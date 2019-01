Jaime García Calzada: "La Rioja crece pero no al ritmo deseado, para eso es necesario crear un clima de estabilidad"

Voz 2

01:41

bueno no es que sea más fácil es que yo pienso que que al final la es la la mejor manera de trasladar las inquietudes empresariales al resto de de la sociedad ya a la propia Administración puesto que como como he dicho pues los problemas son los obispos Tánger una entidad como otra las dos organizaciones con lo que el es por la empresa y con los empresarios no llegan al fin y al cabo bueno pues es el en el único teniendo el mismo objetivo pues pues las armas son las mismas no por lo tanto en sumar eh no dividido restar pues siempre estrechísimo mejor desde luego los empresarios y está aludidos pues lógicamente pues estás Nadal de forma manera pues aquellas inquietudes de aquellas reivindicaciones no en este momento en La Rioja bueno pues estamos en una situación de crecimiento pero la verdad es que su crecimiento todo muy lento para lo que nos gustaría no eh no obstante hay varias cosas que decir eh porque esta situación Te en crecimiento no el deseado sino crecimiento que insisto que es crecimiento que es es decir esto porque por ejemplo hemos tenido malos datos en el del paro no de final de año porque yo siempre digo que es una comunidad pues la región como la nuestra es una región pequeña trescientos mil habitantes con no podemos fiarnos por los datos de un mes sino que tenemos el coge unos periodos más largos lo entonces bueno pues el que haya en mil seiscientos empleos más que haya tres mil afiliados más a la Seguridad Social que el que en el año dos mil diecisiete con lo pues es positivo no que tengamos la tasa de de desempleo del diez coma cuatro por ciento pues pues no ves tasa alta pero pero bueno pero se va reduciendo no que ocurre pues que habría que reducirla más rápidamente y había que crear mayor riqueza con con mayor facilidad o una mayor facilidad que desde luego oral este momento como una excesiva carga fiscal y de impuestos a la actividad empresarial ya los propios Nadal los bueno pues esto no es para nada positivo en una situación de crecimiento porque lo que se necesita es tener confianza yo tener una estabilidad en este momento bueno pues hay muchos empresarios que en insulte incertidumbres en cuanto al futuro no hay desde luego para hacer inversiones y para aumentar el empleo pues hace falta confianza no llegue ese momento bueno pues con una serie de medidas que no sabemos cómo se va a llevar a cabo como es la reforma del mercado laboral eh pues bueno pues eh pues en fin pues esto no no no crea un caldo de cultivo bueno para para las inversiones para el crecimiento no Iregua también no podemos olvidar otro aspecto que la inversión del Estado en nuestra comunidad autónoma que llevamos sufriendo varios años esto tiene una consecuencia directa y negativa en el PIB regional las regiones que han recibido mayor inversión inversión lo inyección presupuestaria estatal pues tienen tasas de crecimiento muestra tasas de crecimiento superiores a las penas todas no y claro eso sí ya ya vimos también la falta de inversión orejas duras que sufre nuestra región lo cual es pobres ni la competitividad de las empresas reduce el atractivo de La Rioja como foco de atracción de inversiones por lo tanto esto se traduce en un menor crecimiento económico pero bueno independientemente de esto no somos moderadamente optimistas porque vamos creando empleo vamos es cierto pero claro pero pero la verdad que muy lentamente