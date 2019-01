Escucha las noticias de las 04:00 (04/01/2019)

Voz 0127

00:00

son las cuatro las tres en Canarias el primer secretario del PSC Miquel Iceta asegura que está dispuesto a negociar los presupuestos del guber ni independentista si Esquerra IP décadas aprueban los del Gobierno central Iceta no DO no lo plantea como un intercambio de apoyos pero sí como una condición para negociar las cuentas de la Generalitat dos noticias de los tribunales la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado levantar la fianza de dieciocho millones de euros impuesta a Rodrigo Rato y la Audiencia Nacional ha vuelto a denegar la petición de libertad provisional al ex comisario Villarejo y lo ha hecho otra vez por el mismo motivo por el riesgo de fuga Ana Terradillos Villarejo