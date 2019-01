Hora 14 La Rioja (4/1/2019)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 0194 00:11 de momento La Rioja no hay ninguna complicación en los viales qué tal muy buenas tardes en las puertas del último fin de semana de la Navidad pendientes de la llegada de los Reyes Magos por cierto se van a encontrar con buen tiempo pero su sus con frío y estamos también en las puertas de un fin de semana con tránsito en las carreteras lo acaban de escuchar desde la DGT dentro de una hora se pone en marcha la tercera y última bajarse de la operación especial de Navidad se va a prolongar hasta las doce de la noche del próximo lunes durante estos días se prevén unos ciento veinte mil desplazamientos por las carreteras riojanas lo dicho ahora mismo sin problemas en los viales de esta comunidad por cierto que la Delegación de Gobierno ha dado a conocer el informe provisional de siniestralidad en las carreteras en dos mil dieciocho según el cual el número de víctimas mortales en los viales riojanos en los últimos diez años se ha reducido a la quinta parte Diego García

Voz 0496 01:00 las treinta víctimas mortales en vías interurbanas que se registraron en dos mil nueve hemos pasado a las seis del último año el había que registra más siniestros sigue siendo la dos tres dos y el accidente tipo perfil del accidentado se corresponde con una carretera convencional de titularidad estatal una colisión por distracción de un turismo conducido por un hombre de entre veinte y veintinueve años entre las doce del mediodía y las seis de la tarde resultando como víctima tipo un hombre de entre treinta y treinta años

Voz 0194 01:27 además el Gobierno de La Rioja encarga un estudio sobre los accidentes de tráfico en la red autonómica de carreteras

Voz 0496 01:32 se trata con ello de recopilar la información relativa a causas víctimas sólo localizaciones de esa forma planificar a implantar medidas necesarias para aumentar la seguridad vial y reforzar la protección de los usuarios así que sí hará un análisis sobre las incidencias registradas en la red viaria autonómica que se extiende a lo largo de cerca de mil quinientos kilómetros este informe sobre siniestralidad de seguridad vial cuenta con un presupuesto de setenta y ocho mil seiscientos cincuenta euros y afecta a los ejercicios de dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte

Voz 0194 02:00 en este viernes set cuatro de enero siguen las reacciones al polémico vídeo del alcalde de Gallinero de Cameros

Voz 0496 02:07 yo en el que el alcalde popular de esta pequeña localidad riojana invitaba a Franco el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Jesús Ángel Garrido señala que el alcalde ya ha pedido disculpas Isère remite a esas palabras del edil

Voz 1 02:18 hasta donde se donde se

Voz 2 02:20 solamente la pedido la pidió disculpas públicamente e ir ella en ese sentido pues poco más podemos podemos añadir no yo creo que la está me remito a las declaraciones que la hecho

Voz 0194 02:35 por otro lado el PSOE pide un agente de igualdad en el Ayuntamiento de Logroño

Voz 0496 02:39 petición que hace el grupo municipal socialista a través de una moción que llevará al pleno ordinario del próximo diez de enero reclama la incorporación inmediata al Consistorio de un agente de igualdad para coordinar las políticas y acciones municipales que se desarrollen en ese ámbito

Voz 0194 02:51 enseguida aquí en Hora catorce vamos a conocer cómo han ido las ventas de vehículos durante dos mil dieciocho pero antes en lo deportivo Sergio Moreno qué es lo que destacas hoy buenas tardes

Voz 0116 03:02 hola buenas tardes como cada viernes ponemos el foco sobre lo que está por venir y es que todos estamos esperando a los Reyes Magos y más en esta casa en Radio Rioja y les hemos pedido victoria sin goles para los equipos riojanos la Unión Deportiva Logroñés juega mañana a las cinco de la tarde en Las Gaunas ante el Racing de Santander nos espera la llegada de un gran número de aficionados cántabros el año pasado fueron a casi dos mil estresado no parece que vayan a llegar ni al medio millar las fechas sin duda no son las mejores aún así nos espera un gran partido entre dos equipos en distintos momentos de forma el Racing viene lanzado siendo el mejor equipo de los cuatro grupos de la Segunda División B tendrá la baja por lesión de Cejudo pero podrá contar con Noguera reciente fichaje entre del Numancia de Segunda División peor están las cosas por la Unión Deportiva Logroñés estamos a la espera de conocer la convocatoria pero Sergio Rodríguez se encuentra tras el último entrenamiento de la semana con ocho bajas seguras y con la duda de César Caneda mañana a las doce juega el EDF Logroño San Sebastián ante la Real Sociedad y lo hará con un nuevo fichaje Se trata de la delantera marfileña ida Gray que la temporada pasada jugó diecinueve partidos con el Levante uno de los referentes a nivel nacional del fútbol femenino por tanto fichaje importante para las riojanas y cerramos recordando que el Calahorra jugará el domingo a las cinco en Torrelavega ante la Gimnástica en otro derbi riojano cántabro en esta jornada todo esto y mucho más como siempre a partir de las tres y veinte en SER Deportivos La Rioja

Voz 0194 04:23 bueno pues te escuchamos a partir de esa hora de las tres y veinte en SER Deportivos gracias Sergio completamos esta portada con el tiempo que vamos a tener Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 0187 04:35 buenas tardes jornada de viernes aquí en La Rioja

Voz 1876 04:37 hoy ya estable y apacible con cielos despejados y temperaturas máximas en ligero ascenso o sin cambios valores de nueve grados hoy en Haro once en Logroño doce en Calahorra y los trece en Alfaro y Arnedo con viento que es flojo del oeste y noroeste durante el fin de semana vamos a seguir disfrutando de este cielo despejado aunque de cara a las últimas horas del domingo aumentará la nubosidad de tipo alto en todo caso como decimos se cielos soleados las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso mañana sábado valores no

Voz 0187 05:05 turnos de entre dos bajo cero a tres grados

Voz 1876 05:08 antiguos con heladas generalizadas a primeras horas máximas que subirán en el valle cambiarán poco en el resto nos quedaremos con los catorce en Alfaro trece en Calahorra Arnedo doce Logroño hilos once en Haro el domingo las temperaturas mínimas cambiarán poco seguirán frías y las máximas bajarán un pelín en todas las zonas volveremos amanecer con heladas generalizadas en cuanto al viento soplará del oeste y noroeste y lo hará flojo en general

Voz 3 05:32 es una información de la agencia

Voz 0187 05:34 Estatal de Meteorología

Voz 0194 05:36 ya pasan once minutos de las dos de la tarde en el centro de Logroño cielo despejado y diez grados

Voz 5 05:48 Ricardo Pérez presidente de haría Auto qué tal buenas tardes

Voz 6 05:51 hola buenas tardes pues ya buena terminado el año

Voz 5 05:53 turismos y vehículos comerciales han cerrado dos mil dieciocho con alzas en las matriculaciones creo que en diciembre bajaron algo las ventas en concreto aquí en La Rioja qué datos tienen ustedes

Voz 6 06:03 pues así es también se bajaba quién diciembre igual que el resto de España ha habido un año raro el primer semestre fue de crecimiento yo segundo semestre cayó a ventas meses como consecuencia de las declaraciones que miembros del Gobierno hicieron sobre el futuro del diésel luego Master de la gasolina de los vehículos híbridos etcétera

Voz 5 06:26 después ya se fue recuperando el mercado en cualquier caso no sé si en el caso de La Rioja y con estos vaivenes que ha habido y con estas bajadas durante algunos meses en cualquier caso digo a cierre de dos mil dieciocho el sector está satisfecho

Voz 6 06:41 bueno el resultado es positivo en sentido que se incrementó las ventas el anterior no lo que pasa que esta incertidumbre que ha provocado estas declaraciones que hace el día si ya también sobre los futuros de los eh combustible sobre la entrada en las ciudades eh de vehículos antiguos sobre el precio cemento en el precio de los combustibles también en La Rioja para primer día uno de enero pero estos factores están haciendo que la gente tenga a la hora de comprar un coche pues miramiento que antes y por lo tanto eh las ventas lo hayan ido como tenían que ir a pesar de que los precios estamos dando a los creyentes son los mejores que se producidos equipos aquí

Voz 5 07:17 eh ni siempre dicen ustedes que es necesaria renovación porque el parque automovilístico de La Rioja como el del resto supongo de otras comunidades sigue estando envejecido a suyos

Voz 6 07:28 eso es lo que hace es que el automóvil que iba a tecnología muy avanzada yo creo que está la par con la informática y cada año que pasa es un año mucho para poder los vehículos en sentido de polución atmosférica de rendimiento de los combustibles y también muy importante el tema de seguridad pasiva sobre ahora que estamos hablando siempre de muertos en carretera no un vehículo lo más moderno aparte de que puede provocar de evitar el accidente porque la mejor óptica mejor dirección etcétera Además en caso de accidente tiene una consecuencia de las medidas pasivas que tienen los vehículos en caso sin siniestro

Voz 5 08:02 ya cuando consideran ustedes que un automóviles antiguo por decirlo de alguna manera bueno pasado tener una edad

Voz 6 08:10 son de diez años más o menos en España a tener casi trece años coma cuatro eso es una barbaridad decir los vehículos pueden seguir funcionando porque los vehículos pum coche personas que andan con el vehículo poco pues siete ocho mil kilómetros al año tendría en ese momento unas ochenta mil o noventa mil vehículos todavía para poder seguir continuando pero sin embargo elementos de inténtalo día o medioambientales e son ya muy muy antiguos

Voz 5 08:35 Ricardo Pérez decía usted que esos vaivenes políticos que ha habido declaraciones en torno al diésel al gasoil a la gasolina les ha perjudicado a la hora de de vender más vehículos en cree indie de que son necesarios planes similares a los que hubo con el Renove

Voz 6 08:51 ahora mismo sin ninguna duda es decir esos planes renove planes PIVE que al final sí que llegaron a tener ocho planes PIVE en los últimos tiempos su son fundamentales para renovar el parque y además cuando hay momentos en los que están demostrando los vehículos antiguos fundamentalmente el diésel bueno hay dos elementos para poder renovar el parque uno esa sanción no puede obtener pasar el precio más caro o dos el incentivo al cambio nadie nadie nadie duda de que la electrificación en los vehículos va a ser positiva nadie lo duda lo que hay que hacer es ayudar a las al ciudadano a que pueda cambiar de coche tener un coche menos que que polución tiene menos más seguridad

Voz 5 09:31 y de qué manera puede repercutir en las ventas esas incertidumbres que con lo decía usted con los vehículos diésel por ejemplo ahora mismo

Voz 6 09:37 pues sí está repercutiendo que desde el segundo semestre de dos mil dieciocho en Las Ventas antes ha dejado de subir y que están teniendo una una parada de sillín consecuencia esto lo hace porque cuando alguien va a comprar un vehículo pues eh hasta ahora no haya ninguna duda uno compraba un vehículo diésel o gasolina en funciones preferencias sesenta y cinco por ciento eran diésel no pero ahora mismo con los mensajes que yo recibo a través de la radio televisión estén bello comunicación el sentido de que ya se muere el diésel de que era gasolina se mueve los híbridos a perseguir coche me compro yo ya en fin en La Rioja desde luego lo que está ocurriendo con Madrid Barcelona que todavía no hay medidas que no pueden entrar al centro ya que eso pudiese entrar andando eso puede pasar pero claro llegar por ejemplo Madrid dejen que vehículos viejo vuelvo a Barcelona o cuatro sociedades pues es un tema que es preocupante sobre todo cuando las instalación no ponen un sistema de transporte alternativo como es un transporte público que pudo autobús etcétera no

Voz 5 10:31 bueno pues esta preocupación qué previsiones tienen ustedes para este recién estrenado dos mil diecinueve

Voz 6 10:37 pues la previsión es que va a depender mucho de las medidas que ponga de estimuló la administración al automóvil esperamos que haya efectivamente medidas de estímulo en el tema de los vehículos eléctricos o los vehículos menos contaminantes y en ese sentido pues habrá una repunte que no sea no sabemos todavía qué va a pasar la previsión es que pueda ocurrir con un mercado plano de crecimiento el tres cuatro por ciento al año qué les parece todavía muy insuficiente teniendo en cuenta que la caída cuando llegó la crisis pues estábamos en dos millones de piezas al año en España ya el millón doscientos mil y todavía no hemos llegado a ese nivel pre crisis

Voz 5 11:09 bueno pues eh Ricardo Pere vamos a ver cómo discurren los meses gracias por acompañarnos una vez más en la Cadena SER de La Rioja buenas tardes

Voz 6 11:18 otros muy amada hay muchas gracias

Voz 0194 11:23 dos y diecisiete seguimos el Grupo Parlamentario Popular registra un escrito para solicitar que se celebre un pleno extraordinario en la Cámara regional el día veintidós de enero para aprobar por el procedimiento de lectura única el proyecto de ley de medidas económicas presentado por el Gobierno el portavoz Jesús Ángel Garrido denuncia la actitud la actitud obstruccionista del tripartito de la oposición que retrasa de manera deliberada la celebración de ese pleno

Voz 2 11:49 frente a la actitud ralentizada del tripartido de la oposición y muy especialmente en este caso de ciudadanos ir del Partido Socialista que el pasado veintiocho de diciembre en la última mesa que se celebró en el Parlamento de La Rioja impidieron con sus votos la tramitación de esta ley en enero con carácter de urgencia mediante ese procedimiento específico contó templado en el reglamento del el trámite de lectura única frente a esa actitud el Grupo Parlamentario Popular tienen la responsabilidad quiere asumir esa responsabilidad de que este proyecto de ley se tramite reiteró con esa máxima celeridad Garrido

Voz 0194 12:38 los señala que ese proyecto de ley de Medidas Económicas beneficia a unos ciento veinte mil riojanos supone una inyección de veintidós coma cinco millones de euros para el bienestar de las personas el portavoz popular avanza que han enviado una carta Ciudadanos para mantener una reunión ya la próxima semana para abordar el contenido y la memoria de ese proyecto de ley

Voz 2 12:58 por eso también hemos comunicado por escrito al grupo parlamentario de Ciudadanos C's La Rioja como partido no este ofrecimiento para durante la que la semana que viene nos podamos reunir nos podamos reunir con dos objetivos en primer lugar va lograr la memoria que ampara el proyecto de ley presentado por el Gobierno esos detalles concretos que hemos ido desgranando en esta rueda de prensa y en segundo lugar un experto muy importante para poder acordar un posible desarrollo reglamentario de las medidas reflejadas en ese proyecto de ley de medidas urgentes

Voz 0194 13:34 esta hora todavía están a tiempo de acercarse hasta la cafetería Ibiza Logroño para participar en el vermú solidario ya saben que el objetivo es superar los dos mil diecinueve euros cifra que corresponde al a la del año que acaba de comenzar le el vermú solidario es hasta las tres de la tarde toda la recaudación en este caso se va a destinar para programas de la Fundación Pioneros y les contamos también que en las últimas horas han sido trasladadas al Hospital San Pedro cuatro personas por inhalación de humo tras la mala combustión de una estufa en una casa de Logroño así llegamos a las dos y veinte

Voz 8 14:24 si te guste el fútbol tienes menos de catorce años estás de enhorabuena porque la Unión Deportiva Logroñés ir Radio Rioja Cadena SER te invitan el partido de este sábado día cinco a las cinco de la tarde en Las Gaunas vena a animar a equipo frente al líder de la categoría el Rácing de Santander ser puntual IT entrase una sorpresa

Voz 5 14:52 y Carlos Ruiz delegado de apuestas y loterías del Estado en La Rioja qué tal buenas tardes hola buenas vuelves Moreno nuevo sorteo extraordinario el domingo el sorteo del Niño va a repartir setecientos millones en premios la misma cantidad el año pasado ya que en La Rioja cuánto se ha consignado para este sorteo

Voz 1019 15:08 bueno se han consignado sobre siete millones y medio que viene a representar unos veintitrés euros

Voz 5 15:16 el riojano esto es más menos que en años anteriores seguimos jugando por el estilo

Voz 1019 15:22 sí bueno es mucho más que usan perdón mucho menos que en Navidad como es lógico no hay tanto tiempo ni mucho menos para poder jugar pero sí que bueno su segundo sorteo del año entonces es poco más o menos lo mismo que se consignó el año pasado

Voz 5 15:37 ya hemos visto durante estos días atrás en largas filas en las administraciones de lotería porque cuando llega sorteo del Niño lo que sea intercambiar lo puesta en la lotería de Navidad alguna pedrea no

Voz 1019 15:49 sí así es eso quiere decir que aquí sí que ha tocado lo que me ha tocado son premios bueno Sito con primer premio un tercero y un quinto y dos quintos pero bueno los y la gran cantidad de premios que que supone la publicidad de Navidad pues a veces se sea diluido pero sí que hay cantidad de cantidad de PDA Side reintegros el número siete es un número muy buscado entonces hay que se ha visto en las filas que había en en el cobro y posteriormente en la reinversión en el sorteo del Niño

Voz 5 16:19 se ha buscado el siete es la terminación del premio gordo gordo ha sido bueno y alguna otra terminación que que guste más en este sorteo del Niño

Voz 1019 16:27 bueno en este sorteo gustarán menos pero lo que sí que es cierto es que el cero es un número que que sale así es el que más a salir del sorteo de El Niño término en cero

Voz 5 16:37 no estamos hablando de un sorteo que además es importantes reparte premios grandes verdad

Voz 1019 16:41 sí sí sí es el segundo sorteo en importancia ahora siempre no sé por qué siempre ha habido la es el bulo de que al premio el sorteo que más premios reparte hay no es así hay que tener en cuenta que el sorteo de Navidad reparte el primer premio cuatro millones y de aquí el primer premio son dos millones importante porque bueno tiene otra otra característica que no tiene Navidad Petraeus reintegros cosa que ya el treinta por ciento de la gente que juega ella cobra entonces pero bueno cobró un reintegro por lo menos no pierden todo

Voz 5 17:10 sí cuando fue la última vez que el sorteo del Niño de un premio gordo importante aquí en La Rioja

Voz 1019 17:16 pues fue en el año noventa y siete aquí en el no a quién tocado tres veces y en el año noventa y siete fue la última vez que tocó es decir que ya nos toca ahora veinte años después veintiún años después

Voz 5 17:26 veintiún años después toca así que el próximo seis de de enero que es cuando se sortea una vez que acabe a las doce y media desde aquí desde la radio llamaremos a a Carlos Ruiz seguramente para felicitarnos todos de que un premio gordo de este sorteo se ha quedado aquí en La Rioja no que ya SOCA

Voz 1019 17:43 esperemos que sí pero muy bien gracias buena

Voz 5 17:46 estar buenas tardes

Voz 0194 17:51 seguimos se les decíamos en portada que el PSOE ha pedido la incorporación inmediata de un agente municipal de Igualdad para coordinar políticas en esta área Diego Sacristán

Voz 0866 17:59 el Grupo Municipal Socialista pide en una moción contar con esta figura hay además que el consistorio informe a tiempo real sobre las medidas y acciones llevadas a cabo dentro del Pacto de Estado así como de su impacto Izaskun Fernández ex concejala del PSOE

Voz 0187 18:13 informar a tiempo real sobre las medidas y acciones llevadas a cabo derivadas de desde el pacto de Estado acompañadas de un informe de impacto is en segundo lugar la incorporación inmediata de la figura de agente de Igualdad del Consistorio para la gestión de las Unidades de Apoyo mesas planes proyectos campañas actividades y recursos del Área de Igualdad por qué hacemos estas instamos al gobierno local para que realice estas acciones embriaguez en primer lugar pues es recordar que ya en dos mil dieciséis pedimos eh mediante pleno e la incorporación al Ayuntamiento de Logroño de la figura de un agente de igualdad para que gestiona se eh todos estos todas estas acciones Si todas estas mesas proyectos y campañas que indicamos

Voz 0866 19:02 Fernández recuerda que este pacto está ahora mismo dotado con cuarenta millones de euros para repartir entre los ayuntamientos de los que a Logroño le corresponden casi cuarenta y cuatro mil euros con la previsión de que las acciones derivadas de esta partida deberán estar fijadas para el primer semestre del año dos mil diecinueve

Voz 0187 19:18 agosto de dos mil dieciocho se aumentó eh la cuantía los ayuntamientos que pasaba de veinte millones de de euros pasaron a cuarenta millones y que en estos momentos Logroño cuenta hoy con una cantidad de cuarenta y tres mil novecientos sesenta con treinta y cinco euros que vienen de ese de esa de ese pacto de Estado contra la violencia de género este año ya podemos utilizar esa cantidad

Voz 0866 19:45 el pacto de Estado hace énfasis en las actuaciones de promoción y apoyo de las unidades de apoyo en el ámbito local

Voz 0187 19:50 diciembre de dos mil dieciocho no hace ni un mes eh hubo una resolución de transferencia de la secretaria de Estado de Igualdad para el desarrollo de las las nuevas su ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el pacto de Estado contra la violencia de género e eran unas transferencias que nos habían prometido para los ayuntamientos e para dotar a estas entidades de una cantidad económica que se utilizasen exclusivamente que para eh la lucha contra la violencia de género

Voz 0194 20:25 durante estos días ya está el domingo en ninguna mesa de La Rioja faltarás seguramente el roscón de Reyes es difícil cuantificar cuánto se pueden hacer durante estos días durante mañana y el domingo Vega Iturbe de Pastelería Iturbe

Voz 1438 20:39 con las materias primas que todo el mundo puede saber hoy en día pues con mantequilla con una harina buena como las frutas por su puesto que estén muy ricas con huevos con azúcar con azotar con naranja limón que también llevan definen una masa muy enriquecida para que esté rico jugoso oí sepa bien claro aquí hay muchas personas para para desayunar y otras personas para comer depende de la celebración de cada casa igual aprovechan y se juntan para comer y es una fiesta importante y entonces lo que quieren es el postre pues con entiendes desde entonces eso va un poco pero la mayoría es relleno para comida

Voz 5 21:21 como todos los días en Hora catorce

Voz 0194 21:23 cierre actual Diego pues sí porque la programación

Voz 0866 21:25 actual sigue adelante ayer el protagonista indiscutible fue Vetusta Morla que junto y Carlos Andrés animaron la noche logroñesa con un espectacular directo en el Palacio de los Deportes Anita Ruiz es una de las programadores musicales de Actual

Voz 0310 21:38 estamos todavía de resaca emocional casi me atrevería a decir del espectáculo que que dio Vetusta Morla para comenzar este primer día en el Palacio de los Deportes la verdad que según concierta para recordar así lo hemos podido ver en casi todas las crónicas de ahí haciendo un repaso a las redes sociales con una más dureza más abundante que se transforma en una espectáculos súper salido con un sonido además de una calidad en que quedan tampoco cero decir que no pero de esos internacional castellano y que y Ike bueno que consiguió además una cosa es que a veces en el actual parece estar un poquito no quise esa gente que va a sentarse y observar pues de que está como más tranquilita ayer lo dieron todo saltando desde la primera canción pero bueno tampoco es también es verdad que no vamos a hablar sólo de ellas porque estuvieron a la altura de como digo un día que vamos a recordar muchísimo tiempo

Voz 0866 22:26 esta tarde más programación café cantante la final de la guerra de bandas exposiciones cine dentro de la programación cinematográfica hoy viernes a las siete y media en el Teatro Bretón se proyecta la caída del imperio americano Félix Abel de la Cruz

Voz 9 22:39 vehículo de Dennis Arkan la película fabulosa una comedia negra una película divertida una crítica absoluta el sistema en el que nos movemos de bancos de dineros que esto que te dicen no el Estado español tiene una deuda de dos billones pero dónde están esos dos billones dónde está ese dinero pues realmente una película maravillosa una película también muy de público una película canadiense que yo creo que va a ser una de las sorpresas de este actual porque dice mucho

Voz 0866 23:09 lo cuenta muy bien la verdad es que me cuenta muy bien pero sin dudarlo el día de hoy tiene un nombre propio que es el de Maalouf segunda noche de conciertos en el Palacio que coronará al artista antes Jorge García ILT

Voz 0310 23:20 si todavía queda alguna entrada que eso sí que queremos revisar que ayer no veía mucha gente corriendo diciendo que que pensaban que no Iker alguna entrada que abriremos en taquilla a partir de las siete de la tarde pero hay gente durmiendo desde el miércoles a la puerta del Palacio de los Deportes para ver avaló así que imaginaros la las ganas que que tienen y que tenemos de ver la que dicen que

Voz 10 23:42 desde dos mil dieciocho de que probablemente lo sea también de dos mil diecinueve estamos montando ya en el escenario solo puedo decir una cosa espectacular lo de hoy va a hacer algo para recordar y tenemos muchas ganas de tener una Maalouf que que que está en yo creo que también en el momento más alto de su carrera en este momento

Voz 0194 24:08 así vamos llegando a las dos y media con Malú disfruten de ella disfruten de actual disfruten de los Reyes Magos y cuidado con la carretera adiós