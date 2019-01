Las noticias de Aragón, 17:03 (04/01/2019)

Voz 1

00:21

podemos perder fondos cofinanciados por no tener la consignación de vida en el presupuesto de dos mil dieciocho no se puede pagar la subida salarial no habrá dinero para pagar las nóminas de educación y salud que ha faltado el dinero este año no va a haber dinero para el plan de retorno joven no va a haber dinero para subir el día ahí no haber dinero para las convocatorias de empleo ni el