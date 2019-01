Escucha las noticias de las 03:00 (05/01/2019)

miles de mujeres y especialistas en la materia Miguel Lorente es el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género

mientras el ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls se desmarca de Ciudadanos y ofrece un pacto con PP y PSOE para tratar de aislar a Vox en declaraciones que recoge este sábado leer el país Balza asegura que ese acuerdo es urgente y que gobernar con la ultraderecha es un problema para todos y fuera de nuestro país el Gobierno de Venezuela insiste en que Nicolás Maduro jurará de nuevo como presidente el próximo diez de enero es la respuesta del Ejecutivo a las palabras del grupo de Lima que ayer instaba Maduro a no asumirá el cargo Daniel Lara

Voz 0878

01:51

desde la capital peruana al grupo compuesto por países como Canadá o Brasil y avalado por los Estados Unidos ha asegurado que no reconocerá a Maduro como nuevo presidente de Venezuela le instan a no asumir el cargo la respuesta no se ha hecho esperar