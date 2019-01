Hoy por Hoy La Rioja (4/1/2019 Tramo - 7:20 a 7:30)

Voz 12

07:02

nadie buenos días tan sólo llevamos dos días hábiles de de enero por tanto dos jornadas con la ventana de fichajes abierta en Segunda B y las novedades no dejan de acumularse en los dos equipos riojanos de Segunda División B el Calahorra se ha hecho con los servicios de mi vida hasta ahora en el Náxara para lo que el conjunto riojano han tenido que dar la baja de Eibar hace uno de los futbolistas que menos estaba contando en el esquema de Miguel Sola no serán los únicos cambios Eduardo Arévalo director deportivo de la entidad rojilla ya está negociando la salida de al menos otros dos futbolistas con fichas senior para incorporar a otros dos nuevos fichajes que permitan acercar aún más a los rojillos a sus objetivos la Unión Deportiva Logroñés está preparando sus fichas para moverse en este mercado de invierno suma dos entrenamientos en Nueva Kennedy en ninguno de los dos ha estado presente Jonathan Viking el central francés tiene permiso del club para que siga en su lugar de origen donde reflexiona sobre el siguiente paso a dar dado que todo hace apuntar aunque sin comunicación oficial que el club riojano no cuenta con él para esta segunda vuelta un equipo blanquirrojo que ha empezado este dos mil diecinueve con una auténtica plaga de lesiones paredes Arnedo la Etxea Marcos Andriy Santamaría se marcharon al parón navideño lesionados a estas bajas se le han sumado por enfermedad el meta es el delantero centro Ander Vitoria así son ocho las bajas que a buen seguro no estarán a disposición del técnico para el partido de mañana sábado además se podría unir Caneda que será duda por unas molestias en su tendón no es sin duda la mejor manera de preparar el partido de mañana sábado en Las Gaunas ante el Racing de Santander que como siempre podrás escuchar aquí en Radio Rioja