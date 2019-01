Escucha las noticias de las 12:00 (05/01/2019)

Voz 4

02:55

la rueda de prensa discurría por la monotonía de los motivos reiterados hasta el infinito para construir el muro con México cuando un periodista le ha preguntado donan añadió que en en el margen si ahora se había considerado invocar su poder para declarar una emergencia nacional saltarse la necesaria aprobación del Congreso construir a cien muro ahora quién llover Bagua Hicham confesaba que sí que lo ha pensado y que podría hacerlo si quisiera algo en lo que por cierto no todos los constitucionalistas están de acuerdo así que no necesita aprobación del Congreso el insistir periodista hoy que no es en absoluto me ubiquen Picanya se quiere cancha no podemos invocar una emergencia nacional por la seguridad de nuestro país defendía el presidente no lo hecho podría hacerlo pero dice prefiere dar una oportunidad a las negociaciones incluso ha amenazado con expropiaciones a propietarios de tierras por las que pasaría su muro todo ello tras la segunda reunión de esta semana con congresistas republicanos y Sócrates para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre parcial de Gobierno de la que ha salido un equipo negociador que continuará trabajando este fin de semana llevamos ya con los deportes José Antonio Duro