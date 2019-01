Las noticias de Cantabria, 18:02 (03/01/2019)

a las siete y media de la tarde en poco menos de una hora y media concentración en Santander frente a la Delegación del Gobierno para mostrar la repulsa ante el primer asesinato por violencia machista en nuestro país la víctima Rebeca de veintiséis años los murió asesinada esta pasada madrugada tras asestarle su pareja Tomás varias puñaladas en una vivienda aquella compartía con dos compañeras entraré no había antecedentes del agresor ni tampoco denuncias de la víctima Rebeca deja huérfana en la República Dominicana a una hija de cinco años presunto asesino confeso se entregó con una llamada a las fuerzas de seguridad en estos momentos se encuentra en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial Ana ocho de marzo comisión que ha convocado la concentración de esta tarde en la capital de Cantabria

Voz 2

00:48

estremecido pensábamos que el dos mil diecinueve año nuevo vida ya vemos cómo es la vida no sé nada de lo cual me alegro porque no importa tenemos que ponernos a educar en igualdad aquí tenemos que tener jueces que tengan formación en violencia de género que sepan de qué hablamos