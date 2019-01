Las noticias de Aragón, 11:02 (04/01/2019)

mientras la Guardia Civil está investigando un nuevo vertido de lodos en el río Mijares desde la zona piden al Gobierno de Aragón que tome cartas en el asunto y exija a la Confederación Hidrográfica del Ebro del Júcar que elimine la presa de los toboganes propiedad de Iberdrola cuya concesión para producir electricidad ya ha caducado David Hammerstein portavoz del Mijares no se toca

Voz 2

01:27

yo creo que la confrontación no toma las analíticas de los tangos Torrijos no nos han dado una respuesta de las caída una brutal de las diez y entonces claro que no están defendiendo los río muchas de estas están de parte de las más de parte de las grandes empresas que ya al bien común yo río de todo