Vetusta Morla causó sensación en el Palacio y todo apunta a que Malú repetirá resultado

Voz 1

00:17

estamos todavía de resaca emocional casi me atrevería a decir el espectáculo que que dio Vetusta Morla para comenzar este primer día en el Palacio de los Deportes la verdad que según concierta para recordar y así lo hemos podido ver en gastar las clónicas de I haciendo un repaso a las redes sociales con una madurez además hay gente que se transforman una espectáculos súper salido con un sonido además de una calidad en que yo tampoco quiero decir que no pero de esos seguía internacional Castilla no Ike y que bueno que consiguió además una cosa es que a veces en el actual parece estar un poquito no quise esa gente que va a sentarse y observar pues de que está como más tranquilita ayer lo dieron todo saltando desde la primera canción pero bueno tampoco es también es verdad que no vamos a hablar sólo de ellas porque estuvieron a la altura de como digo un día que vamos a recordar muchísimo tiempo