Escucha las noticias de las 20:00 (03/01/2019)

creo que ha sido una mesa con bastante cordialidad que siendo la primera mesa de de esta legislatura ha habido la verdad es que bastante acuerdo oí a la hora de decidir todos y cada uno de los puntos y no ha existido tampoco es una cuestión altisonante ni a nada que haya producido la más allá de la propia disparidad de criterio en determinadas cuestiones ni hallado que haya suscitado ninguna polémica

bueno así que hoy al menos hoy buen ambiente parlamentario mientras Partido Popular y Ciudadanos siguen negociando un acuerdo al que pide sumarse Vox es la última vuelta de tuerca de Santiago Abascal que ha pedido sentarse a la mesa de negociación ciudadanos insiste en que ellos negocian con el PP sólo con el PP y que el acuerdo firmado ya entre ambos no se debe tocar José Manuel Guillén

algunos van más lejos al secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique ha acusado hoy a Partido Popular Ciudadanos de estar negociando con los cómplices de los violadores de los asesinos hoy ha muerto asesinada la primera mujer de este año dos mil diecinueve tenía veintiséis años su pareja la apuñaló en el pecho ocurrido en Laredo en Cantabria y en Pamplona la Audiencia de Navarra acordado mantener en libertad a los miembros de la manada porque entienden dos de los tres jueces que han tomado la decisión que no hay riesgo de fuga las asociaciones de mujeres no entienden por qué esos cinco hombres los miembros de la manada condenados a nueve años de prisión siguen en la calle escuchen a María Durán Ferreres vicepresidenta de Themis

en Hora Veinticinco les vamos a contar el último encontronazo entre el prior del Valle de los Caídos y el Gobierno el primero se resiste a permitir la exhumación hasta que no le obligue la justicia y el Gobierno no renuncia a cumplir con su palabra diga lo que diga el prior haremos las cuentas del paro del dos mil dieciocho suma haremos amén víctimas en carretera del año pasado dieciocho menos que en dos mil diecisiete de la crónica del mundo nos vamos a fijar en la nueva composición del Congreso de EEUU han tomado posesión los congresistas elegidos en las últimas elecciones hay más mujeres Aimar razas hay más jóvenes hay más pluralidad más riqueza en Brasil el Gobierno de Gaulle sonoro toman sus primeras decisiones el ministro de la Presidencia ha anunciado que están dispuestos a despedir a los funcionarios que sean comunistas porque no entienden que un gobierno como el suyo de va a tener empleados que defiendan otras ideas otra forma de organizar la sociedad esa es la justificación que Ana a las ocho y media Empieza Carrusel deportivo así que hoy sólo tenemos esta primera media hora de Hora Veinticinco uso de Caballero buenas tardes