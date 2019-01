Una web que demuestra la existencia de los reyes magos, una iniciativa tuitera cargada de ilusión...y muchas más curiosidades de sus majestades.

Voz 1 00:00 bueno pues ya sabemos que salpica haríamos de Reyes Magos varias partes de este de esta edición de Hoy por hoy La Rioja queremos a llenar de ilusión esta jornada previa a la llegada de Sus Majestades a nuestra comunidad autónoma y aquí para contarnos un poquito más sobre Reyes Magos para acercarnos curiosidades pues nos acompaña Diego Sacristán cómo estás digo compañeros

Voz 2 00:28 hola qué tal Jorge pues nervioso ayer ya lo decía que estaba nervioso pero hoy que se acerca ya al gran día mañana con la llegada a Las Gaunas pues mucho más pero también tranquilo eh porque sé que me he portado bien y entonces escrito la carta he cumplido con todos los deberes que que hay que hacer para que los Reyes Magos pues Se sean buenos contigo he pedido unas botas de monte y algo me dice que que me lo que me las van a través de hecho es lo que te has cumplido todos los pues no

Voz 3 00:53 todo todavía no bueno tiene es la

Voz 4 00:55 mentalidad de de pedírselo en persona este

Voz 2 00:58 bueno si les pilla en la cabalgata como son una orden pues ya sabes que que ahí van de escucharte bien pues mira te traigo una iniciativa muy bonita que que hizo un compañero periodista porque en las Navidades hay gente que las a Molas odia pues su hijo

Voz 4 01:13 era una niña más o menos rondaría nueve nueve años

Voz 2 01:17 pues se encontró con uno de estos personajes greens que fue su profesora que les dijo la absurdo Death de que los reyes no existen y entonces claro lo tiene claro a la niña a casa contándole a su padre que la profesora le ha dicho que los reyes no existen y entonces en la profesora que es una persona también de de respeto no para para los niños pues el padre que hizo pues intentó decirle oye que sí que existen como no van a existir sí llevan regalos todos los años pero la niña un así estaba reticente y entonces qué hizo pues creó una página web que se llama www punto los Reyes Magos existen punto com para que eh pues la niña pudiese entrar y comprobar eh que sí que existen además donde dan todo tipo de datos que demuestra la existencia de de Sus Majestades para los incrédulos para los que tienen dudas pues ahí está esa página web que se puede encontrar en esta página web de todo se puede encontrar documentos históricos en los que aparecen los Reyes Magos porque claro desde que fueron a la Jesús desde ese día no ya la tradición dado ahí desde ese día hace en ese viaje por el mundo y entonces qué tipo de documentos nos podemos encontrar pues mira en el mapa de Juan de la cosa que es el primer mapamundi que contiene la representación del continente americano

Voz 1 02:30 es un un español pues bueno es un

Voz 2 02:33 sí es un mapa pintado a color está en el Museo Naval de Madrid y allí ya aparecen los Reyes Magos en Asia en caballo en camello pero bueno es que utilizarán distintos medios de adaptarse el terreno de transporte fíjate ahora van en helicóptero y Carroza no en dos desvió en en este mapa que que data de hace más de quinientos años pues ya está ese ese la representación de los Reyes Magos y además se conserva este mapa en el Museo Naval de Madrid así que todos los incrédulos que no se lo crean que en este mapa histórico está en los Reyes Magos pues pueden ir ahí a a comprobarlo y también en el Códice de Roda que es un manuscrito en latín contexto referentes a la historia de los renos de Asturias Pamplona el condado de Aragón escritos hacia hacia el año novecientos noventa bueno pues en ese año ya aparecen los grabados de tres reyes magos que llevan regalos ya está representado esta tradición así que sí existía en novecientos noventa cómo no van a existir ahora puesto cara vale que más cosas podemos encontrar podemos encontrar el referencias a la actualidad ahora mismo es que en México en Azteca noticias pues una noche haciendo reportajes los pilló digamos pilló a los Reyes Magos en plena acción este es el reportaje que hicieron este reportaje se puede ver ahí en esa página

Voz 5 03:53 las cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de ir a cuarto captaron imágenes increíbles durante su rutina en el monitoreo de las calles del centro histórico los encargados dotaron una presencia extraña eran tres hombres se trataba de los Reyes Magos eres salieron de la zona de los portales muy cerca de la catedral caminar uno hacia las fuentes lanza harinas los operadores no lo podían creer inmediatamente

Voz 6 04:20 se reactivaron sabían que estaban

Voz 5 04:23 la búsqueda de la carta que apareció en el cubiletes caminaron entre los locales plática van con algunas personas

Voz 7 04:30 un sujeto les hace una semana

Voz 8 04:32 la terminó con él señala una gran les señala eh

Voz 5 04:38 buscan la lista que les permitirá llegar a los hogares de los niños de México después de caminar por varias calles la encontraron pues fue colocada arbolito de Navidad Luis Armando la Madrid hasta noticias

Voz 2 04:54 bueno ya has visto pelos de punta a quién redacción e noticias México lo encontraron aquí en la Cadena SER no hemos tenido la suerte de verlos en acción si los vemos en la cabalgatas y los vemos llegando en helicóptero hice lo contamos a todos los riojanos pero este reportero tuvo la suerte de encontrarse los eh por la calle no dice Si llevaba en regalos sino pero todo apuntaba a esa dirección qué cosas más podemos encontrar en esta web los Reyes Magos existen punto com bueno pues te explican también como los medios los el tiempo ha evolucionado Il Sus Majestades pues tienen un trabajo más fácil ahora por ejemplo dice como saben si te has portado bien o no pues dice que ahora cómo está todo informatizado las notas Sus Majestades ya las pueden controlar a través de Internet en ahí Jordi Keating indique lo buscan y ya saben Si Juanito has sacado un cinco en matemáticas uy pues a mí me había

Voz 1 05:43 que iba a nosotros de los profesores no añada ni los comentarios sino todo todo eso lo ven

Voz 2 05:48 los Reyes Magos y claro antes todo a través de camello tirando un montón de regalos ahora ya eh bueno pues existen otras máquinas que les facilitan su tarea y también para los que si Irán aún así no creyéndose Eloy sigan siendo incrédulos tiene testimonios reales yo te traigo aquí a algunos para que los para

Voz 3 06:05 que los véase me han puesto la carne de gallina por ejemplo dicen se habla de Vitoria estaba tan nerviosa que no me podía dormir de repente escuché cuchicheos y allí estaba Baltasar con tres pajes ha sido lo más bonito de mi vida fíjate esto es lo que dice seguida de Vitoria tenemos también un testimonio porque este es internacional de un testimonio de Juan de Méjico que dice no entiendo a los que dudan yo mismo vi como uno de los pajes dejaba los regalos hice fue corriendo yo no echa el cerrojo para ponerles las cosas fáciles

Voz 2 06:32 fíjate yo tengo otro aquí Julia de Barcelona dice la noche del cinco de enero me hice la dormida y sobre las tres de la mañana escuche la conversación del Page con uno de sus Majestades que le llamaba la atención por retrasarse que también ojo ese paje que te llame la atención que te echo una pequeña bronca Melchor Gaspar Baltasar tiene que ser curioso bueno nosotros la recomendación es que la gente no juegue al levantarse por la noche a ver si se van a enfadar Sus Majestades y les dejan carbón en vez de lo que habían pedido pero bueno levantas al baño tienes la suerte pues una suerte puedes entrar aquí a los Reyes Magos existen punto com a contarlo para seguir haciendo estimo nuclear a dejar ese testimonio más historias de los Reyes Magos que son mágicos y el año pasado pasó en Twitter una historia que también roza esa magia el usuario Fernando de arroba gamos sino todas ya lo pueden encontrar le ganan poder pedir lo que hizo el año pasado subió una foto de la noche de Reyes en la que se veía una calle poco iluminada y en la que había tres siluetas montadas en camellos con lo que parecían coronas y un turbante a la foto le acompañaba el texto del tuit que decía mañana mis sobrinos van a flirtear con esta foto que acabo de sacar a los Reyes Magos desde mi ventana y en otros Fernando o Fernando de arroba hagamos sino decía que podía hacer más montajes y que si la gente le mandaba fotos él pues la SER ocupaba te lo mandaba que es lo que pasa que él esperaba hacer dos o tres pero terminó haciendo ciento noventa y cuatro montajes para ser exactos claro lo que pasa es que la gente le gustó tanto cómo había quedado el resultado que el empezarán a mandar fotos desde las ventanas de su casa para enseñarse la también a hijos sobrinos y demás hasta tal punto que Fernando de acabó a las cuatro de la mañana casi las cuatro de la mañana terminando con la ayuda de otro usuario de la cantidad de trabajo que tenían por delante a Fernando de no sé si le pilló o no los Reyes a las cuatro de la mañana o justo estarían esperando para que se metiese a la a la cama y al final tuvo que borrar hasta el tweet original en el que hacía esa oferta porque porque sino no tenía

Voz 1 08:29 ya no ya no se puede pedir el favor a Fernando de se

Voz 2 08:32 voy a intentar este año no ha lanzado ningún mensaje pero se puede intentar y más cosas cartas a los Reyes porque aquí en esta empresa en Radio Rioja en esta emisora tenemos contacto directo con sus Majestades hemos tenido acceso algunas de las cartas que que han escrito algunos de los niños riojanos yo te voy a leer una Jorge miras la escribe Thomas y se dice así dice así Queridos Reyes Magos me llamo Tomás tengo tres años y me he portado bien quiero que me traigáis un juego de la Patrulla Canina me gustan los aviones y Roddick más que cualquier otro por favor no se olvide padres ellos quieren un mejor trabajo os queremos mucho

Voz 3 09:07 hecho la mira yo tengo aquí una de de Carla que dice Queridos Reyes Magos me he portado muy bien y mi hermana también quiero que me traigáis lo que queráis estado en Irlanda Mi padre vino ayer

Voz 2 09:17 y es que las cartas de los niños además cuanto más pequeños son más sinceros y más con más curiosidades te puedes encontrar en en las cartas que escribe en verdad es que el la carta de los Reyes pues es ya toda una institución hasta tal punto que se han llegado a utilizar para campañas para campañas para bueno pues pedir cosas a los Reyes Magos au a otras instituciones y te traigo un ejemplo que realizó hace un par de años los VI el sector de la ganadería de lácteos en este caso es un niño que le pide a los Reyes Magos ser Vaquero Vaquero como su padre uno de los que disparan ya lo dice él sino de los que cuidan vaca

Voz 8 09:55 tenía

Voz 10 09:57 están yo no quiero sentirme el pueblo mañana Nadal una una este año tengo algo más importante que para ellos es algo que le pedían para por pon cumpleaños mi hijo Cano ya a que asimilarlo encarnará a vosotros esas mismas que nos gusta ya Salva claro con un abuelo Anand en los que las Macastre ya sé que locos pies me apunta que nos damos a nuestras vacas en que como este es menos la Alphand gane quien a la granja se nos vamos vamos la canta misa los ayudados

Voz 11 10:52 bueno pues es la cara

Voz 2 10:54 en este niño y en la campaña que continuaba el padre el granjero encontraba la cartel escribía no a los reyes pero sí a unas personas que tienen relación directa no con los Reyes Magos pero sí con el Rey de España que era el ministerio y así decía

Voz 12 11:10 estimado señor ministro estimo personalmente porque tengo algo muy importante que pedirle para dos mil trece para mí sino para mí fue un niño que tiene la ilusión de ser ganadero como su padre esta ilusión además la comparten miles de familias en nuestro país que cada día lo tienen más difícil para vivir de su trabajo

Voz 2 11:30 esta era la del padre no estará la del padre no vamos a escuchar toda la campaña pero bueno la pueden encontrar en Youtube la gente que lo quiera que lo quiera escuchar entero y yo he seguido sumergido la web buscando más cartas a los Reyes Magos y encontrado una que me ha gustado mucho y a la que me he tomado la ley harta de poner de poner voz pero de la cual vamos a referenciar el autores de Fred que es parte de un libro suyo que se llama mil setecientos setenta y cinco calles él escribe sus cartas a los Reyes Magos y en esta ocasión yo le pongo voz

Voz 13 12:05 no no

Voz 0866 12:08 Queridos Reyes Magos la verdad es que este año ha intentado por darme un poquito mejor que el anterior IED reconocer que me ha costado mamá papá y demás familia es también prometo dejaros muchas galletas símbolos mantenía al menos igual durante los próximos años de Dinosaurios una de esas sorteo extra con el doble de crema por dentro bueno yo dejó un par de paquetes de cada una ya a vuestro gusto por cierto la leche esta N II estante de la nevera mis amigos están bien también aunque sí les podéis traer salud y trabajos para todos pues estaría genial son esos que me aguantan cuando no me aguanto ni yo los que cenan conmigo cuando las cosas no me van del todo bien tienen aguante los cabrones ya son años hijo de cómo comen me sale por un ojo de la cara invitarles ya así como extra os pido alguna sonrisa para el resto de personas gemelas sacar a mí se las merecen aunque aunque ellos no lo sepan de aquí y de allá de un día o durante semanas Hinault necesito nada más me conformo con conseguir que nunca se me vayan las ganas de seguir siendo yo mismo aunque eso ya no está en desearlo quizá solo en hacer las cosas que te hacen un poquito más feliz nada más buen viaje que dejéis por todas las casas ganas de superarse nos vemos el año que viene

Voz 2 13:25 qué gran cartel sí la verdad es que una carta también con un tono más adulto no que no le pide plomo Playmobiles y juguetes pero pero bueno esas cartas que también los adultos podemos escribir les ha sumagestades y que seguro que un poquito de caso Nos hacen no sé en todo este recorrido digo bueno pues mañana al campo haberlos ya la cabalgata y que no falte nadie muchas gracias hasta luego