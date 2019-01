Escucha las noticias de las 21:00 (04/01/2019)

ahora que se acercan los reyes les proponemos las historias de unos niños a los que la vida no se lo pone fácil precisamente vamos a dedicar unos minutos a escuchar las voces de niños albinos y sus familias en Mozambique hablaremos para ello con la escritora y editora de un libro de cuentos que narras es historias y también con su ilustrador como cada viernes en el tiempo que pasamos en la cocina les vamos a contar cuáles son las tendencias gastronómicas de este año y a pesar de que suene raro también en eso tiene algo que ver Donald Trump pero antes lo primero repasar la información de este primer viernes del año José Luis Sastre buenas noches

al que las víctimas de otro sexo otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos a agencias Bing

me casado y le preguntaremos a la magistrada iban a Redondo que pertenece a juezas y Jueces para la Democracia

si el PP compara las encuestas de Tezanos en el CIS con los programas de humor en el PSOE sostienen que el sondeo no tiene trampa ni cartón nos contarán qué efectos tienen estas criticadas modificaciones en a la lista de La Vanguardia Carles Castro y el presidente de la empresa Metroscopia José Juan Toharia

a la salida de la reunión exsenador demócrata Chuck Schumer señalaba que presidente ha dicho que el Shut down podría durar meses o incluso años una declaración confirmada por el propio presidente minutos después We are Biden Chete Lera falta de optimismo de los demócratas aún Trump que consideraban muy productiva la reunión de la que lo único claro que ha salido es que durante este fin de semana continuarán las negociaciones con el vicepresidente Mike Spence presidiendo una mesa de trabajo entre delegados de ambos partidos que podría cambien