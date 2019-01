Escucha las noticias de las 05:00 (04/01/2019)

hay dos now

será la encargada de liderar la ofensiva contra Donald Trump el hecho de que la Cámara de Representantes haya aprobado esas medidas no implica nada en la práctica porque ahora tiene la palabra el Senado Ia ahí los republicanos tienen mayoría pero sí que sirve según cuentan los medios estadounidenses para presionar a Donald Trump en España Box aumenta la presión sobre PP y Ciudadanos y les exige sentarse a negociar a cambio de su apoyo para gobernar en Andalucía el partido de Albert Rivera dice que romperán el acuerdo programático con el PP si acepta las peticiones de los ultraderechistas y el de Pablo Casado rechaza el tono de Vox pero no es tan tajante Adrián Prado

Voz 0019

01:11

Vox sigue marcando el terreno PP y Ciudadanos y eleva el tono de su amenaza no apoyarán la investidura de Juan Manuel Moreno sí antes ambos partidos no se sientan con ellos a negociar y escuchan sus propuestas Santiago Abascal utilizó ayer las redes sociales para dejarlo claro su formación no va a votar el programa de otros partidos que le desprecian traicionando además a sus votantes pero quién también presión ahora es Ciudadanos en este caso el Partido Popular advirtiendo de que cualquier cambio en el pacto supondrá su ruptura José