voz 0301 23:46 oye el deporte profesional sentirte profesional estar en Segunda B en el Calahorra es la oportunidad de tu vida

Voz 15 23:55 pero oportunidades hay muchas una vida no yo creo que aparte de fútbol otras cosas no pero bueno en el fútbol digamos que sigues la oportunidad más grande que que tenía hasta hasta ahora están Veintitrés años buenos pero yo echarle hay ida batallan y ayudar al equipo

Voz 0301 24:12 Emilio que tengas mucha suerte en el Calahorra de de uno de ex del Villegas a otro ex del Villegas toda la fortuna en el en el camino y que tu escrito seguros serán los de Calahorra y por tanto la del deporte riojano un abrazo muy fuerte muchísimo pues Emilio gran fichaje del Calahorra en este mercado de invierno y que muy probablemente entre en la convocatoria de cara al partido del próximo domingo en el malecón en Torrelavega ante la Gimnástica ayer Calahorra

Voz 4 24:38 ya son prácticamente las cuatro menos cuarto hacemos una cuña de publicidad vamos a hablar con un medallista olímpico con Carlos Coloma estaba

Voz 1 24:50 dio Rioja emisora de caña de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 1552 25:01 oyes magos a Ferrer Sport para recoger los mejores regalos deportivos bicicletas zapatillas esquíes patinetes de las mejores marcas deportivas ya sabes los mejores Reyes en Ferreres por en Siete Infantes de Lara e interés por Ferrer en Gonzalo de Berceo

Voz 3 25:21 evidentemente a la medalla olímpica lograda por Carlo

Voz 4 25:24 os Coloma en Río de Janeiro dos mil dieciséis sirvió sin duda para marcar un antes y un después en su carrera deportiva lógico ante un logro de esa grandísima envergadura lo que también llegó con ese bronce fue un cambio yo tengo la sensación de mentalidad y la forma de enfocar su vida deportiva del corredor riojano Coloma pasó de golpe y por a Rafa ser todo un embajador de la montan su aparición en los medios se multiplicó especialmente también en aquellos que que no están tan especializados en este mundo Coloma aceptó un rol de difusor de este fantástico deporte que ha servido para para que la MTV profesional llega a un público que era anteriormente difícil de alcanzar

Voz 11 26:01 en dos mil diecisiete fichó por pondrá y en dos mil dieciocho ya vimos que que que

Voz 4 26:08 estaba pensando cosas verdad que Coloma nunca para siempre mira al frente y andaba con algo entre sus manos quería crear su propia estructura en la que poder controlar cada uno de los detalles de un equipo de competición dos mil

Voz 11 26:19 decir nuevo que decía yo al principio será el año en el que cumpla ese deseo con el nacimiento del equipo B H templo cafés Un CC

Voz 4 26:28 muy buenas tardes Carlos Coloma bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 16 26:31 muy buenas tardes qué tal y para ti

Voz 11 26:33 dos mil diecinueve este sí que es un diez dos mil diecinueve

Voz 15 26:37 sí la verdad es que es un año super

Voz 16 26:40 ilusionante para mí el que tenía ya como dices hace muchos meses se afecte arrancar un proyecto propio pues un poquito diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora en España y con mucha ilusión con muchas ganas de trabajar

Voz 0301 26:52 se templos cafés y son dos buenos aliados

Voz 16 26:58 sí desde luego al final ha salido todo como habíamos previsto después de muchas horas de trabajo de muchas reuniones pero bueno al final pues el tener detrás sabe achiques una marca supe reconocida y que tiene un bagaje increíble y luego una marca de café que era el deporte pues es un un aliado tremendo y sobre todo en el ciclismo que practicamente una filosofía bebida el ciclismo con el café pues mejor imposible así que súper contentos porque el primer año de haber empezado así con con esto de respaldo con toda la tranquilidad necesaria para trabajar realmente cómodo Si pudiendo hacerlo bien sin escatimar en esfuerzos ni en entonces los detalles que que realmente diferenciar un equipo Pro de verdad a un equipo que no se montaba con esta filosofía

Voz 0301 27:45 la dejas el celeste vemos ya en tu equipación BH templos K templo cafés debemos en una franja roja una franja negra es bonito el mayor

Voz 16 27:57 sí es muy bonitos muy elegantes son unos colores pues a la vez que me que muy serios y elegantes son como muy de competición el negro blanquirrojo es muy Rafi y bueno al final la imagen corporativa de BH satén pocas veces Planck arroje negras que tampoco ha habido mucho que pensar hoy por suerte pues imagen corporativa imagen en competición oye te sigo ni está gran enlace

Voz 0301 28:20 esas redes sociales donde te mueves con con muchísima frescura ha ido de te tengo que felicitar yo me enamorado de tu BH

Voz 16 28:28 pues agradece la verdad

Voz 0301 28:29 qué te han montado en los amigos de BH que barbaridad con eso decías es ágil es versátil cuéntanos un poco con esa bicicleta

Voz 16 28:38 sí la verdad es que es un auténtico misil ni bueno al final cuando pocos días suponen algo así pues puede parecer como es que decir no es que es una realidad porque además que la bicicleta es la suspensión de la marca BH luego estábamos mostraba prácticamente a la carta pues con rastro total suspensión estos que LLeras rotor sea al final es una máquina cien por cien de competición una máquina que se ha montado al detalle y que pues evidentemente cuando montas algo conexión con esas ganas eligiendo las hasta el último tornillo pues solamente el resultado siempre es bueno

Voz 0301 29:13 tenemos equipo tenemos el mayo tenemos la bicicleta y andas teniendo las piernas te veo haciendo mucho

Voz 16 29:23 sí sí lo normal en nuestro deporte en pretemporada hacer muchas horas además ahora combinado con mucha mucha parte mucho trabajo de gimnasio también Barrow Ibón al final con mucha ilusión y pues como hemos comentado al tener todo tan a mano de mi pueblo aquí en La Rioja pues de arrancar vaya lo que me haces pues tener todo mucho más a mano tener menos viajes cuando empiece la competición ya los viajes Se por sí solos ya son muchos en competiciones el poder estar aquí tan cerquita de casa tener toda la mano pues cada hora de entrenamientos de la hora de trabajar con el material con las bicicletas es mucho más cómodo todos

Voz 0301 29:56 Carlos III de enero Tokio dos mil veinte estamos a tres de enero de dos mil diecinueve y cuéntanos tu sitos tus momentos cuando tienes que estar al cien por cien para que se produzca para que tú luzca para que vayan a a tope para que esa bici se les saque hasta el último gramo de fuerza

Voz 16 30:15 bueno habían comenzamos ya con la con la puntuación para los JJOO estén es un año bastante importante de hecho el seis de octubre del dos mil diecinueve ya tenemos una carrera olímpica sobre el terreno donde corremos a finales de julio del dos mil veinte el lo JJOO con lo cual es un año importante de sumar una importante de ver ya el circuito al que nos enfrentaremos en los Juegos Olímpicos de dos mil veinte así que pues eso doblemente un año importante para todos

Voz 0301 30:42 de qué forma Nos mala forma no empezar lo con tu estructura bien montada bien fijada cumpliendo bien los plazos también en la puesta a punto de todo esto no

Voz 16 30:51 si al final yo creo que era el momento no hemos cumplido un ciclo con mi anterior equipo al cual asume agradecido y ahora mismo a falta de prácticamente dos años para para vilmente empezar de cero con Bea chico la estructura propia con vehículos Mercedes y con untado la mente

Voz 18 31:07 pues que no dar todas las comodidades tanto a nosotros

Voz 16 31:10 no no no pues estamos muy a tiempo hacer las cosas bien no precipitarse al final hubiese Nos espera hacer el año olímpico pues si hubiese podido hacer pero ya otra manera esto al final del día desde el minuto uno a falta de doce años todo el material toda la estructura la nave el y todo lo que tenemos con los barcos la tranquilidad de poder hacerlo a nuestra manera y hacerlo con mucho tiempo

Voz 0301 31:34 pues Carlos Coloma a la caza del éxito iremos a tu rebufo detrás empujando te ahí dándote porque evidentemente tu éxito es el de todos nosotros en Desert hay mucha suerte en este tres de enero estaremos muy pendientes todo el año para presentarnos todos en Tokio contigo liderando nos en esa búsqueda de repetir un gran éxito para el deporte riojano gracias Carlos

Voz 16 31:55 bueno pues gracias a vosotros si habrá más los que es diecinueve veinte de enero presentaremos el equipo todas las estructuras aquí en La Rioja así que no de los pronto

Voz 4 32:04 pues ahí estaremos Carlos Coloma gracias a estar en SER

Voz 0301 32:06 Deportivo La Rioja siempre es un placer

Voz 16 32:08 a vosotros muchas gracias y si hacemos un breve

Voz 0301 32:11 el acceso seguimos recibiendo protagonistas por qué pasó la San Silvestre verdad tú igual te confirmaste yo con correr unos cuantos kilómetros bueno pues protagonista que que viene ahora es alucinante lo que hizo

Voz 1 32:25 emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 5 32:31 ya está en tu quiosco la primera revista de nueve cuatro uno diario de vendimia dos mil dieciocho un recorrido imprescindible por la vendimia del dos mil dieciocho en Rioja nueve cuatro uno punto com contamos La Rioja ahora también en tu kiosco

Voz 0301 32:52 eh y me confieso así os lo digo aquí a cara de perro pero de eso de salir en bicicleta vamos a día correr

Voz 4 33:01 esos que nos conformamos y nos sentimos héroes por el hecho de ser capaces de dejar a un lado el tardío de la Nochevieja para hacer una San Silvestre la larga eh que conste ya que nos ponemos nos ponemos pero hay gente ahí es sobre la que queremos pone el foco también en SER Deportivos La Rioja decía que hay gente que hace cosas increíbles o que al menos a mí me resultan increíbles

Voz 11 33:22 así que queremos que lo escucha

Voz 4 33:24 que lo conozca es sobre todo para los que somos vaguete es para ponerlo en en la dimensión adecuada os vamos a presentar a Sergio Tejada es un joven riojano que se puso un reto fantástico el pasado treinta y uno de diciembre se le metió entre ceja y ceja correr las tres San Silvestre metropolitanas de Logroño es decir la de Navarrete La de Lardero la de Villamediana no sólo era correrla sino también ganarlas tres victorias dijo en un solo día va el tío y lo consigue os presentamos a Sergio Tejada que corre con la ayuda de cata Natura no me toques los colores elevó Plus is all belli Sergio Tejada bienvenido a Ser Deportivos La Rioja muy buenas tardes

Voz 18 34:01 hola buenas tardes Si feliz año que creo que esta semana aún estamos a tiempo

Voz 4 34:05 todavía estamos a tiempo aunque ya hay que empezar a decir eso de

Voz 0301 34:07 felices Reyes también oye y uno de diciembre

Voz 4 34:11 mientras unos andamos apañado el cordero de última hora tú decides que te vas a ir a las doce Navarrete a las cinco y media Lardero ya las seis a Villamediana que no sólo se trata de hacerlas sino de ganarlas

Voz 18 34:23 pues sí fue un poco un reto espontáneo porque la semana anterior estuve mirando un poco el listado de San Silvestres que había por aquí por La Rioja que ya en la lista es interminable Hinault estuve mirando un poco los horarios hizo Honda pues mira igual me puede cuadrar intentarlo la verdad que era una locura tanto por por los horarios del el traslado sobretodo de de Lardero Villamediana CRA era muy complicado

Voz 4 34:47 eso te iba a decir como necesitas te ayuda hay algún amigo algún familiar porque claro o fuiste corriendo

Voz 18 34:53 que no estaba la cosa daba la cosa eh hubo que planificado un poco la logística efectivamente porque la carrera de Lardero terminaba las seis menos veinte ya habíamos pensado de antemano dejar el coche lo más cerca posible

Voz 19 35:06 en la carrera de Lardero acababa

Voz 4 35:09 al menos veinte para Haití y para otros a caballo

Voz 19 35:11 he aquí un poquito más tarde me imagino que al final les cuesta más llegar pero bueno como dicen

Voz 18 35:15 la la verdad que yo en cuanto llega la meta no lo sentí muchísimo por la organización me disculpe ante ellos pero tuve que salí de echando leches para para ver si llegaba la salida que lo conseguimos por tres minutos

Voz 0301 35:30 vamos le llamaste al máximo también la ganaste sí

Voz 18 35:34 vale me costó un poquito entrar en esa carrera como es lógico porque aún tenía las tierras un poquito pesadas de de las dos pruebas anteriores pero bueno con el paso de las vueltas Henin cuatro vueltas en la secundaria pude coger la cabeza hay diez efectivamente conseguir este este reto

Voz 0301 35:50 oye y a los que somos peritos y ahora ya muy en serio porque me parece un extraordinario ejercicio de de de coordinación y de voluntad de ponerse retos porque es importante ponerse retos deportivos pequeños retos que caso Grandio creemos

Voz 18 36:04 sí que es importante ponerse retos en el deporte y la vida no porque si tiene una meta clara te ayuda a seguir remando constantemente cuando tú te tienes que esforzar siempre tienes claro lo que quiere es ir de esa manera eh darte caña expresarte cuestan menos

Voz 0301 36:22 Navarrete Lardero Villamediana tres veces en Hungría levantando la mano de campeones para los que no ha ganado nunca nada nos parece una una barbaridad que otros retos te has puesto

Voz 4 36:32 pues he reto

Voz 18 36:35 este año el sida al Campeonato de España de duatlón yo ni deporte realmente es el baldón digamos que el atletismo es complementario porque es parte yo y mi idea es ir allí clasificarme porque tenemos que hacer una cocina clasificatorio en Oviedo en marzo y luego si lo conseguimos pues hacerlo bien entrar entre los veinte mejores de España creo que sería algo bonito y luego a lo largo del año pues que estuvimos hablando tengo un reto las redes sociales es conseguir diez pódium en pruebas de cierto prestigio no de por lo menos ciento cincuenta corredores en la línea de salida de momento no hay en esta temporada la cosa va bien llevo seis de diez y confió en en conseguirlo

Voz 0301 37:17 reto a reto eh yo me he puesto perder un kilitos así que bueno cada uno se pone se pone los retos oye lo tuyo de empezar a hacer deporte cómo surgió Sergio

Voz 18 37:25 bueno yo vengo del ciclismo yo estuve en categoría amateur que es un poco la segunda edición de del ciclismo y unos años malos era muy difícil subir a profesionales con aquello de la crisis ismos como veía que no había salida me puse va a correr la verdad que en un principio de una manera modesta pero poco a poco voy obteniendo resultados bastante buenos aquí a nivel de haber de La Rioja hay vamos progresando año a año así que ya veremos lo que nos va surgiendo

Voz 0301 37:56 siempre estar atento a lo que pueda surgir para marcarnos metas retos y sobre todo el esfuerzo diario de tener que entrenar que es donde se ganan las San Silvestres de Navarrete de las India Villamediana no

Voz 18 38:07 sí sí bueno y ahora ya te digo tenemos esto de él del Campeonato de España Édouard Léon y luego las pruebas de La Rioja pues estará ahí siempre la disputa durante el último año pues está tenido unos resultados bastante buenos aquí en La Rioja opositor Bobbio a la carga entre viñedos pues la la más famosa aquí también en el color de los lirios en el camino la carrera del diario La Rioja en todas ellas

Voz 20 38:31 he estado siempre lo ha disputado y esa es la idea no sé

Voz 18 38:34 irá Hay están a dar un pasito más

Voz 4 38:37 Sergio Tejada rematados por lo menos dime qué escenas tú un poco fuerte

Voz 19 38:41 llenaría es un poco fuerte habría que recuperar un poco la energía Sergio Tejada campeón de la San Silvestre

Voz 0301 38:50 de Navarrete de la Rey debía vida de Villamediana felicidades

Voz 4 38:53 es por marcarnos el camino de que todos podemos montar y hacer deporte para oye porque no no

Voz 0301 38:59 Nos pequeños retos pero grandes en

Voz 4 39:02 desarrollo felicidades por esa triple corona en esas San Silvestre metropolitanas gracias por atendernos Micrófono de Oro

Voz 19 39:09 además gracias a Sergio pues hasta aquí este capita