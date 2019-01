Voz 1 00:00 el invierno es el lunes viene Toni pues vamos a aprovecharla vamos a ponerle las cosas que no nos deja bueno Javier space de dos mil dieciocho nominado a un Goya a la mejor canción original por el tema una de esas noches en final que pertenecer a la película todos lo saben de Asghar Farhadi

Voz 2 00:18 no no se me ha

Voz 3 00:30 otra vez me vuelve a espere

Voz 1 00:34 esto ya lo sabíamos pero lo que no sospechábamos esquivas a empezar dos mil diecinueve recibiendo otro premio nada menos que Barack Obama Tom que ha hecho pública lo hace cada año el ex presidente de los Estados Unidos publica suple con las canciones que más le han gustado a lo largo de todo el año pegaba ir entre los temas que ha destacado hay uno

Voz 4 00:52 han no es no solo

Voz 5 01:01 a si ya no puedo querer ahora ser

Voz 1 01:12 es un tema que si eso este oyente habitual de este programa probablemente haya reconocido que la voz es de Tony unas apuntó una de las artistas que Javier Limón no ha presentado en este programa que también estas Dalí Rubinstein otra otra parte bailan bien túneles presentado el es el programa que bueno

Voz 0957 01:27 además en clásico pero lo he producido y arreglado yo tengo la guitarra es cierto que si un premio se analiza de punto de vista de que de una figurita te den un poco de dinero y tal pues eh lo de Obama no es tan importante pero si se analiza un premio de punto de vista el impacto la repercusión y le afecta al medida clases es pues probablemente estar en esta lista Emma es más importante que algunos premios porque de repente la venta de todo Nina era muy baja no es difícil ha subido un cinco seis mil por cien