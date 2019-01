Las noticias de Asturias, 18:02 (03/01/2019)

de acuerdo para el convenio colectivo del comercio asturiano un sector que engloba a más de veinte mil trabajadores en la región las líneas estratégicas fijan una vigencia de tres años con una subida del seis coma nueve por ciento repartida en un dos coma tres por ciento anual estamos ahora en Oviedo donde el Ayuntamiento va a poner en marcha a lo largo de dos mil diecinueve las denominadas licencias colaborativa un modelo que va a permitir a los ciudadanos obtener licencias de obras menores in situ en un tiempo de quince minutos Ignacio Fernández del Páramo ex concejal de Urbanismo

en el mes de febrero ya tendremos resueltos como partido de los eh las listas electorales yo creo que esta tan liada está buscando buscando buscando y no cuenta no me extraña también tengo que decirlo no están en las dificultades que tienen parece que dos mil diecinueve igual no va a ser un buen año para la derecha e hijo mira que yo deseos viene estuve todo el año pero