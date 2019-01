Escucha las noticias de las 07:00 (04/01/2019)

Voz 0027

00:21

con Aimar Bretos muy buenos días el PSC se abre a negociar los presupuestos de la Generalitat con Quim Torra si antes los partidos independentistas les dan sus votos a Pedro Sánchez para sacar adelante sus cuentas en el Congreso lo ha planteado el primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta que defiende ese orden primero los centrales después los autonómicos para no tener que prorrogar ni unos ni otros y para que los Presupuestos catalanes puedan contar con más margen para políticas sociales una oferta que el PSC y lo ha hecho en las últimas horas no lo ha planteado como tal como un intercambio sólo como un como un planteamiento pero ciudadanos si el PP lo han criticado severamente acusan a Iceta de romper la unidad constitucionalista mucho menos crítica está siendo la dirección del PP con Vox Icon su amenaza de no apoyar la investidura en Andalucía sí lo esté casado y Rivera financian leyes contra la violencia machista de hecho la presión de la ultraderecha empieza a surtir efecto según publica hoy El Mundo y han confirmado a la SER fuentes del PP los populares van a ofrecerle a Vox dar ayudas a los hombres agredidos por mujeres es exactamente el marco que intenta imponer la ultraderecha minimizar la violencia machista que sufren específicamente las mujeres incluirla en la violencia doméstica sobre niños abuelos y hombres