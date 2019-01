Escucha las noticias de las 18:00 (03/01/2019)

la credibilidad de la Iglesia está en discusión y debilitada reconoce Francisco en una carta a los obispos estadounidenses a causa de los crímenes de pecado sexuales sí pero especialmente por la voluntad de querer disimularlo si esconderlos añade el Papa algo que ha generado una mayor sensación de inseguridad desconfianza y falta de protección de los creyentes disimular los y esconderlos insiste Francisco en su escrito no sólo habría dificultado la resolución del problema sino que también lo habría perpetuado

cae la Bolsa estadounidense y arrastran esa bajada los parqués europeos que acaban de cerrar su sesión aunque eso no ha afectado demasiado Eladio Meizoso a la bolsa europea a la bolsa española

Voz 2

02:00

la ronda de contactos pretendo iniciarla la semana próxima entre o bien no se es empezar el ocho chupo la tarde porque lo tiempos por la mañana no estoy yo aquí entre el nueve y al día pero sí puedo decir es que por ejemplo la próxima Mesa también ha sido ya fechada está fechada para el el día once a las diez y media de la mañana