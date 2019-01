SER Deportivos La Rioja: 'Se va Bijimine, llega...'

Voz 1 00:00 la Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el presencia modulada

Voz 0301 00:24 continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja hoy es cuatro de enero ponemos la vista al frente para reconocer que los reyes magos nos traen un fin de semana de lo deportivo por fin vuelve a más

Voz 1803 00:35 el CAR nuestras vidas tras el parón navideño juega la Unión Deportiva Logroñés y el Calahorra en un doble derbi cántabro riojano como sucedió además eh

Voz 0301 00:43 la última jornada del año pasado que fue un doble derbi pero sí

Voz 1803 00:47 el riojano navarro juega lo dice también el EDF Logroño juega el Clavijo se juega una nueva jornada de Tercera División

Voz 0301 00:53 eh cómo ves mucho que contarte durante los próximos

descarga Tel aplicación móvil de Quirós Bet y a lo grande que tal vez tu casera puestas en Logroño en la calle San Millán en Calahorra en el paseo del Mercadal

Voz 0301 01:10 de dónde pone a la carta donde están

Voz 1803 01:13 todos los programas que realizamos en esta santa casa y en la web en tres W punto Radio Rioja punto es también hay una sección de A la carta donde en cualquier momento y en cualquier lugar puedes escuchar como siempre la SER como siempre Radio Rioja Cadena SER

el deporte es opinión y queremos contar con tu opinión si quieres participar en SER Deportivos La Rioja ya no puedes hacer en el número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

déjanos una nota de voz y ayúdanos hacer los deportes de Radio Rioja tu opinión cuenta en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 1803 01:59 puedes dejarnos tus comentarios tus opiniones tus pareceres nos iremos haciendo preguntas a lo largo de que se vaya produciendo la jornadas eh durante las retransmisiones de Radio Rioja Cadena SER mañana desde las cinco de la tarde en el mil ciento setenta y nueve de Onda media con S

Voz 6 02:39 el siete

Voz 1803 03:06 y ahora sí vamos con los titulares más destacados de la jornada deportiva en Lario

Voz 2 03:12 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 0301 03:19 comentábamos ayer que podían ser ocho las bajas nueve diez osó los cinco eh estábamos especulando sobre esa grave enfermedad que está experimentando en forma la lesión en la Unión Deportiva Logroñés a lo largo de este campeonato nos referimos a las ausencias que podría tener mañana la Unión Deportiva Logroñés ante el Racing de Santander

Voz 1803 03:38 Paredes Arnedo Santamaría Yola hecha

Voz 0301 03:40 no se vestirán de corto a no ser que se produzca una sorpresa de última hora que no se ha producido porque la Unión Deportiva Logroñés acaba de hacer oficial la convocatoria

Voz 1803 03:48 Paredes Arnedo Santa María yo la eche son baja por lesión ha entrado Marcos André que evidentemente ayer el propio Sergio Rodríguez comentaba que no estaba para noventa minutos ha entrado en una convocatoria así de diecinueve hombres nunca estará Marcos André para jugar noventa minutos

Voz 0301 04:07 por tanto son cuatro las bajas garantizadas

Voz 1803 04:10 y luego estaban las dudas de Burgess Ander Vitoria Caneda iba hoy se han despejado hace escasos segundos insisto prácticamente en tiempo real te lo está contando Radio Rioja Cadena SER aquí en Ser Deportivos La Rioja porque finalmente Caneda así ha entrado en la convocatoria también lo ha hecho Burgess y también lo ha hecho han de Vitoria el referente en punta

Voz 0301 04:28 alza con la ausencia de Marcos Ander que también ha entrado en la convocatoria en principio va a estar en esa lista de diecinueve hombres veremos cómo se levanta mañana en ese proceso gripal que le ha mermado en este arranque de año añade además también como gran sorpresa ha entrado Guille también en en punta de lanza Osama Sidique jugador canterano que es un hombre que ha entrado en la convocatoria en ver cómo evoluciona la enfermedad de Ander Vitoria hice está despejando en estos mismos momentos la incógnita de Begin el club acaba

Voz 1803 04:57 hacer oficial que rescinda el contrato del central francés por tanto no había vuelto en este año dos mil diecinueve a Logroño ha hecho las maletas definitivamente Hinault volverá a estar en la Unión Deportiva Logroñés se buscará destino

Voz 0301 05:11 todo las cuentas y por tanto Villepin ya no forma parte de la disciplina de la Unión Deportiva Logroñés con todo esto que está sucediendo

Voz 1803 05:18 aquí en tiempo real en Radio Rioja la Cadena SER se agradece a Sergio Rodríguez que sea sincero en las horas previas al choque al reconocer que su equipo debería estar más cerca del Racing de Santander

Voz 1536 05:29 sí yo creo que sí porque yo confío mucho en nuestra plantilla yo creo que eh que podíamos estar más arriba evidentemente tuvimos un comienzo yo creo que está marcado por dos cosas un comienzo muy malo y ahora a estos últimos partidos hemos conseguido puntuar creo que hay bastante diferencia entre comienza en donde nos encontrábamos juego no encontrábamos situaciones no encontrábamos puntos a estos últimos cuatro partidos en donde pese a como estábamos de enfermos hemos competido una fase entre medio que creo que ha sido bastante buena sobre todo a nivel de puntuación Nos costó recuperarnos nos recuperamos de una

Voz 8 06:03 a manera fantástica porque no era fácil de lo que hicimos tras cómo estábamos

Voz 1536 06:07 bueno esa es la línea que queremos volver a coger ese

Voz 3 06:10 eso es lo que lo que vamos a intentar

Voz 1803 06:14 bueno pues ya lo sabe y se quedan fuera por lesión paredes Arnedo Santa María Yola Olaetxea entra una

Voz 0301 06:20 la de convocados para este partidazo Loroña Racing de Santander diecinueve hombres ha convocado Sergio Rodríguez

Voz 1803 06:26 entre ellos Marcos André entre ellos Ander Vitoria vigués César Caneda veremos qué dieciocho Finalmente completan esa lista para ese gran partido que vivirá mañana aquí en Radio Rioja en en la Cadena Ser en mil ciento setenta y nueve de la onda media es el Logroñés Racing de Santander

Voz 0301 06:43 y viene a Las Gaunas el Rácing el súper Rácing esto sí que es un trasatlántico que diría aquel a doce puntos de los riojanos e ellos muy bien sabe bien el Racing con las bajas de Figueras de Cejudo dos de los hombres más importantes pero claro el drama de Iván Ania es tener que elegir entre Lombardo y Noguera aún sustituto del mediapunta de Cejudo uno de los mejores hombres del Racing una bestialidad de plantilla como se puede ver como se puede comprobar que no sólo hay que verlos sino comprobarlo Noguera es el último fichaje cántabro Irene de segunda división del Numancia y el Racing anda buscando un

Voz 1803 07:15 debe de Segunda División para acabar de raíz

Voz 0301 07:17 un auténtico plantilla esto sirve sin duda para hacernos una idea del

Voz 1803 07:21 en este equipo y así ha valorado Iván Ania esta mañana su visita Las Gaunas ya su rival a la Unión Deportiva Logroñés

Voz 9 07:29 vamos a Logroño

Voz 10 07:31 ya pensaremos después en en lo siguiente pero vamos a ir partido a partido sabemos que el logroñeses un buen equipo para mí está entre los tres mejores del del grupo a pesar de que no tuvo un buen arranque luego cogió una dinámica positiva de resultados y después en los últimos partidos no ha conseguido victorias pero es un equipo que combina es un equipo que tiene velocidad un equipo que ya nos enfrentamos a él en Copa Ike la primera parte el partido estuvo muy igualado sin embargo en la segunda fuimos superiores Si pudimos hacer gol casi en el noventa de penalti pero realmente es un rival que que nos va a exigir mucho un rival al que tenemos en cuenta e como uno los posibles que que Pelé con nosotros el el objetivo de de ser campeones Si Icon esas vamos allí con la intención de no

Voz 1803 08:28 con la intención de ganar decía Iván Ania evidentemente lo están ganando todo en El Sardinero practicamente todo

Voz 0301 08:33 fuera del Sardinero

Voz 1803 08:36 el Calahorra juega el domingo es decir el día de Reyes

Voz 0301 08:38 en el Malecón de Torrelavega ante el decano del fútbol

Voz 1803 08:41 abro en el otro derbi como os decía al principio cántabros riojanos de la de la jornada no rojilla

Voz 0301 08:46 son décimos eh con veinticuatro puntos y quieren despedir esta primera vuelta con una victoria fuera de casa donde en el último mes están logrando mejores resultados que la propia Planilla tienen algo más de la mitad del trabajo ya hecho Guisola podrá contar para este partido con Emilio ex jugador el Náxara ya pero aquí no se detiene en las novedades porque estamos a la espera de saber estábamos a la espera de saber qué lesión tenía Alain Barrón hice han confirmado las pero noticias sufre Alain Barrón ex de la Unión Deportiva Logroñés una rotura de ligamento cruzado hoy de menisco lo explicaba esta mañana Eduardo Arévalo director deportivo del club rojillo

Voz 3 09:19 yo

Voz 11 09:20 de la primera noticia bueno el más desagradables el tema de la confirmación de de la lesión de Alain Barrón yernos dieron resultado directamente al jugado y sufre rotura de ligamento lateral interno cruzado el lateral tiene con afectación del menisco también entonces es una lesión que va a tener que pasa poco por quirófano y a partir pues sobre todo desde cubano lo máximo posible hay sedes causará baja Celler activamente o que lógicamente se son jugador seguirá perteneciendo al club deportivo calados a nivel

Voz 3 10:02 laboral que tiene

Voz 0301 10:05 una avería de las gordas Alain Barrón al que le mandamos un fuerte abrazo aquí desde ser Deportivos La Rioja y una pronta recuperación pero es que esto del fútbol ya lo sabemos no para las malas noticias se entremezclan con las buenas noticias importantes de cara al futuro del Calahorra que nos lo han contado esta mañana Eduardo Arévalo

Voz 11 10:22 cuando tenemos dos jugadores ya firmados a falta de lo que son las bajas de de sus equipos no estamos eh a través de un centrocampista de banda defensa central pero bueno mientras no se ejecuten tema pues bueno sabemos que lo queremos hacer todos cuanto antes posible que hasta el treinta y uno de enero hay tiempo hice no pasa nada extraño la semana que viene ese se incorporaran a a la disciplina del club ya parte estamos también mirando otros movimientos con la idea de que vinieran Un cuarto refuerzo no está confirmado dos estaban firmados a falta de la baja que nos han dicho los clubs que no hay ningún problema pero que este fin de semana los necesitado y una cuarta será más que probable pudiéndose ampliar en el tema al final el mercado es lo que tiene pero bueno en ese aspecto esperemos no tener más lesiones como la de Alá hemos ninguna baja durante este vocacional supone que cada baja necesitaríamos un alto

Voz 3 11:26 espera al Calahorra

Voz 0301 11:27 Gimnástica de Torrelavega que tiene problemas sobre todo arriba que se traducen en lo clasificatorio ocupa en este momento el play out de descenso a Tercera división en el grupo II le cuesta un potosí hacer goles y acaba además de dar la baja definitiva a Barbero ya Cagigas dos de sus delanteros ya les digo empezar la casa por los C

Voz 1803 11:45 vientos ya realizado un movimiento en el mercado de invierno hace

Voz 0301 11:48 armado a Ramiro Mayor si ese central que estuvo en la Unión Deportiva Logroñés la temporada pasada y que tras su lesión de rodilla en esta primera vuelta parece que se había quedado sin equipo ahora le ha dado una oportunidad tendrá una oportunidad en Torrelavega para para seguir siendo futbolista le deseamos toda la suerte del mundo pero eso sí a partir del domingo que viene el EDF Logroño vuelve también a la rutina competitiva y lo hace con la idea de seguir en la buena línea del mes de diciembre donde fue competitivo contra los mejores equipos de la Liga Iberdrola es decir contra Barcelona o contra el Levante segundo y tercero respectivamente de la máxima categoría del fútbol español juega mañana el EDF Logroño a las doce del mediodía en Zubieta ante la Real Sociedad y lo hace a D más con una novedad importante porque esta mañana ha presentado a una nueva jugador sed Se trata de ida y hay delantera nigeriana que la temporada pasada jugó en el Levante uno de los referentes como os decía antes del fútbol femenino donde disputó diecinueve partidos Mas Madera por tanto

Voz 1803 12:47 para delantera riojana que cuenta con

Voz 0301 12:50 el elemento diferencial de banda así lo valora el nuevo año y los retos que debe asumir el equipo

Voz 1803 12:55 el riojano en esta segunda vuelta la futbolista

Voz 0301 12:58 María San Pablo

Voz 0311 12:59 la ilusión de de salvar la categoría íbamos a ir a todos los partidos a sumar puntos Si no vamos a tener miedo íbamos a disfrutar que también es lo más importante sí la verdad que yo creo que nadie se esperaba la primera vuelta que hemos hecho que hemos sorprendido mucho rivales también

Voz 12 13:14 lo peor lo tenían

Voz 0311 13:16 pero y luego cuando no nos han visto en el campo han cambio todas las facetas si es verdad que no se estudian todos los equipos y como nosotras también estudiamos pero yo creo que todo el cuerpo técnico y nosotros seguimos trabajando para también corregir nuestros pequeños errores que es donde se fijan los los equipos para no cometerlos y puede ser aumentarlos

Voz 0301 13:37 regresa también la tercera división y lo hace eh con un sábado mañana cargado de partidos se sólo el Unión Deportiva Logroñés Promesas Calasancio se jugará el domingo de Reyes el resto mañana sábado insisto el líder el Haro viaja hasta Arnedo la SDL segunda jugará en la isla ante el Berceo a las tres y media de la tarde así que atentos que nos pase eso Dario el Anguiano

Voz 1803 13:59 enfrenta al Ríver Ebro y el Alfaro que está en remontada constante juega en casa ante el Náxara que es tercero regresa la tercera si regresa de decíais y regresa a la tercera también vuelve a la Ser Antonio Corral feliz año Antonio

Voz 13 14:13 igualmente para aquellos eso y a todos nosotros

Voz 0301 14:15 sí efectivamente a una jornada después de las vacaciones donde sin duda vamos a destacan en primer lugar ese Anguiano Ríver el Alfaro Náxara la verdad que buenos partidos

Voz 13 14:27 pues si desean al nuevo revive como tú bien dices pues puede ser muy interesante ya que River bueno pues esta racha tan buena una antes a una primera vuelta bastante bueno estando en sexta posición ante un Anguiano que también está ahí en quinta posición USA que eh dos equipos que están Quinn que estos y sobre todo pues que en ha quedado es muy complicado sacar puntos bolas de que va a ser un partido muy interesante también como tú dices ese Alfaro Náxara el Alfaro que está en racha pero lo está haciendo va a pasar deben últimamente ETA sede el mal comienzo ya hace ya está en octava posición contenidos puntos pues número ante una será que bueno te saber eh juegos perdido estos últimos partidos está sigue estando en tercera posición pero una tribunal faro que todo el último partido que jugó contra el aro aunque perdió por tres a dos hizo un buen partido hoy yo creo que lo cual tiene pues complica bueno será para sacar algo positivo de Alfaro

Voz 0301 15:23 la SD a sacar adelante un partido trampa eh porque la isla del Berceo y que hace buen tiempo pero nunca es fácil

Voz 13 15:31 no no le va a ser fácil al Deportivo Logroñés es sacar los tres puntos de la isla ya que bueno pues que es becerros y es cierto que no está en su mejor temporada así que está fuera de los puestos de descenso con bastantes puntos de holgura pero seguro que el Berceo se lo pone difícil los diez Teo hay que contar que después Logroño ya por fin está en pues la en buena racha ya lleva pues unos cuantos partidos seguidos ganando acogido ya la segunda plaza a tres puntos de de Nasser a intuí bueno pues a cuatro puntos de era o deportivo que está en primera posición así que es la sede después dará alto de pinchó en la isla para sacar los tres puntos y de confianza esa segunda plaza

Voz 0301 16:14 a la vas precisamente tú del Haro Deportivo que va a visitar Arnedo no es plaza tampoco es sencilla por tanto una primera jornada de este año dos mil diecinueve donde los favoritos Se van a tener que que que apretar los machos nunca mejor dicho

Voz 13 16:30 no se va a fondo todos porque el Arnedo está ahí en la mitad de la tabla sin ningún peligro de momento ni para arriba ni para abajo ha hecho un equipo para para intentar Metz en este centro los cuatro vivir lo va a tener complicado pero es un partido muy muy difícil de en el campo de Sendero

Voz 0301 16:49 pues Antonio Corral que el dos mil diecinueve te traiga muchísimo fútbol pero siendo tú lo tienes garantizado

Voz 13 16:54 así es es es lo principal gracias

Voz 0301 16:57 Antonio de nada Sergio Ramos con Antonio Corral por todo lo alto esta ronda de titulares y enseguida nos metemos con la página de la Segunda División B con página blanquirroja con la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0301 17:39 si andas por Franco Españolas si andas tú afortunado logroñés de vermú torero pues probablemente estés escuchando esto y es que Luis Brea ha comparecido en el vermú torero de este viernes en Bodegas Bodegas Franco Españolas dentro del programa de actúe y así suena

Voz 2 18:04 no más extensa

Voz 0301 18:17 hay parece Julio Iglesias no parece Julio Iglesias y lo normal es que un logroñés Rácing no sonará a música celestial de verdad lo normal es que este partido no hubiera encendido la mecha de la intensidad porque es sin duda uno de los mejores partidos que se pueden ver en la temporada pero hay unos que se aferran a las malas fechas que es la tarde de ahí es que si los niños que si la familia esto incluso va a impedir una gran afluencia como en años anteriores de aficionados cántabros la familia lógicamente es lo primero incluso dicen algunos por encima del fútbol vaya locos

Voz 2 18:55 esto que está casi al lado

Voz 0301 18:58 hay otros otros se aferran para bajar esto el ánimo a que el equipo local llega tras un diciembre malo con cuatro partidos sin ganar con dos empates seguidos a cero y con una cantidad ingente de bajas vamos que piensan que ese viene goleada hizo la verdad no le podemos no les nos podemos culpar siestas en esta línea de opinión este logroñés Rácing a caer todo en malas fechas y es un mal momento para los riojanos por eso os digo una cosa a ver si me lo compra a la Unión Deportiva Logroñés está más cerca que nunca de ganar al Racing de Santander ya sabes cuando todo va mal el asunto tiende a mejorar no vivan los optimistas que es viernes

Voz 2 19:39 cortara que te pones toda esta mañana el

Voz 0301 19:51 equipo ha completado el último entrenamiento de la semana y luego toda la plantilla salida al hospital al Hospital San Pedro que es quizás el lugar donde se debiera jugar el partido de mañana dado cómo está el equipo en cuanto a lesiones pero no han ido a los es vital por algo más bonito para visitar a los niños hospitalizados para animarles darles un detallito en esta semana tan bonita y que los jugadores de la Unión Deportiva Logroñés han hecho aún más especial con esta visita al Hospital San Pedro de las ocho bajas de ayer que parecía casi segura se ha pasado a cuatro acabamos de decir los en titulares cuál era la convocatoria o la pre convocatoria diecinueve hombres que ha elegido Sergio Rodríguez para este partido porque hay que colocar a es Ander Vitoria en el en esa lista de diecinueve hombres pero también en las dudas porque bueno al final una gripe ya sabes cómo cómo te deja el que sí que es alta finalmente ya podía supera sus problemas es Caneda aunque han entrenado propiedad esta semana siendo el último entrenamiento antes del partido así que bueno pocos entrenamientos a su espalda veremos cómo lo hacen también ha reconocido la Unión Deportiva como oficial Kevin es baja de forma definitiva así que evidentemente no seguirá en la disciplina de la Unión Deportiva Logroñés no volverá tras las vacaciones de Navidad y Marcos Andre la gran novedad ha entrado en el once en la convocatoria diecinueve hombres aunque lo cierto es que está no está para jugar evidentemente los noventa minutos por todo esto es indudable que el partido no llega en el mejor momento para los riojanos en cuanto a las muchas bajas ya en cuanto a los últimos cuatro resultados ligueros no está empezando el año con el pie derecho la verdad la Unión Deportiva Logroñés lo sabe a la perfección Sergio Rodríguez

Voz 1536 21:36 sí que es cierto cuatro partidos sin ganar tres empates y una derrota yo creo que lo hemos conseguido podido conseguir más cosas pero ahí están los números yo no estoy descontento con con el el rendimiento del equipo Si Waltz y que el día de de la Arenas en casa así que no dimos nuestro nuestro mejor mejor nivel pero bueno hay partidos que se te bloquean es complicado la actitud es muy buena compromisos muy bueno tiene un equipo muy potente va a ser un partido muy difícil lo sabemos

Voz 8 22:05 pero creo que nosotros tenemos armas para para

Voz 1536 22:09 para comprar combatirlos por supuesto que vamos a intentar poner las cosas muy difíciles al Racing hay bueno yo creo que entre todos conseguiremos

Voz 0301 22:21 no hay va con Julio Iglesias e que locura bueno en fin no es Julio Iglesias e insistimos es lo que está sonando y en el vermú torero Bodegas Franco Españolas dentro del programa de la actual ya hay un precedente sin ir más lejos esta misma temporada los riojanos jugaron la tercera ronda de la Copa del Rey en el Sardinero el equipo lo cayó en el tiempo descuento tras un penalti más que dudoso pero tampoco se intuye hambre de revancha en la plantilla de la Unión Deportiva Logroñés la Liga es otra cosa tanto que que que se intuye hasta un partido diferente allí el equipo en el Sardinero se encerró en su propio campo sobretodo en el segundo tiempo para buscar una contra el romper la igualdad no cree Sergio que será tan evidente como en el Sardinero el técnico espera un partido insiste diferente

Voz 17 23:03 yo yo creo que sí

Voz 1536 23:05 porque al final la Copa es vida o muerte ahí igual el riesgo a veces es menor en la Liga pero al final tres puntos que son muy importantes para los dos equipos pero siempre tiende a arriesgas más porque porque sabes que no es todavía guarda antes en ese sentido puede que sí hará un Racing diferente no nos vamos a encontrar Racing eh machacón Racing con mucha capacidad de ofensiva además por diferentes vías Nos vamos a encontrar pero bueno vamos a va a estar a nuestro mejor nivel sabemos que hay un aspecto fundamental que es la intensidad la agresividad en este partido cuando tienes rivales de este de este cariz y entonces bueno por ahí por lo menos que de que no nos falte para intentar igualar o compensar su su ventaja

Voz 0301 23:54 como veis ha vuelto a Ferrar Sergio Rodríguez a eso de la intensidad de ir al límite evidentes de este partido con todas las bajas y con todas las dudas no se puede entender de otra forma y los jugadores cómo están los jugadores al menos cómo están los jugadores sanos parece claro que Sergio formará en portería con Miguel Martínez de Corta Juan Iglesias Caneda Boadilla y Flaño en defensa intuimos un primo el trivote en el centro del campo con Remón Andy Rodríguez y Carles Salvador y arriba el asunto estará me imagino entre ñoño Rayco Rubén Martínez Víctor López se juegan otros cuatro hombres tres puestos como decíamos ayer Víctor López ha estado probando como falso nueve durante toda la semana y es una posición que no les extraña del todo aunque sí que nos puede parecer extraño a nosotros para saber cómo están los jugadores lo mejor es escuchar a uno de los jugadores lo escuchamos año

Voz 19 24:45 bueno es verdad que Chayo no estamos acertando no de cara a gol no creo que el año pasado en esto el nada Rayco yo marco llevábamos muchos goles este año la pelota unos treinta es verdad que estamos mucho mejor en defensa que extraño pero de son uno de los unos goleado pero queremos que este año Le pido que que que que que al final marcando o le puede ganar más partido

Voz 20 25:07 importaban los están marcando goles con toda esa gente que puedes porque a lo mejor o no que está en entrar la pelota o tampoco está generando en la que generamos muchas ocasiones y los porteros rivales están acertado pero pero seguro que este año entrenar a pelota

Voz 0301 25:26 dicen por ahí que viene Sergio Caneda cómo estás tú Sergio Caneda porque pregunto yo como estará Sergio como estará Rodríguez cómo están los jugadores cómo estás tú Caneda muy asustado poco asustado o tremendamente asustado

Voz 0758 25:38 que hay muy buenas tardes y un saludo a todos pues sabes que pasará a Sergio que yo creo que está todo tan tan encontraron que viene el lider que es el todopoderoso Racing de Santander estamos casi en cuadro con el tema de las elecciones las sensaciones no son buenas o no son por lo menos las mejores y que no esto es fútbol no y si el sábado por fin damos un golpe encima de la mesa

Voz 0301 26:00 que lo decía en la presentación Caneda que igual está todo tan mal que vete tú a saber

Voz 21 26:05 vete a saber no es todo a consiste como decía Añón el meter el balón

Voz 0758 26:08 por esos goles que se han negado frente a la arena eso en este ya porque igual entran el sábado no los Reyes Magos ha escrito la carta pues igual nos traen no estoy en una lluvia de goles

Voz 0301 26:17 lo que pasa es que no ha podido caer pero este partido entre la zona del descanso navideño de cómo ha vuelto el equipo del nivel del rival de los fichajes del rival así que llevamos un mes de diciembre la Deportiva Logroñés pues que no da una lo cierto es que no sabe si no

Voz 0758 26:33 igual no llega nuestro mejor momento pero bueno precisamente el fútbol tampoco entiende estas cosas hoy precisamente igual en un partido como este pues sirve para que para que los jugadores salgan más motivado salgan las ciento veinte por ciento y consigan un buen resultado que sería muy importante para encarar la segunda vuelta

Voz 0301 26:48 los Reyes Magos son el Racing de Santander con los camellos con los pajes encontró el COPE Team de la baraja vaya equipazo que lo que más te gusta

Voz 0758 26:55 no tienen presupuesto tiene presupuesto pues caen hecho un equipo muy competitivo muy completo creo que es el más completo de las últimas temporadas y eso que son palabras mayores hablando del Racing creo que iban a mí a tiene un abanico de variantes sobre todo ofensivas que asustan que puede jugar a varias cosas que que en el lado bueno para la Unión Deportiva Logroñés es que lejos de casa lejos del Sardinero pues han demostrado que son humanos no han cedido cuatro empates que bueno puede ser la lo que nos podemos agarrar

Voz 0301 27:23 pues edad gracias mañana nos veremos en Las Gaunas doblemente disfruta primero de los Reyes Magos con la familia y después con la Familia blanquirroja en Las Gaunas a las cinco de la tarde fortísimo abrazo De Gaulle

Voz 0758 27:34 muy bien igualmente un abrazo hacemos un descansito

Voz 0301 27:37 para la Public rápido que seguimos reconociendo el nivel de este Racing de Santander

Voz 0301 28:41 el Rácing pues pues bien claro por fin el Rácing tras cuatro años está mostrando con todo su potencial y parece que el Racing va a gobernar con puño de hierro una categoría que sin duda se le queda pequeña y nada mejor para saber cómo llega el Racing que echar mano de un buen amigo es la voz del Rácing en Radio Santander es Roberto González muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos coja muchas gracias buenas tardes decía yo decía ayer en la presentación puño de hierro por fin

Voz 18 29:06 bueno la verdad es que ha sido así durante casi todo el vicio del

Voz 3 29:10 campeonato ha arrollado sobre todo en el Sardinero le ha costado más en campos bueno pues que según otra estilo tipo al del Izarra o Garnica vaticinó ya al pequeños donde no está acostumbrado pero la verdad que ha sido un rodillo pero es verdad que entre que ha jugado cinco partidos de Copa

Voz 18 29:29 así que empezó muy pronto a la pretemporada que llegó muy justo a diciembre de hecho bueno pues ha empatado los dos últimos partidos que con la marcha del equipo pues es un poco un poco flojo pero la verdad es que la afición está muy contenta hay mucha confianza el equipo tiene personalidad es muy ambicioso es un poco la la manera ser de de Anja que es un manojo de nervios en el banquillo que sale por todos los partidos que muy agresivo digamos que después de la época pasada el año pasado que que el equipo fue decepcionante pues ahora mismo la gente se ha venido se ha venido arriba y está muy contenta

Voz 0301 30:04 cómo afrontar este partido en Las Gaunas no es quitan puntos pero sí de convencerse

Voz 18 30:10 ha decidido ahora un calendario complicado porque en enero juega tres partidos fuera Logroño Sanse hay acaba el mes jugando en Gobelas en esto otro de esos campos que no vemos nada el más pequeño de la categoría muy malo como es el campo de la de hecho ir recibe al segundo al Mirandés esos cuatro partidos por ejemplo el año pasado se perdió

Voz 15 30:29 así que saben que esto puede

Voz 18 30:31 marcar un poco la temporada sale como sale la primera vuelta bien de estos cuatro partidos es probable que digamos que tengan a parte final de campeonato un poquito plácida para eso digo que es ser primeros si sale mal podrá incluso hasta perder el liderato si el si el Mirandés sigue sigue yendo para para arriba pero bueno la verdad es que hay bastante confianza no van a poder jugar ni Cejudo ni Figuera lo los jugadores cotizados del equipo Honda los dos veteranos y hemos con problemas musculares pero a cambio ya poder debutar Noguera que han fichado del Numancia que llega en perfectas condiciones y en principio va a ser más de lo mismo una alineación continuista respecto a lo que he hecho durante todo el año dos tres uno bueno están buscando un un nueve que que rompa el mercado porción de alguna manera están yendo con bastante dinero a buscar un delantero de segunda categoría de mucho nivel para poner la guinda a este proyecto pero de momento bueno pues con Jon Ander Segovia pues están arreglando

Voz 0301 31:24 Roberto en Iván Ania que ha comentado un poquito de este partido porque ella ha sido la rueda de prensa previa y cómo crees que va a plantear un poco el encuentro porque no sé si va a ser similar que vimos en Copa Sergio Rodríguez decía esto

Voz 18 31:36 más sexys en no espera un partido muy similar no no sé yo creo que el partido por parte del Racing va a ser muy similares siempre juega igual quiere quiere mandar el partido e la diferencia las una hace el tipo de planteamiento del rival los que le achucharla arriba y los que le obligan a sacar en largo le complican más las a los que se encierran quieren coger a la contra de lo ponen más fácil porque el Racing genera bastante fútbol hay una línea tres cuartos que que tiene hasta seis futbolistas de mucho nivel para para esa línea a esos les suele ganar más fácil pero bueno hay que ver lo que lo que da también el el momento físico porque a las vacaciones llegaron un

Voz 15 32:19 eres básicos que habían jugado todo como Sergio Ruiz como

Voz 18 32:23 Aitor Buñuel por ejemplo llegan a un poquito justo y eso lo notó el equipo pero en cuanto a la manera de jugar el Racing no cambia juega siempre igual intenta atacar intenta mandar allí y buscar siempre al al equipo rival el Racing si el Logroño es que jugando de atrás va presionan alto Si el Logroñés les deja va a salir jugando desde atrás

Voz 0301 32:43 oye está sorprendiendo en Santander el rendimiento de la Unión Deportiva Logroñés en el aspecto negativo absolutamente aquí lo hemos comentado mucho

Voz 18 32:52 que el Logroñés sobre el papel tiene con el Racing la mejor plantilla del grupo que probablemente su delantera con con Marcos André con Rayco coño Icon Ander Vitoria no tiene que envidiar a ninguna de la categoría Ícaro verá esa delantera

Voz 15 33:07 metiendo lo mismo

Voz 18 33:10 el esquí o menos que la Gimnástica que es un proyecto muy súper modesto y que que que casi no tiene delanteros Si pues sorprende muchísimo la verdad no no no sacaba de de entender pero bueno el fútbol a veces es así de complicado

Voz 0301 33:23 pues que se viene un auténtico partidazo en lo ambiental nos espera una gran llegada de aficionados estamos avisados en torno a a dos mil pero los reyes y estas fechas tan malas para este gran partido

Voz 18 33:33 claro es que no hay manera de poner una hora buena en este fin de semana lo pones el domingo por la tarde y claro los que tienen chavales en casa pues no pueden ir porque es la cabalgata aquí en Santander la cabalgata es me parece que a las seis y media a siete es imposible estar en Logroño venía a cabalgata sino que es tener un en casa pues pero hay hiciera ponerse el domingo ídem de lienzo así que

Voz 15 33:53 es en ese sentido va ser complicado yo creo que en torno a cuatrocientos quinientos estarán que hombre es más de lo que lleva a cualquiera pero menos de lo que suele llevar el Racing además de un desplazamiento tan atractivo como como es el de Logroño desde luego lo sentirán los empresarios de la calle Laurel que en los últimos años se habían puesto las botas era

Voz 0301 34:11 un día señalado en rojo pero este justo reconoce

Voz 15 34:14 el que también los seguidos los lingüistas se pusieron las botas en la calle laureles

Voz 0301 34:17 eso es así recíproco porque él tampoco decepción efectivamente bueno pues esperemos que no no lo decepción este auténtico partidazo y gracias Roberto compañero de Radio Santander por atender al micrófono Deportivo La Rioja mucha suerte en esta temporada que esperemos sea muy especial ayer en Santander un fuerte abrazo

Voz 25 35:04 de este domingo a las cinco de la tarde en el Municipal de Las Gaunas encuentro de Liga de Segunda División B entre la Unión Deportiva Logroñés y el Racing de Santander chilena vivir el fútbol en blanco y rojo tú eres imprescindible Unión Deportiva Logroñés aquí jugamos todos

Voz 26 35:23 Carter Feli

Voz 1803 37:10 de las cinco juega al Calahorra en este viernes repleto de novedades como contábamos en titulares Emilio ha llegado hoy

Voz 0301 37:18 hemos sabido que también ha dado la baja definitiva Alain Barrón por lesión de larga duración tiene cruzados y menisco hoy el director deportivo ha reconocido que ya tiene a dos jugadores más fichados y que busco una cuarta incorporación en este mercado de invierno como veis muchas novedades por La Rioja Baja donde también les ha dado tiempo para hablar del partido el domingo Juan en el malecón ante una Gimnástica que conocen bien de la Copa del Rey así ve el partido Miguel Sola

Voz 28 37:42 bueno lo conocemos perfectamente porque porque ya hemos jugado contra ellos es un equipo que tiene calidad en su fútbol tiene mucho poderío físico son jugadores eh muy altos en todos los estrategia se te pueden hacer daño gente que tocaron bien el balón eh tenemos que salir como como siempre valientes agresivos para que ellos no puedan sacar ese fútbol oí dominar sobre todo segundas jugadas porque porque es algo que ellos dominan muy bien por lo tanto tenemos que estar muy atentos a a todo el fuego que puedan practicar y a partir de ahí hacer nuestro juego ser valientes atrevidos al hacer gol porque lo que queremos es Si es sacar los tres puntos no entonces eh sobriedad defensiva está claro pero luego también valentía para ir hacia él

Voz 0301 38:31 pues ese era Miguel Sola hablando del partido que a las cinco de la tarde en el malecón va a jugar el calor

Voz 1803 38:37 ahorra frente a la Gimnástica de Torrelavega nos despedimos pero una última cuestión Villamira ha causado baja definitiva en la Deportiva Logroñés esto abre las puertas a una

Voz 0301 38:45 ficha senior se viene Iñaki a la Unión Deportiva Logroñés desde Calahorra me confirman que prácticamente lo tienen hecho un par de días se producirá en principio la confirmación y si es así de lo adelantado Radio Rioja en la Cadena SER esto SER Deportivos La Rioja como siempre