Escucha las noticias de las 12:00 (04/01/2019)

doce tres el español Pablo Ibar sabrá a principios de este año si vuelve a ser condenado a muerte en Estados Unidos así lo absuelve en un caso del que están saliendo nuevas irregularidades como el hecho de que el único testigo que lo sitúa en la escena de un triple asesinato ahora no tiene tan claro que fuera él su mujer ha estado hoy en los micrófonos de Hoy por hoy ha confirmado que sigue confiando en que la Justicia tendrá en cuenta estos elementos y confirma también que no van a demandar a Estados Unidos porque quieren dejar atrás estas casi dos décadas de sufrimiento España Quiñones

Voz 4

03:50

so a quitar explica de esto está siendo una bonhomía porque se en un mes mi vida va a cambiar para mejor o para donde no quiero que cambie y no hay ninguna garantía está en manos de doce personas que ese día tomarán una decisión de te y boli Se levantarán esa mañana discutirán con sus hijos alta alguien les cortará el paso con el coche Avui seguramente preferiría no ir al juzgado ese día porque no sé cómo lo llevaré pero no puedo hablar