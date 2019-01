Escucha las noticias de las 19:00 (03/01/2019)

Voz 1071

00:15

Sastre si en medio de esas conversaciones entre PP y Ciudadanos Vox ha advertido de que no votará a quienes no se sienten a negociar con ellos su partido también ha pedido que no se invierta dinero público en la lucha contra la violencia machista a eso dicen propicio danos no va a ceder el PP se niega sin embargo hacer un cordón sanitario en torno a Vox estos son Pablo Casado presidente del PP y el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas tampoco vamos a admitir que