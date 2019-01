Las noticias de Galicia, 10:02 (04/01/2019)

de ser Galicia extinguido el incendio forestal ya mezquita tras calcinar una superficie de ciento sesenta y uno hectáreas el fuego se iniciaba ayer por la tarde en la parroquia de Castro en mil permaneció casi doce horas activo fue apagado pasadas las dos y media de esta madrugada son los de las hectáreas quemadas eran de arbolado tuvo hasta seis focos simultáneos y en su extinción trabajaron un total de diez agentes trece brigadas cinco motobombas dos aviones y un helicóptero colapso en las urgencias del Hospital Clínico compostelano cuatrocientos treinta pacientes atendidos en las últimas veinticuatro horas como en años anteriores este dos mil diecinueve comienza con él pico de la gripe en pleno apogeo los pacientes esperan en los pasillos no hay suficientes medios ni materiales ni humanos para atender el gran número de personas que acuden al servicio pero no sólo por la gripe

Voz 2

00:53

la verdad es que no damos abasto para sacar adelante a a a presión asistencial que estamos a recibir como se decía ahora mismo tenemos inteligentes son pues toda la tarde tuvimos en petit íntegramente están en cámaras de poca atención que esa no corresponde solamente lo que sea no responde solamente a la situación de que te gripe como tal es síntoma respiratorio sino que tenemos todo tipo de asistencias indie bueno pues estamos como estamos