Las noticias de Catalunya, 17:03 (03/01/2019)

Voz 2

00:03

qué tal bona tarda el primer secretario del PSC Miquel Iceta asegura que no dudarán soporta los presupuestos de la Generalitat si misma no vota a favor dos presupuestos en alza la Stat desde Esquerra Republicana al Parlament Sergi Sabrià a cada moment no como están a favor ve final no era qué tal tal Sergi Sabrià verá si pueden recuperarlo nuestra posición