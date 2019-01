Hoy por Hoy La Rioja (4/1/2019 Tramo - 7:50 a 8:00)

buenos días cielos despejados con algún intervalo de nubes alta a lo largo de la jornada y temperaturas máximas en ligero ascenso y valores que llegarán a los nueve grados en Haro once en Logroño y Alfaro los doce en Calahorra y Arnedo eso sí amanece más con heladas generalizadas es que hemos tenido una madrugada muy fría unas primeras horas que también siguen siéndolo con valores mínimos bajo cero en muchas zonas el viento flojo hoy predomina la dirección noroeste

tranquilidad en la red viaria a esta hora en cualquier caso es viernes estamos a las puertas de un nuevo fin de semana aseguró que se incrementan los desplazamientos sobre todo los cortos que son los más peligrosos así que por favor mucha precaución sepan además que se está trabajando no en la LR cuatrocientos veintitrés en el acceso a Hormilla con obras de acondicionamiento y mejora de esa carretera

la Federación de Empresas reconoce que diciembre no ha sido un buen mes por lo que su portavoz Manuel Alonso pide apostar por políticas decididas que incentiven la contratación

de los datos de paro revelan que la economía y la actividad empresarial pues están por debajo de lo deseado y que existe mucha incertidumbre mucha incertidumbre inquietud centrar las empresas entre los autónomos entre los empresarios y esta es una situación que se ve agravada además con medidas desde el Gobierno central que no ayudan a la contratación por ejemplo la desproporcionada subida al Salario Mínimo Interprofesional un veintidós por ciento el aumento de las bases máximas de cotización el aumento de cuotas empresariales en contratos temporales inferiores a cinco días que afecta a actividades muy importantes que son motor económico como la construcción el turismo la hostelería por tanto bueno pues la situación consideramos en nacer que es delicada para las empresas

podemos tener un número similar de desempleados pero tenemos el doble de contratación temporal que hace dos años y tenemos la mitad de contratos indefinidos que hace diez años por lo tanto la realidad es que con el mismo número de desempleados las condiciones sean precarizadas muchísimo aquí tiene que sin duda bueno pues la inacción en este caso del Gobierno de La Rioja durante la última década que no ha conseguido mover los patrones ni cambiarla las tendencias sobre todo en la última legislatura han perdido una oportunidad o un plan de empleo que llevaba pues prácticamente cuatro años en el cajón y por lo tanto las condiciones de trabajo de los riojanos bueno pues siguen deteriorándose más allá de los de los no

porque contra la violación por la que no somos llenado eh pues de de todas las características apropiadas para para poder llevar a cabo el edificio señero como funcionalidad estamos buscando un edificio que simplemente entre la estética pero también tendrá eh reabrir cualidades estéticas y sobre todo estaba ubicada en el centro de la ciudad centro neurálgico comercial siempre teniendo la Ciudad de Calahorra y eso también es un mensaje en sí mismo porque sólo acerca de los institutos e implica que que también es un símbolo de lo que de lo que concebimos que desde la formación profesional

por su parte el Partido Socialista ha respondido que el Partido Popular vuelve a hacer un anuncio vacío y sin credibilidad para el futuro de la formación profesional en Calahorra el Partido Popular se ha negado a consensuar con el resto de fuerzas políticas de Calahorra la elección del espacio idóneo para la construcción del nuevo centro de FP de Calahorra dice que es un brindis al sol que no pueda hacerse realidad ni antes de las elecciones no hay tiempo para completar una modificación puntual del Plan General que requiere mayoría absoluta para su aprobación Nice podrá hacer realidad después ante la falta del presupuesto del Gobierno de La Rioja

de la de Dennis Arkan la película fabulosa una comedia negra una película divertida una crítica absoluta el sistema en el que nos movemos de bancos de dineros que esto que te dicen no el Estado español tiene una deuda de dos billones pero dónde están esos dos billones dónde está ese dinero pues realmente una película maravillosa una película también muy de público una película canadiense que yo creo que va a ser una de las sorpresas has de este actual porque dice mucho lo cuenta muy bien la verdad es que me da muy bien