Las noticias de Castilla y León, 18:02 (03/01/2019)

los problemas ferroviarios que ha vivido Extremadura estos días no son más que familiares en Soria donde desde la Asociación Amigos del Ferrocarril llevan años denunciando las deficiencias de la línea que une esta ciudad con la capital de España el último en sumarse a las críticas el propio subdelegado del Gobierno en Soria Miguel la torre que esta mañana respaldado las críticas vertidas por el presidente extremeño Fernández Vara

Voz 2

00:32

pero estoy completamente completamente de acuerdo con el presidente extremeño además ayer leí unas declaraciones de Twitter también del alcalde de Soria deben diciendo no en el sentido de nada envidia un poco no que en esta comunidad autónoma lo tuviéramos también un prosiguió larvas que reivindicaba el amigo hacerlo porque efectivamente es lo que no se puede es tener un servicio que sistemáticamente como pasa aquí a Soriano de continuamente con retrasos averías